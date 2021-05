Havlíček: Arenberger by měl pronájem vysvětlit v řádu týdnů. Ať skončí, pokud se prokáže pochybení

Ministr zdravotnictví za ANO Petr Arenberger by měl pronájem své nemovitosti vinohradské nemocnici vysvětlit maximálně v řádu týdnů. V České televizi to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli možnému střetu zájmů Arenbergera požádal o vysvětlení, část zástupců opozice ale chce, aby rezignoval. Podle Havlíčka by to měl Arenberger udělat tehdy, pokud se prokáže pochybení. Praha 16:31 16. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na nesrovnalosti v majetkových přiznáních nového ministra zdravotnictví upozornil server Seznam Zprávy minulý týden | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pro mě osobně by to bylo tehdy, kdyby se prokázalo, že vinohradská nemocnice měla dostatek prostoru a nemusela si nic pronajímat,“ reagoval Havlíček na dotaz, kdy by podle něj měl Arenberger rezignovat.

Arenberger důvody k rezignaci nevidí. ‚Řadu věcí jsem objasnil,‘ řekl k pochybnostem o svém majetku Číst článek

„Zadruhé, kdyby se prokázalo, že cena, která byla nastavena v nájemním vztahu, nebyla obvyklou. A zatřetí, kdyby se prokázalo, že to nebylo řádně vysoutěžené,“ přiblížil svůj názor.

Ministr Arenberger se hájí, že nemovitost pronajímal, když ještě nebyl ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Navíc prý nabídl nejvýhodnější cenu a podmínky.

Novinářům v pátek řekl, že nevidí důvod pro svou rezignaci, jak po ní volá opozice. „Nemyslím si, že bych udělal něco špatného, co by znamenalo moji rezignaci,“ řekl. Dodal, že chce pokračovat v práci na potlačení epidemie koronaviru.

Doplnil zároveň, že ve čtvrtek požádal premiéra Andreje Babiše o schůzku, na které mu otázky vznesené médii vysvětlil. „Všechna data jsem předal a žádná výhrůžka odvolání nezazněla,“ uvedl ke schůzce s předsedou vlády.

Tajemství profesora Arenbergera. S Janem Richterem o tom, co mu nehraje v ministrově majetkovém přiznání Číst článek

Šest milionů

Podle zjištění serveru Seznam Zprávy Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba na Mělnicku a v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV).

Arenberger objekt nemocnici pronajal v roce 2013. Nemocnici vedl od října 2019, předtím v ní byl náměstkem ředitele pro vědu a výzkum.

V předchozích letech účtoval nemocnici měsíčně za pronájem zhruba 79 korun za metr čtvereční. Teď jako ministr ji pronajímá za 1 korunu.

Ze zjištěných údajů o pronájmu podle serveru plyne, že za posledních pět let Arenberger od nemocnice na nájemném získal kolem šesti milionů korun.