Výherní automaty maskované za vědomostní soutěže. Celníci se zaměřili na kvízomaty, odhalili jich 29

Celní správa se v uplynulých dvou dnech zaměřila na nelegální hazard, a to konkrétně na kvízomaty - výherní automaty, které provozovatelé maskují jako vědomostní soutěže. Zátah celníků proběhl v jedenácti krajích a hlídky při něm objevily 29 kvízomatů. Kontoloři odhalili i klasické nelegální automaty, u provozovatelů také zadrželi necelých 100 tisíc korun. Praha 19:15 9. listopadu 2017

Na první pohled je kvízomat k nerozeznání podobný od běžného hracího automatu. Mezi točením virtuálních válců ale tento přístroj ještě klade hráči - většinou velmi jednoduché - otázky.

Provozovatelé a výrobci tvrdí, že jde o vědomostní soutěže, které nespadají pod hazardní zákon. Naopak ministerstvo financí, policisté i celníci jsou přesvědčení, že kvízomaty jenom maskují klasický hazard.

Podle Romana Havelky z pražského celního úřadu se majitelé bývalých heren snaží pomocí kvízomatů doplnit výpadek příjmů z klasických automatů. Třeba na místech, kde je hazard zakázaný obecní vyhláškou. „Různé společnosti rozšiřují právní analýzy, které jim říkají, že toto je zcela legální a podobně. To, co chceme touto akcí sdělit je, že takto to není,“ řekl Radiožurnálu Havelka.

Celní správa má pravomoc kontrolovat herny a kasina od začátku tohoto roku, za letošek už přitom celníci zkontrolovali téměř 1 500 provozoven. U necelých čtyř set z nich zjistili nějaké porušení zákona.

Problémy z dokazováním

Od nového roku může celní správa udělovat také vyšší sankce - až do 50 milionů korun. Hlídky nově mohou také zabavovat nelegální hrací přístroje. Na odhalování nelegálního hazardu celníci spolupracují se specializovaným finančním úřadem a s policisty.

„Jedná se o sofistikovanou činnost a problematicky dokazovanou trestnou činnost. Kdy se pachatelé snaží různými způsoby zabránit odhalení. Případně se snaží o krytí té činnosti různými právními aspekty a podobně,“ popsal nedávno Radiožurnálu šéf hospodářských kriminalistů v Brně Vladimír Machala.

Nejčastěji provozovatelé maskují hazard pod nejrůznější spolky. Takové herny se navenek tváří jako místa, kam si lidé chodí zahrát automaty pro radost, vstup je jen pro členy klubu a sázkám se říká dary. Pro úřady ještě komplikovaněji odhalitelný způsob krytí jsou takzvané svěřenské fondy. U nich se jen velmi obtížně zjišťuje, komu patří a kdo je za ně zodpovědný.