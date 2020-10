Havelské tržiště v září ukončilo provoz. Téměř 800 let fungování zhatila epidemie i zákaz prodeje suvenýrů

Fungovalo od roku 1232, momentálně ale zeje prázdnotou. Havelské tržiště v centru Prahy zavřelo koncem září - omezila ho nová verze tržního řádů i koronakrize. Provozovatel teď řeší, co s tržištěm dál, jednání s městskou částí a magistrátem se odsouvají. „Věříme, že budoucnost trhu se opět nastartuje,“ uvedl pro Radiožurnál radní z Prahy 1. Praha 11:20 22. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tržby výrazně omezila koronakrize, prodejci si ale stěžují hlavně na úpravu vyhlášky o tržním řádu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Obsloužím zhruba deset zákazníků, v průměru 50 korun na jednoho,“ popisovali tržby někteří prodejci den před uzavřením Havelského tržiště. To na konci září skončilo po necelých osmi stech letech provozu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Vojtěcha Tomáška o osudu pražského Havelského tržiště

„Postupně se stalo nejvýznamnějším tržištěm v Praze. V 16. století zásobovalo skoro celou Prahu,“ vysvětluje pro Radiožurnál současný provozovatel tržiště František Soukup.

Tržby výrazně omezila i koronakrize, prodejci si ale stěžují hlavně na úpravu vyhlášky o tržním řádu. Výrazně totiž omezila sortiment, který můžou prodávat - zakázala třeba suvenýry. „Zůstaly nám jen květiny, které ale posledních dvacet let byly jen dekorací. Primárně jsme se soustředili na suvenýry,“ vysvětluje jedna z prodejkyň.

Provozovatel tržiště navíc uvedl, že se dozvěděl o změnách až poté, co vyhláška začala platit. Vydává ji magistrát, obsah ale navrhuje městská část. Když se vyhláška měnila, současná rada předala magistrátu dokument po předchozí reprezentaci a to bez větších úprav.

„Věříme, že budoucnost trhu se opět nastartuje, a to v podobě, která bude aktuální a Prahu někam posune,“ upozorňuje radní Karel Grabein Procházka (ANO), který doufá v nalezení kompromisu.

‚Rozumný mix‘

Havelským tržištěm se zabývá i pražský magistrát. Prodej suvenýrů by nemusel být v rozporu s koncepcí prodeje v centru města. „Havelské tržiště by mělo být rozumným mixem. Nemůžeme chtít na takovém místě pouze věci, které budou pro místní,“ říká pražský radní a předseda majetkové komise Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu).

S takovou vizí už ale provozovatel František Soukup přišel před několika lety. Nabízel ji jak magistrátu, tak městské části, nikdo se k ní ale podle něj zatím nevyjádřil. Městská část to teď chce změnit.

‚Každý barák posuzují jinak.‘ Praha 1 zakázala v domě Airbnb, jinde ho ale toleruje. Úřady čtou zákon různě Číst článek

„S vizí jsem se seznámil a domluvili jsme se, že bude prezentována komisi obchodu a služeb,“ uvedl radní Procházka.

Vedení Prahy 1 chce podle něj diskutovat i o sortimentu, nevyloučil ani povolení prodeje suvenýrů, které jsou podle prodejců potřeba pro kompenzaci tržeb. „Záleží na tom, jaký suvenýr. Pokud to bude něco, co reprezentuje Prahu a Česko, například ukázka tradičního řemesla, tak by to tam klidně mohlo být,“ dodává Procházka.

Se suvenýry počítá i vize Soukupa, tržiště chce ale rozšířit i o další sortiment. „Nový druh stánků spojuje požadavky hygieny na prodej farmářských produktů, nebalených potravin a dalšího zboží, které v současnosti nemůžeme takto prodávat,“ říká.

Jestli se podaří tržiště takto proměnit a obnovit prodej, by mohlo být jasnější po jednání provozovatele s magistrátem a vedením městské části. To se ale kvůli nouzovému stavu odkládá - zatím na začátek listopadu.