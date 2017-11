V Brně hořelo Janáčkovo divadlo. Město ho už několik měsíců rekonstruuje

Hasiči likvidovali v sobotu dopoledne požár v suterénu Janáčkova divadla v Brně. Hořela izolace u staré příčky v prostoru bývalé kotelny, řekl mluvčí hasičů David Jirouš. Část objektu byla zakouřená, ale dál se požár nerozšířil. Před příjezdem hasičů opustilo divadlo 36 dělníků, kteří pracují na jeho rekonstrukci. Nikomu se nic nestalo. Podle Jirouše ani nevznikla žádná škoda. Příčiny požáru se zjišťují. Aktualizováno Brno 10:01 18. 11. 2017 (Aktualizováno: 10:39 18. 11. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Janáčkovo divadlo | Foto: Tomáš Adamec

Pod Janáčkovým divadlem jsou podzemní garáže. Hasiči měli situaci rychle pod kontrolou. „Obnažili jsme omítku z doutnající příčky a uhasili jsme izolaci jedním vodním proudem. Bylo to v prostoru staré kotelny a dál se to nedostalo. Škoda je nulová, protože se to bude stejně opravovat," řekl Jirouš.

Zatím není jasné, proč hořelo. „Budeme zkoumat, zda k tomu došlo v důsledku prací, nebo to byla technická závada," doplnil Jirouš. Kouř se dostal do patra nad suterénem, hasiči ho ale odvětrali.

V létě začala v divadle, postaveném v 60. letech minulého století, rekonstrukce. Přijít má na půl miliardy korun. Výběrové řízení vyhrálo sdružení firem Metrostav, IMOS a OHL ŽS. Práce mají skončit v srpnu příštího roku. Dotknou se zázemí divadla i střechy, diváckých prostor a bufetu a rozšíří se sociální zázemí. Opraví se i jevištní technologie.

Divadelní soubory po dobu oprav působí v jiných prostorách. Do budovy mají přístup pouze pracovníci firem, které se podílejí na rekonstrukci.