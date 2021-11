‚Byli jsme připraveni během chvilky.‘ Zdravotníci oproti jaru ví, co je na covidových odděleních čeká

O pomoc armády tento týden kvůli přibývajícímu počtu pacientů s koronavirovou infekcí požádaly už tři nemocnice na Vysočině. Covidová oddělení se v kraji plní každým dnem. Do jarního covidového režimu se proto vrátila například nemocnice v Havlíčkově Brodě. Havlíčkův Brod 11:52 21. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nápor je především na personál, který se s opětovným nástupem covidu vrátil do ještě vyššího pracovního nasazení, potvrzuje Kateřina Pokorná. Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

„Napadlo nás to, měli jsme z toho všichni strach, protože jsme to tady všichni zažili, tak i z té choroby máme respekt,“ popsala pro Radiožurnál vrchní sestra plicního oddělení havlíčkobrodské nemocnice Kateřina Pokorná.

Ačkoliv si opakování jarního covidového scénáře Pokorná vůbec nepřála, pacienti s těžkým průběhem covidu na jejím oddělení přibývají každý den. „Opravdu to nepodceňuju, a tak člověk podvědomě tušil, že se to stát může, ale všichni jsme doufali, že se to nestane,“ podotkla Pokorná.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Daniely Brychtové

Právě na tomto oddělení totiž v Havlíčkově Brodě leží aktuálně nejvíc covid pozitivních pacientů.

„Neočkovaní převyšují pacienty, samozřejmě nevylučujeme, že i očkovaný pacient onemocní. Je to samozřejmě jako s každou jinou chorobou. Čím víc má člověk přidružených chorob, tím samozřejmě je větší riziko, že se dostane do nemocnice. Máme i pacienty, kteří jsou mladí, třeba kolem 40 let, třeba jsou neočkovaní a taky se sem dostávají,“ vysvětluje Pokorná.

Oproti jarní covidové vlně už aspoň zdravotníci ví, co je čeká. „Byli jsme připraveni během chvilky, když nám řekli, že budeme zase na covid oddělení. Mám pocit, že to nebyla záležitost ani hodin, ale minut, už jsme se připravili a všechen materiál máme.“

Nečekaný přístup pacientů

Co ale Kateřinu Pokornou překvapilo, je přístup pacientů. Někteří jsou podle ní na personál až agresivní.

„Někdy jsou to přímo ti pacienti, většinou je to spíš taková slovní obrana. Nemají rádi, když se jich třeba ptáme, proč se nenechali očkovat. Je to právo každého, my to respektujeme, ale v rámci odebrání anamnézy to musíme vědět,“ podotkla a přidala i konkrétní případ.

‚Křičela, nač je očkování, teď je na ventilátoru.‘ Lékaři z nemocnice ve Slaném popsali boj s covidem Číst článek

„Měli jsme tady i případ, kdy měl rodinný příslušník hlavně obavu, abychom tajně nenaočkovali jeho manželku, což samozřejmě není náš záměr, ale v podstatě mám pocit, že ani tak neřešil vážnost toho zdravotního stavu, ale měl strach, abychom ji nenaočkovali.“

Nápor je to především na personál, který se s opětovným nástupem covidu vrátil do ještě vyššího pracovního nasazení. „Rušíme dovolené, stahujeme je z volna, aby byli všichni v práci a o to víc nás mrzí přístup těch pacientů,“ upozornila Pokorná.

Nemocnice kvůli tomu zažádala i o pomoc armády. „Vidíme, že už se nám významně plní covidové stanice, ať je to právě plicní, infekční oddělení, ale máme momentálně i triážní oddělení a bohužel pacienti leží i na ARO, to znamená, že každá pomoc je zde dobrá, proto jsme té možnosti využili,“ dodala náměstkyně ošetřovatelské péče Lada Nováková.