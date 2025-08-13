Hejtman Holiš: Obvinění Balaštíkové byla překvapivá. Ještě v úterý se zdálo, že bychom to mohli vysvětlit
Poslankyně hnutí ANO Margita Balaštíková nebude v říjnových volbách obhajovat poslanecký mandát. Předseda hnutí Andrej Babiš ve středu sdělil, že musí být vyřazena z kandidátní listiny po informacích, že ve sporech s bývalým manželem objednávala zabití psa jeho partnerky a snažila se poškodit jeho firmu. „Chceme ji dát prostor, aby se obhájila,“ říká pro Radiožurnál hejtman Zlínského kraje a předseda krajské organizace hnutí ANO Radim Holiš.
Byla i z vašeho pohledu pozice paní Balaštíkové na volební kandidátce neudržitelná? Případně do které chvíle?
My jsme od včera, kdy vyšly první informace, byli v kontaktu jak s vedením republikového hnutí, tak i s paní Balaštíkovou. Ještě včera se zdálo, že bychom to mohli vysvětlit a tu důvěru měla.
„Chceme ji dát prostor, aby se obhájila," říká o Balaštíkové pro Radiožurnál hejtman Zlínského kraje a předseda krajské organizace hnutí ANO Radim Holiš
Dnešní další článek, už tu důvěru zlomil. Republikové hnutí v rámci celého výboru hlasuje o tom, že na kandidátce nebude.
Margita Balaštíková zmíněná obvinění popírá. Server Seznam Zprávy podle ní přišel s těmito informacemi na politickou objednávku. Ujištění poslankyně, že se ničeho podobného nedopustila, tomu nepřikládáte žádnou váhu?
Ona je dlouholetou členkou a znám jí z řady jednání, kde se rvala za zemědělce, ale v této chvíli jsme ji chtěli dát prostor, aby se obhájila. My neumíme posoudit pravost nahrávek nebo informací, a proto jsme přijali její návrh na pozastavení členství. Myslím, že to situaci naprosto uklidní.
Vy jste jako vedení zlínské organizace hnutí ANO neměli inkriminované informace do chvíle, než s nimi přišel Seznam Zprávy?
Ne, v tuto chvíli jsme nepracovali s těmi informacemi. I pro nás takto formulovaná závažná obvinění byla překvapivá. Byli jsme připraveni svolat mimořádné krajské předsednictvo na pondělí, ale tím krokem, kdy paní Balaštíková požádala o pozastavení členství, naše kompetence nemusí být využita.
Tímto už bude rozhodovat jenom republikové předsednictvo vzetí na vědomí žádosti o pozastavení členství. V tuto chvíli pro organizaci Zlínský kraj je to vyřešeno.
A postupovali byste podobně razantně, nebo tedy přesněji předseda hnutí Andrej Babiš, kdyby ta kauza nepřišla tak krátce před volbami, nepočkali byste na závěry policie, která se tím podezřením zabývá? Už zahájila tedy, jak víme, úkony v trestním řízení.
Ano, to jsme chtěli vědět a nakonec jsme se dozvěděli, že ty kroky tam byly zahájeny. To byl jeden z důvodů, proč jsme ráno avizovali, že svoláme mimořádné krajské předsednictvo.
Za nás platí, že ctíme presumpci neviny, ale právě v tak citlivé době, kdy jsme prakticky jeden a půl měsíce před volbami, jsme rádi, že paní Balaštíková i sama přijala zodpovědnost, nechce hnutí dále poškozovat a chce využít svého práva se očistit.
Postavila se k tomu čelem a my jsme to jenom přivítali.