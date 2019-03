Kasino se 150 automaty a žádné jiné. Obec u Brna slíbila hazardní firmě, že k sobě 20 let nepustí konkurenci

Výrazný finanční přínos do obecní kasy výměnou za exkluzivitu – s tím podepsalo vedení Holubic u Brna smlouvu na provoz kasina. Část obyvatel je dlouhodobě proti a nyní sesbírala dost podpisů na to, aby se o budoucnosti kasina rozhodlo v referendu. Nelibost místních ale není tím největším problémem v celém příběhu. Obec totiž podle odborníků konkurenci takto omezovat nemůže, nedovoluje to zákon. Za porušení smlouvy přitom hrozí Holubicím sankce. Původní zpráva Brno 6:00 5. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současný starosta Petr Hanák na zasedání zastupitelstva obce Holubice u Brna. Místní zde nechtějí stavbu kasina, kterou minulé vedení města schválilo. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na první pohled se jihomoravská obec Holubice s asi 1200 obyvateli mezi jinými podobnými obcemi ničím nevymyká. Jejím územím ale prochází dálnice D1 a je asi jen dvacet kilometrů od Brna, které v posledních letech výrazně zregulovalo hazard.

Obce ležící nedaleko druhého největšího města v Česku a zároveň v dosahu nejdelší dálnice se v poslední době stávají lákavými lokalitami pro velké hazardní společnosti.

Řada jihomoravských obcí je proti hazardu. Loni starostové 23 měst a vesnic v okolí Holubic podepsali petici proti budování kasina v sousední obci. Jenže vedení Holubic zastává opačný přístup.

„Příjmy obce se po otevření kasina zásadně zvýší, což nám umožní investovat do občanské vybavenosti nebo třeba do podpory místního kulturního života,“ řekl redakci iROZHLAS.cz současný starosta Holubic Petr Hanák (za KDU-ČSL).

Finanční přínos zmiňuje i bývalý starosta obce a současný zastupitel Stanislav Přibyl (za Sdružení ODS). Právě on v roce 2017 smlouvu podepsal. „Nabídka firmy European Data Project byla finančně pro obec výhodná,“ sdělil redakci.

Bývalý starosta Stanislav Přibyl na zasedání zastupitelstva obce Holubice u Brna. Místní zde nechtějí stavbu kasina, kterou minulé vedení města v čele s Přibylem schválilo.

Smlouva o spolupráci

V září 2017 uzavřelo vedení obce v čele s Přibylem smlouvu s firmou European Data Project (EDP) a její dceřinou společností Paradise Casino Admiral. Společnost chce ve městě provozovat kasino se 150 automaty, které může mít rozlohu až 2 tisíce metrů čtverečních. Za to slibuje finanční přínos do obecní pokladny.

„Je pochopitelné, že prostředky na pořízení a rekonstrukci nemovitosti, které investor do projektu vkládá, chce mít také smluvně ošetřeny. Nebudu se pouštět do spekulací, co by kdyby… Zatím žádné sankce řešit nemusíme.“ Petr Hanák (starosta Holubic)

Konkrétně se ve smlouvě píše o částce 20 milionů korun ročně. Vzápětí je ale ve smlouvě uvedeno, že částka nemůže být garantována. „Tato částka je odhadnuta při provozování 150 kusů hracích zařízení technické hry v provozovně a nemůže být provozovateli garantovaná,“ stojí v dokumentu.

Obec se ve smlouvě, která je uzavřena na 20 let, naopak zavázala, že nepovolí provozovat hernu či kasino větší než 250 metrů čtverečných na svém území nikomu jinému než společnosti EDP. A pokud exkluzivitu poruší, musí zaplatit sankce. „…obec se zavazuje nahradit provozovatelům vzniklou škodu. Škodou se rozumí zejména celá investice vynaložená provozovateli v souvislosti se zřízením provozovny,“ píše se ve smlouvě.

Ohrožení hospodářské soutěže

Právě smluvená exkluzivita by podle odborníků mohla být problémová.

„Pokud starosta, rada nebo zastupitelstvo schválí smlouvu, kterou se obec zavazuje k něčemu, co je rozporné s vyhláškou, slibuje něco, co slibovat nemůže. Tak je tomu, když slibuje exkluzivitu jedné konkrétní společnosti, aniž by to odráželo vůli zastupitelů, vtělenou do vyhlášky. V takovém případě jedná rozhodně v rozporu s právem, protože si osvojuje kompetence, které nemá,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Ondřej Závodský, právník Nadačního fondu proti korupci, který měl jako náměstek ministerstva financí regulaci hazardu na starosti.

„Uzavření exkluzivní smlouvy mezi obcí a jedním provozovatelem hazardu je narušením hospodářské soutěže, které je zcela zjevné,“ doplnil ho advokát Jan Houser, který se mimo jiné zabývá i hazardem.

Aby mohla společnost v České republice provozovat hazard, potřebuje totiž dvě povolení. Prvním je základní povolení, které po žádosti provozovatele uděluje ministerstvo financí – na základě něho určitá společnost může na území České republiky provozovat jednu z hazardních her, například živou hru nebo technickou hru, tedy automaty či bingo.

Poté může teoreticky provozovat na základě tohoto povolení hazard kdekoliv na území Česka, ale jen za předpokladu, že dostane druhé povolení – takzvané povolení k umístění hry od obce.

Povolení obec musí dát

„To znamená, že provozovatel přijde se základním povolením, nájemní smlouvou a dalšími zákonem předvídanými dokumenty a žádá příslušnou obec o povolení k umístění hry. Ta licence se uděluje na stanovenou dobu, v zákoně je uvedeno až na tři roky,“ vysvětlil Závodský.

