Po páteční havárii ve Střešovicích se už mohou lidé vracet domů. Bez vody zůstává 2700 odběratelů

V pražských Střešovicích vyplavila voda v pátek tři domy. Důvodem byla podle hasičů zřejmě závada na vodojemu. V sobotu dopoledne se po zkontrolování budov statikem mohli lidé začít vracet do svých domovů. Praha 12:29 7. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražští hasiči spolupracovali se statikem a Policií ČR při ranních prohlídkách domů zasažených vodou. | Foto: hasiči Praha

Obyvatelé vyplavených budov v pražských Střešovicích se po páteční havárii mohou vracet domů. „Statika budov je v pořádku. Prohlídkou ale ještě musí projít elektrické rozvody a plyn. Kvůli večernímu masovému úniku vody z prasklé trubky z místního vodojemu museli hasiči dvě desítky obyvatel evakuovat. Silný proud zaplavil sklepy i domácnosti. Bez vody nyní zůstává 2700 domácností,“ řekl pro Radiožurnál mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.

Pražští hasiči spolupracovali se statikem, zástupcem MČ a @PolicieCZ při ranních prohlídkách domů zasažených vodou. pic.twitter.com/TzfZKdzZOe — Hasiči Praha (@HasiciPraha) December 7, 2019

„Oprava by měla skončit večer, náhradní zásobování je zajištěno,“ dodal mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek. Havárie se stala v pátek večer ve Střešovicích v Sibeliově ulici, masivní únik vody vyplavil ve Starostřešovické ulici tři domy. Zhruba dvacítku lidí hasiči evakuovali, dočasný azyl našli v nedalekém penzionu.

Bez vody jsou Sřešovice a Veleslavín, Ústřední vojenská nemocnice je nadále zásobována vodovodním řadem, uvedla Praha 6 na svém facebooku.

Voda se v pátek večer dostala do sklepních prostor tří domů. Podle svědků protékala skrz domy do ulice Nad hradním vodojemem a z kopce dolů na Střešovickou. Policisté museli kvůli havárii uzavřít i přilehlé ulice, omezen byl provoz na Střešovické ulici, kudy jezdí také tramvaje směrem do centra a na Petřiny.