Hasiči zasahují u požáru třípatrového domu na okraji Liberce. Na místě je deset zraněných

Hasiči zasahují u požáru třípatrového domu na okraji Liberce ve čtvrti Kateřinky. Podle policie tam zřejmě vybuchla propanbutanová lahev. V domě bylo 15 lidí, deset zraněných si do péče převzali záchranáři. U jednoho jsou vážná - má popáleniny a vrtulník ho transportuje do pražské vinohradské nemocnice. Praha 8:55 27. 1. 2022 (Aktualizováno: 9:29 27. 1. 2022)

„Další pacient se nadýchal a má středně těžký úraz, ten je transportován do liberecké nemocnice. Dále tady máme několik nadýchaných osob, které jsou také převáženi k dalšímu vyšetření do liberecké nemocnice. A nadále tady zasahujeme a budeme mít další pacienty, ale nejspíš by se mělo jednat už jen o lehké nadýchání,“ přiblížil krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.

Hasiči zasahují u požáru objektu, který byl způsoben blíže nespecifikovaným výbuchem. Vyhlášen je 2. stupeň požárního poplachu, kdy k lokalizaci požáru došlo po 20 min od jeho nahlášení. Hasiči zachránili 4 osoby, ostatní opustili objekt samovolně před příjezdem jednotek. pic.twitter.com/b9n3wRddgL — HZS LIBERECKÉHO KRAJE (@hzs_lk) January 27, 2022

Policie kvůli hašení požáru uzavřela na místě dopravu.

„Komunikace číslo 29020 je aktuálně u objektu, u kterého zasahují složky integrovaného záchranného systému, uzavřená. Jsme na místě a řídíme objízdné trasy. Samozřejmě budeme také zjišťovat, z jakého důvodu k požáru a případnému výbuchu došlo,“ řekl Radiožurnálu liberecký policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Požár po výbuchu byl hasičům nahlášen krátce před 7.45. „Výbuch je zatím nespecifikovaný. Zachránili jsme čtyři osoby, ostatní lidé se evakuovali a dostali z domu ještě před našim příjezdem. Ten počet se bude ještě upřesňovat,“ řekl krajský mluvčí hasičů Jakub Sucharda.

Požár se podle něj podařilo dostat pod kontrolu zhruba 20 minut po jejich příjezdu. „Probíhají dohašovací práce a průzkumné skupiny prohledávají i části domu, kde se nedalo předpokládat, že by někdo byl,“ dodal.