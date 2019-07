‚Prostě tam teď žádná žádost o platbu není.‘ Ministr Havlíček mírní slova o proplácení dotací Agrofertu

Ano. Tak zněla původní odpověď ministerstva průmyslu a obchodu na dotaz serveru iROZHLAS.cz, jestli od loňského prosince – a to i přes doporučení Evropské komise neproplácet – odeslalo firmám z holdingu Agrofert z českého rozpočtu dotaci na některý projekt. Tiskový odbor současně potvrdil i to, že má aktuálně na stole další žádost o platbu. Šéf resortu Karel Havlíček (za ANO) to teď ale popřel. Podle něj šlo o mýlku úřednice. Rozhovor Praha 6:00 13. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Změnil se v uplynulých dnech váš postoj k proplácení dotací firmám z holdingu Agrofert? Nemělo by být ministerstvo opatrnější?

Já musím říct, že bohužel Český rozhlas nepouštěl ven správné informace.

Co máte konkrétně na mysli?

Neproplácíme už od prosince minulého roku. Nic se v tuto chvíli ani nehodnotí (tiskový odbor ministerstva průmyslu a obchodu na dotaz serveru iROZHLAS.cz uvedl pravý opak, více čtete ZDE. Ministr posléze ve sněmovně během interpelací řekl, že poslední platba proběhla loni v prosinci. Šlo podle něho šlo o dotaci na projekt z doby před platností zákona o střetu zájmů – pozn. red.).

My nemůžeme zaujmout vůči dotacím úplně jednoznačný a utilitární přístup. Musíme se dívat na to, že projekty – které začaly třeba před třemi nebo čtyři lety, tedy v době, kdy vůbec nebyl na stole zákon o střetu zájmů – proplácíme až zpětně.

A pozor: jde o projekty z různých firem, a tím pádem i z Agrofertu, u kterých jsou pochopitelně různé výtky, které se třeba vůbec netýkají střetu zájmů. To znamená, že my je musíme posuzovat s ohledem na čas i s ohledem na to, co je tam případně za problém.

Takže nemůžeme udělat nějaké plošné opatření. To je naprosto odlišné od Státního zemědělského intervenčního fondu, který je koncipován tak, že víceméně všechno dělá dopředu. A jsou to aktuální projekty, u kterých v tuto chvíli skutečně řeší to, že tam může nastat střet zájmů. U nás se to týká jenom nesmírně malého počtu projektů. To jsou ty projekty, které by teoretiky přišly k nám na stůl a byly by podané po srpnu 2018. Ano, u těchto projektů by se k tomu zaujalo nepochybně toto stanovisko. Nemůžeme to udělat ale plošně.

Není to ale alibistický přístup, že neproplácíte, protože vlastně nemáte co? Pokud by tedy přišli žádosti o proplacení novějších projektů, tak byste je odmítli?

Tak bychom je jednoznačně vrátili. Pokud by se potvrdilo, že je tam disproporce, tato nejasnost, tak samozřejmě neproplatíme. To je ale tak malé penzum projektů, které podle našeho názoru teď nemůžou vůbec přijít.

Proč?

Protože se to řeší u projektů, které končí po dvou letech. Takže by to z našeho úhlu pohledu mohlo nastat kolem roku 2020 nebo 2021.

Víte, o kolik projektů a v jaké hodnotě by se tedy mohlo jednat?

Teď to z hlavy nevím, musel bych se na to podívat. Všechny přijdou na přetřes kolem roku 2020 nebo 2021.

Ty projekty jedou ve svém režimu, byly schváleny v minulosti. Samozřejmě na nich normálně pracují a skončí za dva, za tři, za čtyři roky. A jak skončí, tak se musí žadatel rozhodnout, jestli podá, nebo nepodá žádost o proplacení. A ano, u projektu po srpnu 2018 by to pravděpodobně ten řídící orgán, který to má na starosti, s nejvyšší pravděpodobností zastavil (Havlíček během interpelací ve sněmovně řekl, že ministerstvo eviduje jeden projekt do 50 milionů korun, který byl schválen po 9. únoru 2017 – pozn. red.).

Zmizelý projekt

Zmínil jste, že ministerstvo aktuálně o žádné dotaci pro firmu z holdingu Agrofert nerozhoduje. Váš tiskový odbor nám ale tvrdil pravý opak. Jak to tedy je?

My tam žádnou žádost nevidíme.

Dotace a MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu nepřistoupilo k plošnému pozastavení proplácení investičních dotací firmám z holdingu Agrofert i přesto, že Brusel na ně peníze od loňského prosince neposílá. Ministerstvo financí od té doby proto Bruselu žádosti o platbu ani nepředkládá. Částka za tyto neproplacené žádosti, které byly ovšem už uhrazeny z českého státní kasy, se vyšplhala k 170 milionům korun. V drtivé většině jde přitom o projekty schválené právě ministerstvem průmyslu a obchodu.

Nám to ale potvrdil tiskový odbor ministerstva. Na otázku, jestli ministerstvo aktuálně rozhoduje o proplacení nějaké konkrétní dotace na projekt firmy z holdingu Agrofert, nám odpověděl, že ano. Šlo o oficiální vyjádření.

Kolegyně se domnívala, že tam je jeden projekt. Ten projekt tam ale prostě v tuto chvíli není. Není tam žádná žádost o platbu. To znamená: nepřišla tam žádná žádost o platbu. Není tam vůbec nic v tuto chvíli (Havlíček ve sněmovně upřesnil, že po únoru 2017 byl schválen jeden projekt, zatím však nepřišla žádost o proplacení dotace - pozn. red.)

Takže to bylo ze strany tiskového odboru mylné vyjádření?

Mohlo tam být, že si třeba žádost podá. V tuto chvíli si osobně myslím, že i ten žadatel se chová pragmaticky, že těch několik měsíců nedává žádné žádosti o proplacení a čeká, až se to nějakým způsobem všechno vyjasní, což si myslím, že je dobře.

Česku začala běžet lhůta pro vyjádření k návrhům auditních zpráv. Budete na odpovědi spolupracovat?

Pokud k tomu budeme vyzvaní, tak určitě ano. Budeme se na to dívat.

Na odpověď k předběžnému auditu, který se týká vyplácení dotací ze strany ministerstva průmyslu a obchodu, mají české úřady pouze 30 dní. Oproti tomu na zemědělskou auditní zprávu mohou reagovat do dvou měsíců. Nemůže vás to limitovat?

Ne. Ty lidi jedou nonstop. Dávají si k tomu poklady dohromady, takže by nemělo mít vliv.

Rozhovor s ministrem Havlíčkem vznikl ve středu během schůze Poslanecké sněmovny.