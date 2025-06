Havlíček: Znám málo opozic, které by na takovou kauzu reagovaly jinak. Vláda si patrně vysloví důvěru

V úterý začíná schůze poslanecké sněmovny svolaná na žádost hnutí ANO, které chce kvůli bitcoinové aféře svrhnout kabinet. Nejde opozici především o příležitost blýsknout se v předvolební kampani? „Bitcoinová kauza natolik poškodila mezinárodní reputaci a zdestruovala důvěru vůči státním institucím, že to je důvod,“ argumentuje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Praha 0:10 17. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V úterý v 11 hodin začne mimořádná schůze sněmovny, kterou vyvolali poslanci hnutí ANO a na které chcete vyslovit nedůvěru vládě Petra Fialy. Jakou pro to máte v tuto chvíli podporu? Kolik máte aktuálně máte hlasů?

Vycházíme z toho, že jednoznačně pro budou všichni zástupci a poslanci hnutí ANO. Předpokládám i další opoziční strany, v tomto případě SPD. Uvidíme, jak se k tomu postaví vládní poslanci. Předpokládám, že i Piráti budou zřejmě, alespoň z toho, co signalizují, pro vyslovení nedůvěry.

Uvidíme, jak čtyřkoalice. Ale jestli narážíte na to, že obcházíme čtyřkoaliční poslance a přesvědčujeme, tak oni velmi dobře ví, v jaké jsme situaci, do jaké šlamastiky nás tato vláda dostala. A já jsem přesvědčen, že si uvědomují hloubku toho problému.

Věc jiná je taková, jestli podlehnou stranické disciplíně, nebo jestli se budou řídit vlastním svědomím a tím, čím by se měli řídit vůči svým voličům.

Já na nic nenarážím, jen se ptám, protože k vyslovení nedůvěry vládě je potřeba minimálně 101 hlasů bez ohledu na to, kolik poslanců bude nebo nebude přítomných. Považujete v tuto chvíli za reálné, že by minimálně 101 poslanců a poslankyň mohli podpořit vyslovení nedůvěry?

Spíše se domnívám, že je pravděpodobnější, že si nevypustí rybník, to znamená, že si vysloví důvěru.

‚Dostatečný důvod‘

Hlasování se odehraje necelé čtyři měsíce před volbami. Přečtu vám citát z rozhovoru s jistým politikem na téma hlasování o nedůvěře vládě necelé čtyři měsíce před volbami. Ten politik k tomu řekl: „Pokud to opozice chtěla udělat, měla tak učinit v polovině našeho mandátu, to by dávalo smysl, zbraně vytahují čtyři měsíce před volbami, kdy vědí, že se tím nic nevyřeší.“ Víte, kdo tohle řekl

Předpokládám, že to řekl někdo z koaličních poslanců.

Bylo to před čtyřmi lety, tehdy jste tím koaličním poslancem, respektive ministrem, byl vy, a jsou to vaše slova z rozhovoru pro Deník.cz ze 4. června roku 2021. Tehdy byla situace taková, že tehdejší opozice vedená ODS vyvolala hlasování o nedůvěře vládě, ve které jste seděl. Neděláte teď to samé, co jste před čtyřmi lety veřejně kritizoval?

Podstatné je ale přece to, proč se to dělá. To, že se samozřejmě každá vláda snaží bránit proti vyslovení nedůvěry, je naprosto normální. To já vůbec téhle vládě nevyčítám a my jsme se chovali úplně stejně.

Podstatné je to, jestli ten důvod vyslovení nedůvěry je skutečně zásadní a významný, anebo jestli je to opravdu jenom politikaření. A já tvrdím, že bitcoinová kauza je natolik významná a zásadní, že natolik poškodila mezinárodní reputaci a natolik do značné míry zdestruovala důvěru vůči státním institucím, že to je důvod.



Já, pane redaktore, se přiznám, že neznám mnoho opozic na světě, které by na to reagovaly jinak, než my, nehledě na to, jestli je to v polovině období, nebo na konci. Jestli se tedy jedná o politické škádlení a udělá se to na konci období, tak tam to skutečně efekt nemá. Pokud se to ale udělá z nějakého zásadního důvodu, a já tvrdím, že ten důvod tady je zásadní, potom to samozřejmě ten efekt může mít.



