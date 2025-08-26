Hasiči v Průhonicích evakuovali 100 lidí kvůli úniku plynu. Nebezpečí nehrozí, ale nepodařilo se ho uzavřít

V Průhonicích u Prahy v úterý dopoledne začal po porušení potrubí při podvrtávání silnice unikat plyn, minimálně 100 lidí se muselo evakuovat z přilehlých budov. Na místě zasahují hasiči. Nebezpečí nehrozí, ale plyn se zatím nepodařilo uzavřít, řekl mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.

Informaci o poškození vedení plynu dostali hasiči před 11.00. K zásahu vyjelo několik jednotek a také chemická laboratoř z Kamenice. Okolí místa úniku je uzavřené. Původně byl povolán i evakuační autobus hasičů. „Evakuační autobus nakonec nebude třeba,“ uvedl mluvčí.

Pokračují výkopové práce, aby se odhalilo a zajistilo poškozené potrubí.

