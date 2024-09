Hejtman Grolich: Do Jihomoravského kraje nateče voda z Jeseníků. Budeme mít čas se připravit

Do Jihomoravského kraje nateče voda, která spadne v Jeseníkách, s asi dvoudenním zpožděním. „Budeme mít určitý čas se připravit,“ uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) pro Radiožurnál. Situaci v regionu ovlivní rovněž množství srážek na Svitavsku. Komunikace ohledně povodňové připravenosti mezi vládou, hejtmany a následně obcemi s rozšířenou působností a běžnými obcemi podle Grolicha funguje dobře. Rozhovor Brno 16:11 13. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Grolich (archivní foto) | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

V průběhu pátečního dopoledne jsme od představitelů Povodí Moravy slyšeli, že Jihomoravské obce se musí připravit na stoletou vodu, s tím, že například Brno, kde se protipovodňová opatření budují, v tuto chvíli chráněno není. Co to znamená pro kraj? Co v tuto chvíli všechno řešíte?

My jsme na základě toho ranního rozhodnutí počítali s tím, že svoláme všechny starosty obcí s rozšířenou působností a kontaktujeme průběžně starosty, kteří mají obce na tocích, kde hrozí nějaké nebezpečí, aby se aktivovali a zjišťujeme jejich potřeby.

Důležité je, jelikož starostové znají své území, aby právě oni udělali ta potřebná opatření a připravili se na stoletou vodu, aby upozornili lidi, kterých se týká případná evakuace, aby zajistili nemovitosti a podobně. U některých oblastí hrozí už v pátek v noci nebo nad ránem třetí povodňový stupeň a během soboty to bude všechno kulminovat. Uvidíme, co se bude dít. Musíme být připraveni hlavně na přívalové deště, které spadnou mimo území jižní Moravy, ale ovlivní naše toky, jelikož budou natékat v sobotu v noci.

V souvislosti s vydanou výstrahou ČHMÚ jsme v Brně na ulici Poříčí zahájili preventivní práce – plnění protipovodňových pytlů (5000 ks). Pytle v případě potřeby použijeme na stavbu hrází na dvou úsecích řeky Svratky. pic.twitter.com/W71f6qxFcY — HZS Jihomoravského kraje (@hzsjhm) September 11, 2024

Právě na jižní Moravě už došlo k první evakuaci, potvrdili to hasiči i generální ředitel hasičů Vladimír Vlček v Biskoupkách. V okrese Brno-venkov evakuovali hasiči z chatové oblasti celkem 125 lidí. Jsou ve hře nějaké další evakuace pro ty nejbližší hodiny?

Já upřesním, že to je chatkový tábor u nádrže, kde byli studenti, takže to není standardní problém. Je to velice specifická situace a ta evakuace opravdu hrozí. Zatím u řek, kde máme nějaký povodňový stupeň aktivity, je všechno řízené. Je to díky tomu, že vypouštíme nádrže. Jakmile to už bude z toho důvodu, že to nemáme pod kontrolou a že tolik vody natéká právě kvůli přívalovým dešťům, tak na to budeme určitě upozorňovat. Zatím je to pořád v režimu, že pokud se někde zvedá hladina řek a vyhlašuje se nějaký povodňový stupeň, tak je to řízené a je to kvůli odčerpávání vody z nádrží.

Na tiskové konferenci jste ukazoval názorně na mapě, co se dá čekat na jižní Moravě. Můžete to popsat rozhlasovým posluchačům, kdy a odkud ta voda na jižní Moravu má přitéct?

Pro nás je rozhodující to, že podle aktuálních modelů největší množství srážek spadne v Jeseníkách, což znamená, že nám to postupně nateče do řeky Moravy a na naše území se to dostane s až dvoudenním zpožděním. Takže my budeme vědět, na jaké množství vody se máme připravit a bude na to nějaký čas.

Něco podobného je ve vztahu k řece Svitavě, protože na Svitavsku má také padnout velké množství srážek, ale čas na přípravu bude kratší, protože na toku řeky Svitavy může být třetí povodňový stupeň už během dnešní noci nebo nad ránem. To jsou ty dva základní předpoklady, které naše území mohou ovlivnit. Určitě to bude také problematické kolem řeky Dyje.