Uvědomme se totiž jednu věc. My samozřejmě chceme, aby se koaliční poslanci postavili – říkám to obrazně, protože tady musíte říkat, ano, dávám důvěru, nedávám důvěru – a před svými voliči pár měsíců před volbami de facto zhodnotili, jak oni vidí tuto kauzu, protože nepochybně řeknou-li, že dávají důvěru této vládě, potom říkají, že ta bitcoinová kauza pro ně není tím velkým problémem.

To je otázka interpretace, jestli se opravdu takto dá dát rovnítko, o tom bychom asi mohli debatovat, je to určitě otázka i na koaliční poslance. Vy ale říkáte, že důležité je, proč se hlasuje o nedůvěře vládě, není ale opravdu důležité i to, kdy se hlasuje o nedůvěře vládě? Jaký smysl má snažit se svrhnout vládu, pokud do voleb zbývají tři a půl měsíce?

To je to, co jsem říkal. My budeme respektovat a předpokládám, že by to pan prezident tak udělal, že by nesestavoval narychlo žádnou úřední vládu, ale že by ta vláda de facto dojela v té samé sestavě, jako je dnes a dojela by v demisi.



Ale v demisi znamená to, že nebude přijímat žádná kritická, zásadní, důležitá rozhodnutí. To je to, o co nám jde.



Myslím, že jsme se snad už přesvědčili v tom, že čím déle tady bude tato vládní sestava, tím hůře pro Česko, ať už z úhlu pohledu hospodářského, energetického, sociálního a troufám si tvrdit dnes už i z úhlu pohledu geopolitického.



Protože nevím, jestli lidé mají dobré spaní z toho, že jsme opět v titulcích zahraničních deníků, a to samozřejmě v té nejnegativnější podobě, neboť vláda neuvěřitelným způsobem zlegalizovala peníze z té nejhrubší v nelegální činnosti. To přece není něco, co nám nestojí za diskuzi.

‚Stát pere špinavé peníze‘

Advokát Tomáš Sokol, člen vedení České advokátní komory, v tomto pořadu naprosto jasně řekl, že z jeho pohledu tam nedošlo k praní špinavých peněz. Kdo komu co vypral?

Tady je to přece o tom, že pokud stát přijímá nějaké peníze, tak se musí nadevší pochybnost prokázat, že ty peníze nejsou z trestné činnosti, což nikdo neprokázal.

Jinými slovy, stát nejenom, že otevřel přístup, nebo řekněme branou, umožnil to, aby ten dotyčný nabyl jednotky miliard korun, pravděpodobně se jedná o 12 miliard korun a to se ještě můžeme ptát, proč to udělal tím šíleným způsobem tři miliardy plus devět miliard a u těch třech miliard byl notář, respektive soudní znalec, u těch dalších třech miliard pravděpodobně nebyl, nebo aspoň to prezentují tak, že tam nebyl.



To znamená, můžeme se bavit o tom, proč se tady vlastně celou dobu diskutovalo jenom o těch třech miliardách, ačkoliv tam zjevně bylo těch peněz více. Přeci to, že jim to někdo otevře a že se jedná o někoho, kdo byl odsouzen za to, že vytuneloval obdobné černé tržiště, tak je s vekou dávkou pravděpodobnosti zřejmé, že se může jednat o nelegální peníze.



A když mi řeknete argument, no ale to by musely soudy jednoznačně uznat, že se jedná o nelegální peníze, to by bylo, pane redaktore, ale za předpokladu, že by je chtěl stát zabavit. Protože pokud by chtěl zabavit ty peníze všechny, tak tam se musí nade vši pochybnost prokázat, že jsou z nelegální činnosti.



Ale pokud je přijímá, tak se musí prokázat to, že nejsou z nelegální činnosti. A toto se nade vši pochybnost prostě neučinilo a ten stát na to měl všechny nástroje. A jestliže to neučinil a udělal to, pak tedy z mého pohledu pere špinavé peníze.

Jaké má hnutí ANO informace k podezření z korupce, o kterém v souvislosti s bitcoinovou kauzou mluví její předseda Andrej Babiš? Na jaké otázky chce hnutí ANO slyšet odpovědi během úterní debaty v Poslanecké sněmovně? A je podle Karla Havlíčka zodpovědné mít tři a půl měsíce vládu v demisi? Poslechněte si celý rozhovor výše.