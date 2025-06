Havlíček: Vláda legalizuje peníze z trestné činnosti. V této situaci by si sami měli říct o důvěru

Opozice kvůli bitcoinové kauze Pavla Blažka svolává mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny a zvažuje hlasování o nedůvěře vlády. „Situace je kritická, v dané chvíli cokoliv, co vláda udělá, začíná ohrožovat bezpečnost. Čím víc teď budou rozhodovat, tím víc škody vláda napáchá,“ tvrdí pro Český rozhlas Plus místopředseda Sněmovny i hnutí ANO Karel Havlíček. Ranní Plus Praha 19:35 3. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opozice kvůli bitcoinové kauze Pavla Blažka svolává mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny a zvažuje hlasování o nedůvěře vlády | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Svoláváte mimořádnou schůzi k projednávání této kauzy. Už jste rozhodnutí, zda se pokusíte vyvolat hlasování o nedůvěře vlády?

Za chviličku bude zasedat klub hnutí ANO a já předpokládám, že to rozhodnutí bude kladné. Jinými slovy, že vyvoláme hlasování o nedůvěře vlády.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s místopředsedou hnutí ANO Karlem Havlíčkem

A pokusíte se v tomto ohledu získat podporu také opoziční Pirátské strany?

Budou nám stačit naše hlasy. Samozřejmě kdokoliv se připojí, nebude odmítnut. Ve finále by tak měli učinit i vládní činitelé. Situace je natolik kritická, že by mělo být jejich povinností, aby sami sebe otestovali. Měli by si říct o důvěru, bývá to v takových situacích minimálně slušné.

Demise ministra financí?

Prezident Petr Pavel řekl, že nepovažuje za vhodné, aby krátce před volbami rezignovala vláda. Neuvrhlo by to zemi čtyři měsíce před volbami do politické nestability?

V dané chvíli cokoliv, co vláda udělá, zavání takovým průšvihem, že to začíná ohrožovat bezpečnost. Variant je více – dát na pár měsíců úřednickou vládu, anebo to „dohrát“ v demisi. To, s nadsázkou, znamená jenom kontrolovat, jestli se svítí, jestli je všechno zamčené, jestli se vynáší smetí, ale už o ničem nerozhodovat. O co více bude tato vláda rozhodovat, o to více škody může napáchat.

V jakém smyslu tato kauza ohrožuje bezpečnost?

Dostali jsme se do situace, kdy organizovaný zločin opět prostoupil do nejvyšších pater politiky. Vláda asistuje u toho, když se legalizují miliardy člověka, který odešel z vězení, notabene tam seděl za to, že pral peníze z heroinu a kokainu.

‚Fiala je hlava mafie, ODS zločineckou organizací.‘ ANO podle Babiše vyvolá hlasování o nedůvěře vládě Číst článek

Policejní vyšetřování zatím není u konce, takže jsou to pouze domněnky.

I kdyby vláda měla sebemenší pochybnosti, tak to nemůže udělat. A u tohoto nemůže pochybnosti nemít. Jestliže někdo vyjde z vězení a potřebuje si otevřít bitcoinovou peněženku, kde má až 12 miliard korun, tak to je velká pochybnost. Vyšetřuje to i FBI, to je dostatečný signál pro Petra Fialu, že něco není v pořádku.

Voláte po demisi ministra financí Zbyňka Stanjury. Ten se hájí tím, že nebylo v jeho kompetenci rozhodnout o daru, který přijímá ministerstvo spravedlnosti. Proč by měl rezignovat?

Garantem pravidel zákona, který potírá praní špinavých peněz, je ministr financí. Logická otázka je, proč to nezastavil nebo se o to alespoň nepokusil. Nemluvě o tom, že tu peněženku otevřel Úřad pro zastupování ve věcech majetkových, který je pod ministerstvem financí.

Miliarda jako výpalné

Zatím to jsou jen podezření. Není na místě počkat na závěry policejního vyšetřování?

To nejsou podezření. Člověk, který odešel z vězení, si přes stát nechal otevřít bitcoinovou peněženku, získal miliardy korun a jednu miliardu korun naoko věnoval ministerstvu spravedlnosti jako výpalné za to, že mu tu peněženku otevřeli.

Kde jsou ty další miliardy? To nikdo neví a my se budeme tvářit, že se nic neděje. V historii ještě nenastalo, aby stát zlegalizoval peníze z trestné činnosti.

Zanechme tyto závěry pro policejní vyšetřování. Třeba Nejvyšší krajský soud v Brně mu, elektroniku vrátil s tím, že neměl podezření, že pochází z nelegální činnosti.

To, že mu ji vrátil, ale neznamená, že mu stát umožní do ní vstoupit a vybrat si ty peníze. To je zásadní rozdíl. Stát měl čekat, jak to všechno dopadne, ale ty peníze dorazily, z účtu mezinárodního tržiště, kde se praly tyto peníze, proto to vyšetřuje FBI. To je přece neuvěřitelné.