Hasičská akce na Rokycansku slibuje parní vlaky i závod koloběžek. Děti čeká naučná stezka
Takzvaní dobráci z Břas na Rokycansku jsou jako jediný sbor z Plzeňského kraje ve finále ankety Dobrovolní hasiči roku. Setkat se s nimi můžete už tuto sobotu během akce Svět hasičů se silami přírody. Bavit by se prý měly nejen děti.
Návštěvníci se mohou těšit na den plný zábavy, který začíná v 10 hodin. Na nádraží ve Stupně bude otevřeno železniční muzeum, odkud bude vycházet komentovaná vycházka po stopách důlních děl na Břasku. Na první koleji stupenského nádraží bude jezdit historická ruční drezína z muzea v Čachrově a před nádražím bude stánek s výbornou kávou.
Za hasičárnou v Břasích se bude konat akce Svět hasičů se silami přírody a hned vedle bude v provozu parostrojní železnice Břasy. V areálu Ultramarinky Břasy se pak bude konat závod krosových koloběžek.
Na místo mohou lidé přijet vlakem, a nejen tím pravidelným, ale právě u příležitosti konání už zmiňovaných akcí přijede historický motorový vlak M 131 přezdívaný Hurvínek. Pro ty, kdo přijedou autem, je zajištěno parkování ve Stupně i Břasích.
Historický motorák bude vyjíždět z plzeňského hlavního nádraží po deváté hodině ráno a přes den bude pendlovat mezi Stupnem a Radnicemi. Odpoledne v 15 hodin vyrazí na zpáteční cestu do Plzně.
Jízdenky na historický vlak si budou moct cestující zakoupit u průvodčího ve vlaku a cena je 50 korun pro dospělé a 25 korun pro děti od 6 do 14 let. Pro ty nejmenší je cestování zdarma.
Železnice a doly
Kromě železnice se hlavně děti dočkají dalšího programu. Komentovaná vycházka Po stopách důlních děl na Břasku bude začínat po příjezdu historického vlaku krátce po 10 hodině na stupenském nádraží.
Muzeum pak bude otevřené od 9.30 do 15.30. Je tam k vidění dopravní kancelář výpravčího, nově vybudovaná osobní pokladna s výdejním okénkem, nové exponáty a v informačním středisku jsou k dispozici publikace nejen k železnici, ale také k důlní činnosti na Břasku a Radnicku. K dostání budou také pohlednice i magnetky.
Sbor dobrovolných hasičů Břasy ve spolupráci s JUST centrem Břasy připravili pro děti naučné úkoly s příběhem, kreativní dílničky, kde si děti budou moci vyzkoušet různé aktivity. Na závěr je připravená pěnová zábava. Samozřejmě na akci nebude chybět ani občerstvení.
V těsné blízkosti konání akce hasičů Břasy bude v provozu od 10 hodin parostrojní železnice, kde bude kromě jízd na okružní trati připraven skákací hrad pro děti, malování na obličej a železniční dětské hračky, kde si budou moci děti vyzkoušet přikládání uhlí do kotle parní lokomotivy nebo mazání kol.
Na programu je také závod krosových koloběžek, který se uskuteční ve volnočasovém areálu Ultramarinka Břasy a na přilehlých tratích MTB Stupno. Start je v 11 hodin.