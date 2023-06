Ministerstvo financí selhává v danění hazardu. Data o miliardách korun eviduje v excelu, zjistila kontrola

Ministerstvo financí není dostatečně důsledné při kontrole provozovatelů hazardních her, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad. Hazardní hraní se čím dál tím více přesouvá do online prostředí. České úřady přitom neumí efektivně kontrolovat dění v online prostoru. Ministerstvo uvedlo, že už přijalo řadu opatření k odstranění nedostatků. Regulaci hazardních her zefektivní novela zákona, kterou v nejbližších dnech předloží vládě, sdělilo ministerstvo ČTK. Praha 10:47 12. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít hazardní hry | Foto: CC BY 2.0, Paf - Games Sport Casino

Problém ve výběru daní z hazardních her spočívá mimo jiné v tom, že ministerstvo financí nemá spolehlivý informační systém pro kontrolu. Kauce tak často zaznamenává do excelových tabulek či na papír. V excelových tabulkách jsou informace o přijatých kaucí v objemu 3,84 miliardy korun.

Největší kasino ve střední Evropě štěpí městečko za Prahou, i když tam ještě nestojí. Místní se bojí mafie Číst článek

Důsledkem je zmatečné jednání a neefektivní kontrola. Například v jednom případě souhlasilo ministerstvo s uvolněním kauce v celkové výši 60 milionů korun, ačkoli Specializovaný finanční úřad evidoval u provozovatele daňový nedoplatek 18,6 milionu korun.

U jiného subjektu ministerstvo přes dva roky nereagovalo na podaný rozklad proti rozhodnutí o zrušení základního povolení provozovatele kasina v úpadku ani na zánik posledního herního prostoru tohoto provozovatele.

„Celou řadu nápravných kroků přináší novela zákona o hazardních hrách, která bude v nejbližších dnech předložena na jednání vlády. Novela má za cíl dále zefektivnit stávající regulaci hazardních her a reagovat na nové trendy na trhu hazardních her v posledních letech, například zefektivnit a zkrátit procesy blokace nelegálních online hazardních her,“ uvedlo v pondělním vyjádření ministerstvo financí.

Nízký růst vybraných daní

Podle Specializovaného finančního úřadu je nelegálních provozovatelů 794, tedy o 15 více než těch, kteří hazard provozují legálně.

Nejvyšší kontrolní úřad například zjistil, že ačkoli v letech 2017 až 2021 vzrostly přijaté sázky o 119 procent, vklady do internetových her se zvýšily dokonce téměř o 300 procent, ale výběr daní se zvýšil jen o pouhých 24 procent.

Selhává také samotná kontrola. Zatímco v letech 2020 a 2021 provedla Celní správa ČR v kamenných provozovnách 239 kontrol, u provozovatelů internetových her jich uskutečnila pouze 80.

V Kladně budou hlasovat o zákazu hazardu. Město investovalo do kampaně proti referendu desítky tisíc Číst článek

Provozovatelé, kteří opakovaně porušovali zákon, často nedostali sankce a mohou tak ve své činnosti pokračovat. Problematické jsou zejména nelegální hry na internetu, které se již přes rok nedaří zařadit na seznam nepovolených.

U vzorku nelegálních subjektů, které zkoumal Nejvyšší kontrolní úřad, byla doba mezi přijetím podnětu ministerstvem financí či celní správou a uveřejněním na seznamu nepovolených her v rozmezí od 119 do 368 dnů. Během této doby směli provozovatelé i nadále operovat.

Problém je také v tom, že česká právní úprava stanovující nelegálnost hazardních her je těžko prokazatelná kvůli formulaci „zaměření nebo cílení na osoby, které mají bydliště na území ČR“.

Ministerstvo financí nesouhlasí se závěrem, že nedostatečně využívá zákonnou možnost zrušit povolení k provozu hazardní hry. Uvedlo, že k tomuto nástroji záměrně přistupuje jako ke krajnímu řešení.

„Samotné porušení právního předpisu provozovatelem hazardní hry, tím spíše že často bagatelního charakteru jako nefunkční hodiny v herně, nemůže být podle resortu samo o sobě automaticky důvodem k odejmutí základního povolení. Je nutné brát v potaz zejména závažnost porušení a také recidivu provinění,“ sdělilo.

Pokud by k rušení povolení ministerstvo přistupovalo výrazně restriktivněji, na hazardním trhu by pravděpodobně brzy nezůstal žádný provozovatel a stát by mohl čelit žalobám o miliardové náhrady škod, dodalo ministerstvo.