Vyzval jste, stejně jako představitelé vlády a další hejtmani, pořadatele, aby o tomto víkendu pokud možno nepořádali akce, aby je zrušili, odložili. Vyslyšeli to například pořadatele Znojemského vinobraní? Vyslyšeli tuto výzvu všichni, nebo ji chcete zesílit?

Ten apel určitě platí. Myslím si, že lidé budou mít naprosto jiné starosti, takže ani z toho společenského hlediska akce pořádaná o víkendu nebude mít význam a opravdu to není bezpečné. I když se to koná mimo blízkost vodního toku, tak jednak tady budou velké deště a jednak bude foukat vítr. Platí také výstraha, ať lidi nechodí do lesů, do parků nebo třeba i na hřbitovy. Bude podmáčená zem, ty stromy se mohou vyvrátit. My nemáme žádný seznam zrušených akcí. Je to převážně na starostech obcí.

Jak funguje spolupráce se starosty měst a obcí na jižní Moravě?

Jen upřesním, že je to pro obce s rozšířenou působností. Proto krizové řízení funguje na krajské úrovni, potom pro obce s rozšířenou působností a potom jsou jednotlivé obce. S těmi jsme teď v kontaktu v rámci povodňových komisí. A tam jde hlavně o vzájemnou informovanost. Specifická situace je ve městě Brně, kde povodňová komise zasedá společně s tou krajskou. Zasedala v pátek a jsme tak domluvení i na sobotu, protože tam samozřejmě je nejvíc věcí, které rozvodněné řeky mohou ovlivnit.

Starosta Židlochovic Jan Vitula, který je zvolený za uskupení vaše Židlochovice, vyčítal v průběhu pátka Povodí Moravy, že odpouštění Brněnské přehrady začalo příliš pozdě. Souhlasíte s touhle kritikou?

K tomu se asi nechci vyjadřovat. Povodí Moravy odpouští hned od úterka a musel bych vysvětlovat detaily, jakým způsobem se odpouštění přehrad řídí. V Brně to byla specifická situace, kdy byla potřeba odstranit koryta řek, různé bariéry, překážky, které tam jsou vybudované v souvislosti se stavbou protipovodňových opatření, takže tam nebylo možné vypustit tu vodu hned. Brněnská přehrada je specifická také tím, že má nestabilní svahy, takže když se nárazově odpustí hodně vody, tak se ty svahy sesypou do přehrady.

Už od čtvrtečního odpoledne se spodními klapkami vypouští maximum vody. Já jsem se tam byl dívat, ta situace je poměrně stabilní. Hladina už klesla významně. A vůbec bych tady nechtěl zpochybňovat práci Povodí Moravy. Myslím si, že to dělají dobře, monitorují to a podle toho se rozhodují.

Vodohospodáři snižují hladinu Brněnské přehrady, aby udělali prostor pro vodu z očekávaných srážek (12. září 2024) | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: Profimedia

Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu ve vysílání říkal, že rozdíl oproti povodním v roce 2002 a 1997 je mimo jiné v tom, že teď informace máme dopředu, máme jich víc a vy mluvíte o tom, jak se připravujete na to, co přijde v těch dalších dnech. Je v tuto chvíli něco, co vám chybí, co byste potřebovali, ať už materiálně nebo z hlediska informací?

Myslím si, že informovanost funguje naprosto bezproblémově. Každý den máme setkání s představiteli Ústřední povodňové komise. Pan ministr (životního prostředí Petr) Hladík (KDU-ČSL) nám posílá i aktuální informace. Pokud má nějaké stěžejní, tak jdou do whatsappové skupiny hejtmanům. Na každé povodňové komisi jsou zástupci hydrometeorologického ústavu, kteří nám dávají aktuální informace a v průběhu dne mapové podklady. Co se týče materiálové vybavenosti, uvidíme, kolik například pytlů s pískem budeme potřebovat. Ale samozřejmě teď aktivizujeme území, zjišťujeme, kde jsou jaké zásoby. Hasiči naplňují pytle pískem a my je budeme distribuovat starostům podle potřeby. A samozřejmě se jich snažíme zajistit co nejvíc, abychom víc, než se ve skutečnosti zužitkuje.