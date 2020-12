Havlíčkovo ‚definitivní‘ vysvětlení prodeje z okénka: Nápoj si můžete koupit, ale vypít ho musíte až doma

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček udělal pomyslnou tečku za diskuzí kolem prodeje nápojů z okének. Uvedl, že po poradě s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (oba za ANO) se usnesli, že koupit si nápoj lidé mohou, ale pít ho nesmí bezprostředně poté. Kontroly probíhat podle něj nebudou, policie na to nemá kapacitu, uvedl pro Radiožurnál. Mluvil také o kompenzacích pro ubytovací zařízení nebo menší podniky, jakými jsou právě kavárny. Praha 20:38 11. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V tuto chvíli je pro nás zcela zásadní, aby maloobchody a služby byly funkční a mohly fungovat ve stejném režimu jako dnes,“ řekl ministr Havlíček (za ANO) pro Radiožurnál | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kvůli rostoucímu počtu případů i reprodukčnímu číslu, které ukazuje rychlosti šíření epidemie, ministerstvo zdravotnictví vládě v pondělí navrhne přechod ze třetího do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES.

Obchody a služby by z restrikcí dostaly výjimku a zůstaly by otevřené. „V tuto chvíli je pro nás zcela zásadní, aby maloobchody a služby byly funkční a mohly fungovat ve stejném režimu jako dnes,“ komentoval pro Radiožurnál blížící se zpřísnění ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

Nakoupit, nekonzumovat

Ministr v rozhovoru vysvětloval i diskutované možnosti prodeje z výdejního okénka. „Definitivně je to tak, pokud si někdo koupí něco v okénku, a je úplně jedno jestli třeba pivo v pet lahvi nebo kávu v kelímku, a vezme si to do auta nebo domů do tašky, bez problému si to může koupit. Jediné, co není možné, je to, aby si to koupil a začal to okamžitě konzumovat," řekl Havlíček.

Na otázku, kdo bude při nedodržování podmínek postižený a zda by nebylo lepší zákaz konzumace nahradit zákazem shlukování, jak je to běžné jinde v Evropě, Havlíček odpověděl, že tlak na policii je už nyní velký a odvádí velmi dobrou práci. Podniky prodávající nápoje s sebou by tak postihované být neměly, jde ale podle něj primárně o ty, kteří budou konzumovat.

„Uvědomme si, že máme skoro sto padesát tisíc provozoven. To není ani ve fyzických silách policistů všechno zkontrolovat,“ vymezoval se. „My se snažíme skutečně lidi žádat. Každého chci poprosit, aby se toto všechno dodržovalo. Je to na nás, jak to zvládneme,“ apeloval na obyvatele a srovnával situaci s Bavorskem, kde také omezili vánoční trhy, ačkoliv si na nich zakládají.

‚Na půjčky nadosáhneme‘

Restaurace i ubytovací služby se ovšem už nyní nachází v zoufalé situaci a pokud dojde k jejich opětovnému uzavření, ocitne se řada z nich na pokraji krachu. Podle Havlíčka ale vláda v den nových restrikcí oznámí i nová podpůrná opatření a programy, které mají podnikatelům pomoci.

„My jsme vždycky říkali, že pokud budou nějaké další restrikce, tak automaticky v den, kdy ty restrikce oznámíme, musíme oznamovat i opatření, která těm podnikatelům pomůžou,“ uvedl. Na podobě další podpory bude podle Havlíčka vláda pracovat celý víkend. Vycházet by měla ze stávajících mechanismů a systému, který se už osvědčil a který podnikatelé čerpají.

Podle kavárníka Ondřeje Kobzy je však problém především v tom, že restauratéři na podporu nedosáhnou. „Určitě bychom přivítali garantované půjčky, které se nyní v gastronomii moc nedávají, protože všichni tuší, že podniky budou krachovat. Když řeknete, že jste z gastronomie, nikdo vám půjčku nedá. Určitě bychom uvítali, aby se zaplatili reálné náklady, které jsou s provozem spojené,“ vysvětloval.

Ministr ale nedostupnost popírá. „Já bych to takto netvrdil. Když se podíváte do detailu, tak ten, kdo měl dobrou historii a výsledky v době předcovidové, určitou šanci má. Není to automaticky bez šance. Ale souhlasím s tím, že jde o náročné odvětví,“ uvedl ministr.

Stát už nyní podle Havlíčka dává 90procentní záruku, půjčku ale mohou poskytovat pouze banky. „My nemůžeme komerční subjekt přesvědčit jinak, než poskytováním 90procentní záruky. Jiná varianta není,“ dodal.

Ke kompenzaci nákladů podle Havlíčka vláda míří, pokud k zavírání skutečně dojde. Cílem ministra je 100procentní garance nákladů.

Režim ubytování se řeší

Znovu zavřít by musely také hotely a restaurace. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se už o kompenzacích s ministry bavili. „Jsem si vědom toho, že to povede k omezení řady segmentů. Již jsem dnes mluvil s paní ministryní Schillerovou, tak s panem ministrem Havlíčkem, abychom se zaměřili na přehodnocení možností kompenzace pro ty, kteří budou muset pravděpodobně v průběhu konce příštího týdne své provozovny opět uzavřít,“ uvedl Blatný.

Například program Covid ubytování je už současné chvíli prodloužený. „V tuto chvíli je to v řešení s Asociací hotelů a restaurací, ale předpokládáme, že se do něj opětovně vloží půl miliardy korun,“ poznamenal Havlíček. Na starosti by ho mělo mít ministerstvo pro místní rozvoj.

Otázka, v jakém režimu budou fungovat hotely a penziony, ale podle něj zatím vyřešená není. Vláda má nicméně záměr například lyžování povolit, a je proto podle Havlíčka možné, že k jejich plnému provozu za specifických hygienických podmínek dojde.