Ceny energií by měly jít na vrub výrobců, ne státního rozpočtu, kritizuje vládu exministr Havlíček

Vláda rozhodla o zastropování ceny elektřiny a plynu pro domácnosti a živnostníky, podle opozice je to pozdě a opatření jsou nedostatečná. „Koncová cena pro odběratele bude mezi 7 až 9 Kč za kWh. To bude velké vystřízlivění pro řadu domácností, protože drtivá většina má ceny zafixované nebo dojíždí. Pro ně to bude obrovský náraz. Lidé čekali, že to bude výrazně méně," uedl v Interview Plus exministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Interview Plus Praha 19:17 13. září 2022

Zatímco vláda chce zastropovat cenu elektřiny na úrovni 6 Kč za kWh, předseda hnutí ANO Andrej Babiš na sociálních sítích navrhl strop ve výši 1,5 Kč za kWh bez DPH, tedy asi 1,8 Kč za kWh.

„Jdeme na to logicky, a to přes ceny výrobců energií. Před dvěma lety byly ceny na úrovni 500 korun za MWh, takže dávat dnes 1 500 korun za MWh není podle našeho názoru mimo mísu. Stejně na tom vydělají poměrně slušnou částku,“ vysvětluje Havlíček.

S výrobci energií je prý třeba jednat a dosáhnout kompromisu, anebo se vydat například slovenskou cestou.

„Tam na to šli tak, že když se s nimi nedohodli, tak jim to zdanili. Můžeme využít nějaké mimořádné opatření, třeba využít nouzového stavu. Jsou to tvrdá opatření, ale mělo by to jít víc na vrub těch gigantických hráčů a méně na vrub státního rozpočtu,“ dodává.

Hrozba pro konkurenceschopnost

Havlíček poukazuje na to, že Česko je ve výrobě elektřiny soběstačné, a dokonce ji vyváží. Nedostatek elektřiny tedy nehrozí.

Trh s energiemi prý selhal a různé země mají zcela odlišné ceny.

„Jak je možné, že Polsko má poloviční, a v pátek dokonce třetinové ceny než Česká republika? Každá země si zavedla jinou podporu a firmy jsou totálně nekonkurenceschopné.“

„V této naprosto mimořádné situaci se nemůžeme ohánět tržním prostředím, ale musíme tvrdě nastoupit na to, že se na určitou dobu cena zreguluje tak, aby ji spotřebitelé a firmy dokázali ustát,“ zdůrazňuje místopředseda Poslanecké sněmovny.

Podle Havlíčka mělo mít Česko už dávno připravené národní řešení energetické krize, jako ho mají jiné země.

„Těžko vysvětlíme našim firmám, že musí mít ceny třeba dvojnásobně trojnásobně vyšší, než mají jejich konkurenti jinde, protože tam jim pomohli,“ podotýká.

Vláda jedná pozdě

„Netvrdím, že moje myšlenky jsou geniální, ale vždy říkám, co je špatně, jaké navrhuji řešení a kde na to vzít peníze. Ale pan ministr Síkela se nám od března neuvěřitelně arogantním způsobem vysmívá, aby následně většinu námi navrhovaných opatření v nějaké podobě zavedl,“ kritizuje Havlíček svého nástupce ve funkci.

Zároveň odmítá, že by opozice podněcovala nespokojenost obyvatel, která by mohla vést k odporu vůči demokratickému systému či prozápadní orientaci země.

„Striktně odmítám to, do čeho se snaží PR agentury vmanévrovat část populace, že kdokoli vyjádří nesouhlas se zoufalým fungováním energetické pomoci vlády je automaticky proruský troll nebo šváb. 97 procent firem nesouhlasí s politikou této vlády, protože nedostali ani korunu a jsou nekonkurenceschopní,“ upozorňuje.

Současně připouští, že vláda nenese vinu na tom, jak se pohybují ceny energií na burzách – to je prý dáno energetickou politikou Německa a ruskou agresí na Ukrajině.

„Ale vláda bezezbytku nese vinu na tom, že nedělá nic s tím, aby ty dopady alespoň částečně snížila. Vše dělá s několikaměsíčním zpožděním,“ uzavírá.

