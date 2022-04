Obchvat Brodu mi nevadí, vadí mi přístup státu, říká farmář. Soud vyhověl jeho žádosti a stavbu přerušil

Budoucí obchvat Havlíčkova Brodu je aktuálně bez stavebního povolení. Krajský soud v Brně ho totiž zrušil. Vyhověl tak žalobě zemědělce Miroslava Hrtúse, podle kterého nebyly dostatečně vyřešeny budoucí vlivy stavby, zejména emise působící na okolní pozemky.

Přestože obchvat momentálně nemá stavební povolení, práce dál pokračují. Nadále se tam pohybuje spousta dělníků a zeminu upravují stavební stroje. Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla nelze práce jen tak přerušit.

„Rozhodnutí soudu přichází v okamžiku, kdy je stavba daleko za polovinou. Za zrušením platnosti stavebního povolení přitom stojí jedinec. Ředitelství silnic a dálnic jako investor ovšem podle zákona nesmí stavbu jen tak opustit. Nejprve provedeme s příslušným stavebním úřadem a ministerstvem dopravy kontrolu stavu stavby, tedy identifikujeme objekty, kterých se rozhodnutí soudu bezprostředně týká, a stanovíme postup jak utlumit výstavbu.“

ŘSD podle Rýdla také společně s ministerstvem dopravy pracuje na doplnění potřebné dokumentace tak, aby se mohla stavba obchvatu opět obnovit. To si přeje i místostarosta Havlíčkova brodu Libor Honzárek (TOP09). „Na dokončení obchvatu čekáme – příměr je trochu silnější – čekáme jak na smilování. Je to kýžené přání naprosté většiny havlíčkobrodských občanů.“

Farmář si stojí za svým

Farmář Miroslav Hrtús, který v okolí obchvatu hospodaří a proti stavbě se úspěšně ohradil, si ale stojí za svým. „Ten rozsudek je podle nás správný a je potřeba tu stavbu a její vlivy na životní prostředí přehodnotit.“

S ŘSD se nedohodl už před zahájením stavby na výkupu svého pozemku. Stát tak začal s vyvlastněním. „Ten začátek, co proběhl, byl podle mě tak tragický, že to v podstatě nastartovalo tu moji obranou reakci.“

V současnosti mu prý nejde o finanční náhradu nebo o zastavení stavby samotného obchvatu, ale o změnu chování státu vůči vlastníkům půdy. „Myslím si, že by s tím zákonodárci měli něco udělat. Samozřejmě o ni potřebují stavět, ale ať nestaví stát do pozice mocipána, který má absolutní moc, a může s tím vlastníkem dělat, co chce. To je podle mě zásadně špatně.“

Havlíčkobrodský obchvat za téměř 2 miliardy korun měl být podle původního harmonogramu otevřen na konci roku 2023. Jestli bude mít rozhodnutí soudu na zprovoznění stavby dopad, ŘSD momentálně nechtělo komentovat.