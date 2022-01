Hasiči letos zasahovali opět vícekrát kvůli koronaviru. Pomáhali v nemocnicích i s trasováním

V souvislosti s koronavirovou pandemií hasiči loni zasahovali u 13 472 událostí. Bylo to o 19 procent více než předloni, kdy šlo o 11 320 událostí. Na pondělní bilanční tiskové konferenci to oznámil ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Dvě dávky vakcíny proti covidu-19 má 79 procent příslušníků hasičského sboru, posilující třetí dávku dostalo 29 procent. Praha 13:23 17. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Vlček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hasiči se mimo jiné zapojili do odběru antigenních a PCR testů na koronavirus, pomáhali též krajským hygienickým stanicím s trasováním kontaktů nakažených osob. Někteří také pomáhali v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb.

Dále hasičský sbor zajišťoval rozvoz ochranných pomůcek a testů do škol, vakcín do očkovacích center a praktickým lékařům nebo dezinfekce do vybraných objektů.

Hasičské týmy například v lednu či březnu udělaly zhruba 70 tisíc odběrů vzorků na covid-19. Po útlumu v letních měsících znovu v listopadu a prosinci týmy učinily přes 10 tisíc odběrů.

Hasiči se aktivně zapojují do činnosti krizových štábů na všech úrovních - v obcích s rozšířenou působností, krajích i v Ústředním krizovém štábu, řekl Vlček. Podíleli se na denní práci stálých pracovních skupin, ale také na převozech zemřelých při překročení kapacit některých krematorií. Organizovali také virtuální asistenční centrum pomoci občanům.

Očkování a karantény

Po druhé dávce vakcíny na covid-19 je 79,2 procenta příslušníků hasičského sboru, 29 procent už dostalo posilující dávku, oznámil Vlček. Čtyři procenta pak sice nejsou očkována, ale běží jim ochranná lhůta po prodělání onemocnění.

Do pondělka bylo mimo službu 200 příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného sboru, což je 1,7 procenta z celkového počtu více než 11,5 tisíce hasičů. Nástup nové varianty koronaviru omikron je podle Vlčka zřetelný zejména v Praze, Středočeském a Zlínském kraji.

Hasiči také už v minulém týdnu začali s pravidelným testováním v minulém týdnu. Celkem provedli 18 707 testů, pozitivních bylo 105.