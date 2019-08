Třicetileté žebříky či plošiny. Hasiči pracují s přesluhující technikou, na obměnu nejsou peníze

Hasiči v Česku musí často pracovat s technikou, která je starší 16 let a podle platné vyhlášky by se měla obměnit. Podle Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru na to ale nejsou peníze. Nejhorší je stav u výškové techniky - zastaralá je skoro polovina žebříků a výškových plošin. Praha 11:13 4. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasičský záchranný vůz, ilustrační snímek. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ta technika samozřejmě nějakým způsobem funguje, ale hydraulické nohy jsou poruchové, několikrát se nám stalo, že se nevysunuly. Vidíme vzadu starý rám, který je zasažen korozí, a proudnice, která je na tom rámu, je taky nevyhovující, je zastaralá, zkorodovaná,“ popisuje velitel říčanské hasičské stanice Roman Hejzlar.

Celkem potřebuje Hasičský záchranný sbor v nejbližší době obměnit 460 strojů, výjimkou nejsou ani třicetileté žebříky.

Automobilová plošina ale není jediný zastaralý kus techniky na této stanici. Zastaralý je také staniční rozhlas, který informuje o události, která nastala, informuje jednotku, kam má jet a co se stalo.

„Funkční rozhlas máme jen jeden. Právě to je jedna z těch věcí, které by bylo potřeba se věnovat, tedy technické zařízení budovy, protože stanice je z roku přibližně 1982. Od té doby se tady moc nezměnilo. Tady třeba stojíme v garáži, kde není odsávání vozidel, není tady dostatečné osvětlení, ozvučení,“ doplňuje Hejzlar.

Celkem potřebuje Hasičský záchranný sbor v nejbližší době obměnit 460 strojů, a to hlavně výškové techniky. Zastaralé jsou ale také cisterny, stříkačky nebo vyprošťovací automobily.

Navýšení rozpočtu

„Hasičský záchranný sbor si samozřejmě nemůže dovolit nechat dojít problém do takové míry, aby byla ohrožena schopnost výjezdů. V případech, kdy to hrozí, tak to řešíme tím, že se technika dubluje - k zásahu vyjíždějí dvě, právě pro případ, kdyby by došlo k tomu, že technika nedojede,“ vysvětluje Rudolf Kramář z tiskového odboru Hasičského záchranného sboru.

Aby byla stará technika použitelná, musí ji hasiči pravidelně kontrolovat a často investovat do oprav, dodává Kramář.

„Provádíme takzvaná technická zhodnocení, což znamená, že techniku uvedeme do původního stavu, jako když jsme ji přebírali. Což samozřejmě má smysl dělat u techniky, která je stará v řádu deseti, patnácti let. Ale je diskutabilní, jestli je to možné dělat u žebříků, které jsou staré třicet let, které hasiči běžně ke své práci používají.“

Hasiči tak podle Kramáře potřebují výrazně navýšit rozpočet na investice. Hasičský záchranný sbor České republiky navrhl řešení rozložit do několika let, aby byla zachována kontinuita.

„My jsme v návrhu nadlimitních prostředků pro čerpání ze státního rozpočtu pro příští rok navrhli částku 1,6 miliardy korun, která v sobě zahrnuje čtrnáct různých oblastí, do kterých bychom potřebovali investovat,“ dodává Kramář.

Čas do září

Loni hasiči dostali ze státního rozpočtu na investice 1,4 miliardy korun. V příštím roce by to mělo být podle předběžného návrhu rozpočtu ještě o 150 milionů méně, jak vyplývá z vyjádření Zdeňka Vojtěcha z tiskového odboru ministerstva financí.

„Na rok 2020 byl ministerstvem vnitra navržen rozpočet Hasičského záchranného sboru ve výši 10,9 miliardy korun, z toho na investice půjde zhruba 1,2 miliardy korun. Nicméně finální částka bude předmětem nadcházejících jednání o státním rozpočtu na příští rok,“ vysvětluje Vojtěch.

Nutnost obměnit zastaralé vybavení hasičů připouští i ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. „U hasičského záchranného sboru je objem na investice na úrovni 70 procent toho, co bylo v roce 2010. A samozřejmě všichni víme, že ceny, náklady se od té doby podstatně zvýšily. Nikdo z nás nechce, aby se tady opakovala situace, kdy hasiči budou zasahovat s výškovou technikou, která bude stará několik desítek let.“

Hamáček proto požaduje v rozpočtu na příští rok pro hasiče a policii dohromady pět až šest miliard navíc. Příští týden o tom bude jednat s ministryní financí za hnutí ANO Alenou Schillerovou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že na dohodu o rozpočtu mají politici čas do konce září.