Udělit povolení obec musí, pokud nemá hazard regulovaný ve vyhlášce. Jedná totiž v rámci státem přenesené působnosti. „Obec nemá v tomto případě smluvní volnost, nejde o soukromoprávní vztah, ale jde o vydání povolení na základě veřejného práva,“ dodal Houser.

To potvrzuje i ministerstvo financí. „Obce mohou ve vlastní působnosti uzavírat smlouvy o spolupráci (memoranda). Nemohou ale zasahovat do působnosti přenesené na ně zákonem a omezovat práva fyzických nebo právnických osob,“ sdělil redakci mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík.

Co řešil antimonopolní úřad Ve svém stanovisku z roku 2014 například uvádí, že problematické může být stanovení konkrétních provozoven nebo adres, na kterých může k provozování loterií docházet.

V roce 2018 antimonopolní úřad uložil Karlovým Varům pokutu 734 tisíc kvůli vyhlášce, která omezovala sázkové hry.

Čtvrtmilionovou pokutu dostala ze stejného důvodu i obec Bílina, a dokonce půl milionovou pokutu udělil ÚOHS Děčínu, protože povoloval hazard jen na konkrétních místech.

Obce tedy podle něj nemohou dopředu vyloučit udělení povolení dalším provozovatelům hazardních her, kteří by splnili všechny zákonné podmínky pro vydání povolení.

Zastupitelstvo obce ale může přijmout obecně závaznou vyhlášku, kterou zakáže nebo jinak omezí hazardní hry na svém území. Jenže takovou vyhlášku Holubice nemají, a kdyby chtěla nějaká jiná společnost otevřít v Holubicích druhé kasino, musí jí vyhovět.

„Z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS, pozn. red.) plyne, že je vždy pečlivě zkoumáno, zda výběr míst, kde je povolen provoz hazardních her, nezvýhodňuje konkrétní provozovatele,“ dodal Houser.

‚Nebudu spekulovat, co by kdyby‘

Současný starosta možné porušení hospodářské soutěže komentovat prozatím nechtěl. „K tomuto ustanovení smlouvy si určitě chci zjistit více informací a podle nich pak zaujmu stanovisko,“ uvedl Hanák.

Sankcí se ale neobává. „Obě strany jednají slušně a s dobrou vírou. Je pochopitelné, že prostředky na pořízení a rekonstrukci nemovitosti, které investor do projektu vkládá, chce mít také smluvně ošetřeny. Nebudu se pouštět do spekulací, co by kdyby… Zatím žádné sankce řešit nemusíme,“ dodal.

Podle společnosti EDP ohrožení hospodářské soutěže nehrozí. „Toto ustanovení smlouvy pokládáme spíše za deklaratorní a situaci, že by nějaký konkurent chtěl otvírat v katastru obce jiné velké kasino, pokládáme za téměř vyloučenou – ekonomicky to nedává žádný smysl,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mediální zástupce společnosti EDP Andrej Čírtek.

„Naše kasino beztak konkurenci v okolí má – kasino v katastru Popůvek či kasino v nákupní zóně u D1. Všechny tyto provozovny využívají lokality u dálnic a jsou určeny pro projíždějící, často zahraniční klientelu,“ dodal.

V bývalém autoservisu u silnice z Brna na Vyškov chce společnost European Data Project vybudovat kasino.

Podobně mluví i bývalý starosta, který smlouvu podepsal. „My nejsme taková lokalita, aby tu bylo pět kasin. To si mohou dovolit dejme tomu příhraniční obce. Pokud tady bude jedno, bohatě stačí,“ řekl Přibyl. Na otázku, zda se nebojí porušení exkluzivity, odpověděl, že nikoliv. „Určitě ne, protože současný územní plán neumožňuje jiný objekt stejného účelu na katastru obce Holubice,“ dodal.

Referendum

Právě kvůli změně územního plánu kasino v obce zatím nefunguje. „V současnosti je v místě dle platného územního plánu administrativní budova. Původní majitel budovu kolaudoval jako autosalon respektive opravnu luxusních vozů. Herna tedy v územním plánu nefiguruje,“ říká zmocněnec petičního výboru Václav Ondráček (KDU-ČSL).

Ondráček je současně zastupitelem obce a byl jeho členem i v minulém volebním období, kdy k podpisu smlouvy došlo. Sám se ale hlasování, z důvodu zákroku v nemocnici, vůbec nezúčastnil.

Jan Hora a zastupitel Václav Ondráček, členové petičního výboru, který kasino v Holubicích nechce.

Znepokojení občané nyní na základě petiční akce požadují po obci vypsání referenda o tom, zda v obci lidé chtějí hrací automaty, nebo ne.

„Nasbírali jsme 410 podpisů, což je o cca 120 více, než předepisuje zákon o místním referendu. Nyní je na obci, aby návrh a petici v zákonné lhůtě vyhodnotila a vyhlásila referendum. Jsme demokraté a chceme, aby obyvatelé Holubic měli šanci vyjádřit svůj názor, tedy jestli chtějí tvrdý hazard, či nikoli,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Jan Hora, jeden z aktivistů a podporovatelů petičního výboru.

Vzhledem k uzavřené smlouvě a možným sankcím ze strany provozovatele nechtějí usilovat o úplný zákaz kasina. V kasinu by mohly zůstat živé hry, například ruleta.

„Já budu navrhovat, aby termín referenda korespondoval s volbami do Evropského parlamentu. Důvodem je minimalizace nákladů obce spojených s referendem,“ doplnil Ondráček. O hazardu v obci by tak mohlo být jasno na konci května.