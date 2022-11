Havlíček: Nejsme z principu proti. Zákon o solárních elektrárnách můžeme do konce roku schválit

Vlastníci bytových domů a podnikatelé netrpělivě čekají na novelu energetického zákona, která umožní stavět bez licence fotovoltaické elektrárny s pětkrát vyšším výkonem než dosud. Proč ANO a SPD nesouhlasí s projednáním novely ve zrychleném řízení? Dočkají se zájemci o výrobu energie z obnovitelných zdrojů zmíněné novely do začátku příštího roku? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl exministr průmyslu, nyní poslanece hnutí ANO Karel Havlíček. Praha 0:10 25. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Souhlasíte s tím, že je ve všeobecném zájmu, aby novela energetického zákona byla schválena co nejdřív, respektive aby co nejdřív vešla v platnost?

Jsem toho názoru, že ano, ale to neznamená, že se to musí dělat hekticky tak, aby se to schvalovalo v rámci jednoho dne. Vše musí projít parlamentními výbory, tam to musí projít řádnou diskusí, oponenturou. Souhlasím ale s tím, že se to dá udělat ve zkráceném řízení a my bychom proti tomu určitě nebyli.

Když říkáte, že to musí projít výbory, proč?

Protože to není úplně triviální záležitost. Kdyby se to dělalo v tzv. padesátce – to znamená, že by to nešlo do výboru, ale okamžitě by se to schválilo na plénu – tak toto se dělá skutečně velmi výjimečných případech, kdy se víceméně jedná třeba pouze o evropskou transpozici a je to formální akt.

Pokud se to ale už dotýká celé řady dalších činností a aktivit a může tam třeba být nějaký rozpor, tak právě od toho je Parlament, právě proto jsou výbory a proto to musí projít, tak jako drtivá většina zákonů, běžným řízením. Nicméně je pravda, že se to dá odsouhlasit ve zrychleném, zkráceném řízení. Zjednodušeně řečeno, my jako opozice bychom samozřejmě schválili všechny zkrácené lhůty.

Abychom vysvětlili, oč běží: novela by měla mimo jiné umožnit instalaci fotovoltaické elektrárny bez udělování licence s výkonem až pětkrát vyšším než dosud. Proč o tom mluvíme? Lidé, kteří mají připraveny projekty instalací, na platnost zákona netrpělivě čekají. Co můžete vy jako opozice udělat pro to, aby ta novela byla projednána co nejdříve, tedy pokud možno ve zkráceném řízení?

Teď už je to vlastně v běhu. Vy narážíte na to, že vláda přišla s tím zákonem před pár týdny, bohužel už hrozně pozdě, a žádala nás, abychom všechno schválili en bloc v jednom dni, to je právě tzv. padesátka. My jsme ji donutili k tomu, že to v jednom dni nepůjde, že se to musí dát do výborů, ale vláda si tam už bez problémů může prosadit zkrácené lhůty a my ji v tom podpoříme.

Zjednodušeně řečeno, že to nebude táhnout týdny, ale že to bude v řádu dnů. Takže teď už je třeba to jenom dojet. Poté samozřejmě to půjde do Senátu, poté předpokládám, že to půjde k panu prezidentovi a pak je to rychle hotové.

Zájemci o solární elektrárny upozorňují, že pokud nebude novela energetického zákona schválena včas, tedy jestli jsem rozuměl správně, tak do konce roku, že to může způsobit velké problémy tisícům projektů firemních elektráren čerpajících dotace z Národního plánu obnovy.

Ano, do značné míry to tak skutečně dopadnout může. Pochopitelně je otázka na vládu, proč tento zákon, o kterém hovoří už od května, od června, dala do Sněmovny až po prázdninách a logicky tím pádem všechno pozdržela. Jestli se pan ministr Síkela domníval, že tam přijde se zákonem a řekne, že to nemusí jít běžným kolečkem, že to nemusí jít do výborů, tak to je samozřejmě na omylu, to prostě není možné. Od toho ta Sněmovna je.

Mimo jiné se pohybujeme trochu na tenkém ledě. Uvědomme si, že jsme se v režimu solární energie v minulosti tady mnohokrát spálili. Neříkám to ve zlém, říkám to, aby se vychytaly všechny mouchy, tím spíše, když se to třeba týká stavebního řízení, když se to týká pozemků, na kterých to bude stát, které jsou třeba ve veřejném vlastnictví – tam je třeba si celou řadu věcí dovysvětlit a dopřesnit. Takže proto to jde tím běžným kolečkem. Ale znovu říkám, že podle mého názoru, i když to vláda podcenila, je šance to stihnout ještě do konce roku.

Ministerstvo průmyslu a obchodu argumentuje tím, že od února prosadilo tři novely energetického zákona a reagovalo tak zejména na dopady energetické krize způsobené ruskou agresí na Ukrajině. Teď tedy tlačí na to, aby třetím čtením prošla novela příští týden. Podaří se to?

Pokud to vláda bude chtít, tak já v tom nevidím vůbec žádný problém. My nic nebudeme obstruovat, nic nebudeme zdržovat. Vláda má navíc pohodlnou stooosmičku. My ale ani proti tomuto zákonu principiálně nejsme, to znamená, že pro tento zákon určitě zvedneme ruku. Takže z mého pohledu to stihnutelné jest.

Do jaké míry umožní nová pravidla pro solární elektrárny rozvoj komunitní energetiky? A proč se podle Karla Havlíčka Evropská komise neshodne na společném řešení energetické krize? Poslechněte si celý rozhovor vedený Vladimírem Krocem.