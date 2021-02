Otevření prodejen podle plochy nebo testování ve firmách, vyjmenoval Půta část požadavků hejtmanů

Hejtmani pokračují v jednání s vládou o možných řešeních současné epidemie koronaviru. Na dalším postupu se s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v sobotu večer nedohodli. Šéf kabinetu i přesto doufá, že všichni hejtmani vládu požádají, aby nouzový stav pokračoval. „Věřím, že k dohodě dojdeme. Nouzový stav je ale výjimečný nástroj a nemůžeme ho využívat donekonečna,“ řekl Radiožurnálu liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Praha 9:26 14. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtmani podle Martina Půty předali vládě seznam opatření, které je třeba přehodnotit | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Část hejtmanů je pro, abyste požádali vládu o prodloužení nouzového stavu? Jaké je aktuálně vaše stanovisko za Liberecký kraj?

Zcela vážně o tom uvažujeme. Nejde ale dát vládě čistý papír, na který napíše opatření bez další konzultace. To bude předmětem jednání s ministrem Blatným. Jednali jsme o tom v sobotu a už v pátek jsme žádali vládu o kultivaci některých opatření, která dlouhodobě nefungují a nejsou veřejností respektována.

O která konkrétní opatření se jedná?

Předali jsme vládě seznam, dvě A4, a ještě večer jsme s panem ministrem komunikovali. Od rána se seznamem zabývají i krajští hygienici, právě s hlavní hygieničkou a ministrem zdravotnictví. Abych dal konkrétní případ: domníváme se, že by měly být otevřeny obchody podle prodejní plochy, byla velká diskuse o zákazu nočního vycházení, který není příliš kontrolován a respektován, chceme, aby byl jasný plán na otevření škol - samozřejmě s přiměřeným testováním. Mluvili jsme také o podpoře antigenního testování ve firmách, protože podle mého názoru se dost nemluví o tom, že jedním z ohnisek přenosu nemoci jsou i výrobní závody. Nechceme je zavřít, ale rádi bychom je více kontrolovali.

Z jakých analýz při těchto stanoviscích vycházíte?

Slovo analýza je silné slovo. Analýzy nepředkládá ani ministerstvo zdravotnictví.

Dobře, na základě čeho jste tedy sepsali a předali vládě své požadavky?

Třeba na základě toho, že když nebude prodloužen nouzový stav, skončí všechna opatření najednou. A my se domníváme, že je třeba dát veřejnosti signál, že jim vláda více důvěřuje. Opatření také musí reflektovat, že trvají již čtvrtý měsíc a není možné je držet bez vyhodnocování. Třeba omezení maloobchodního prodeje, které vedlo k absurdním situacím, za přehodnocení stojí.

Nebojíte se při částečném rozvolnění zhoršení epidemické situace, zvláště vzhledem k přítomnosti mutace viru?

Vláda nás za čtyři měsíce dovedla do situace, kdy nám Sasko fakticky zavírá hranice. O opatřeních je třeba diskutovat. Nechceme se ocitnout v situaci, kdy nás vláda využije pro vyhlášení nouzového stavu a pak s námi už nebude opatření konzultovat. A velká část hejtmanů to vidí podobně.

Uvědomujeme si, že situace není dobrá. Také si nemyslím, že je možné od pondělí rozvolnit situaci a většinu opatření zrušit. Na druhou stranu je legitimní požadavek vědět, která opatření budou fungovat po případném vyhlášení nového nouzového stavu.

Pokud premiér splní vaše přání, tak požádáte o vyhlášení nouzového stavu, nebo budete hledat kompromis? Musí být splněno vše?

Jsme určitě připraveni na kompromis, nebyla to ultimáta. Byly to body, které bychom chtěli vysvětlit. Právě vysvětlování opatření je jednou ze slabin končícího nouzového stavu.

Možné scénáře

Hejtman jihomoravského kraje (KDU-ČSL) po sobotním jednání řekl, že vláda neměla žádnou konkrétní představu, jak pandemii koronaviru vyřešit. S čím premiér Andrej Babiš na jednání přišel?

Přišel se žádostí, aby kraje požádaly o nouzový stav. Pro nás to bylo málo, včetně mě. Debatovali jsme o délce nouzového stavu, přikláníme se ke dvěma týdnům. Věřím, že se pak ve sněmovně politické strany budou schopny domluvit na dalším pokračování. Debatovali jsme i o tom, že by vláda měla předložit nový pandemický zákon.

Je zřejmé, že nouzový stav je výjimečný nástroj a nelze ho využívat donekonečna. Ocitli jsme se kvůli nedohodě vlády s parlamentem v situaci, kdy mají být kraje využity pro vyhlášení nového nouzového stavu. Myslím si, že je legitimní, že vyjednáváme jeho podmínky.

Co se stane, když hejtmani zůstanou i nadále rozdělení a o vyhlášení nouzového stavu požádá vládu jen část z nich? Bude platit jen v daných krajích? Čím se to bude lišit?

Věřím, že k tomu nedojde. Tuto záležitost jsme také diskutovali. Pokud by došlo, že v některých krajích bude nouzový stav a v jiných budou platit jen opatření ministerstva zdravotnictví, mohlo by to fungovat tak, že v jednom kraji budou otevřené lyžařské vleky a v druhém nikoliv. Podobné by to bylo s obchody, s bazény, fitness centry apod. Nemyslím, si, že plošná situace v zemi je taková, aby bylo možné dojít k zásadnímu rozvolnění v řádu jediného dne. Byl bych rád, kdybychom k němu nakonec došli, ale epidemická čísla nejsou ideální.

Jaký je váš vzkaz pro občany? Jaká opatření budou od pondělí platit?

Předpokládám, že k dohodě dojdeme do 14.00, kdy má jednat vláda. K občanům mám prosbu, aby i v případě nedohody dodržovali všechna rozumná opatření, nosili roušky, nechodili na večírky ani do zavřených hotelů a restaurací. Ale věřím, že k dohodě dojdeme a v celém Česku bude platit jeden stav a bude srozumitelné, proč ještě nějakou dobu restrikce potřebujeme.

Aktuálně jsou v Česku uzavřené tři okresy. Jaká je situace v Libereckém kraji?

Jsme sousedním krajem s okresem Trutnov, ani situace u nás není ideální. Ze správy hmotných rezerv hasiči převezli další přístroje pro kyslíkovou terapii do nemocnice v Jilemnici. Řešili jsme, jak bude probíhat každodenní testování pro pendlery, snažili jsme se tak posílit kapacitu testovacích center. Všem, kteří se na tom podílí, děkuji.

V sousedním Polsku máme úplné rozvolnění a dá se očekávat, že část lidí bude možná jezdit lyžovat k sousedům. Situace není jednoduchá. Proto se domnívám, že není možné úplně všechna opatření vypnout a tvářit se, že jsme nad koronavirem zvítězili.