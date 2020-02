Exministr Havlíček odstoupil z výběrového řízení na šéfa Úřadu práce, Babiš jeho kandidaturu kritizoval

Bývalý ministr průmyslu Jiří Havlíček z ČSSD odstoupil z výběrového řízení na šéfa Úřadu práce. O výsledcích podle něj nerozhodovaly odborné předpoklady a znalosti, ale to, zda se kandidát líbí nebo nelíbí premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Právě ten kandidaturu Havlíčka kritizoval. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) měla na výběr mezi Havlíčkem a šéfem svitavského úřadu práce Janem Tesařem. Praha 18:35 13. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD). | Foto: Milan Malíček / Právo / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jiří Havlíček pro Radiožurnál uvedl, že s ohledem na svoji rodinu a své blízké se rozhodl o pozici šéfa Úřadu práce neucházet.

„Za situace, kdy v zásadě není respektován služební zákon, kdy má o výsledku výběrového řízení rozhodovat to, zda se daný kandidát líbí nebo nelíbí premiérovi, a ne odborné předpoklady a znalosti, to nemá žádný smysl,“ stojí ve vyjádření.

Bývalý ministr se domnívá, že pokud by nakonec byl vybrán a jmenován, bylo by jeho působení negativně ovlivněno neustálým mediálním zájmem a reakcemi na dehonestující výroky. „A to nemám ani já a ani Úřad práce zapotřebí,“ dodal Havlíček.

Ministerstvo práce v reakci na Havlíčkovo odstoupení celé výběrové řízení zrušilo a v několika příštích týdnech vypíše nové.

Radiožurnál oslovil i premiéra Andreje Babiše, ten v SMS zprávě označil vyjádření Jiřího Havlíčka za úsměvné. „Právě on profituje z absurdního zákona o státní službě. Skončil v červenci minulého roku v pozici náměstka, po pár týdnech šel na překážky a bral 80% platu, tj. sto tisíc měsíčně. V tomto týdnu tento režim končí a dostane podle zákona ještě odstupné podle odsloužených let, což bude dalších cca 6 měsíců. Vše bylo podle mého názoru nastavené tak, aby hned, jak skončí překážky, tj. v těchto dnech, šel na pozici šéfa Úřadu práce,“ sdělil Babiš.

V neděli se premiér o případném jmenování Havlíčka vyjádřil tak, že by jej považoval za špatný vtip. „Sociální demokracie hledá trafiky pro své lidi, ale myslím, že by to neměli přehánět,“ uvedl premiér v České televizi.

Ministryně Maláčová v neděli řekla, že by ředitel měl být osvědčený manažer, který rozumí českému hospodářství a dodala, že Havlíček obě podmínky splňuje. Neřekla ale, koho jmenuje. Už dřív oznámila, že chystá změny ve fungování úřadů práce. Nový šéf by podle ní pak měl zajistit přesun úřadů do 21. století, aby byly vstřícné, efektivní a fungující.

Havlíček byl ministrem průmyslu a obchodu ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) v roce 2017, v této funkci strávil necelý rok jako nástupce Jana Mládka a předchůdce Tomáše Hünera. Většinu času působil na ministerstvu jako náměstek ministrů. Místo v čele Úřadu práce se uvolnilo koncem loňského roku poté, co na funkci z rodinných důvodů rezignovala Kateřina Sadílková. Do výběru nového ředitele úřad vede šéf odboru kanceláře generálního ředitele Viktor Najmon.