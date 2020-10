Spiknutí proti nám, hodnotí končící hejtman krajské koalice bez ANO. Označil je za ‚mišmaš‘

Přestože vládní hnutí ANO získalo nejvíc hlasů v celkem deseti krajích, při sestavování koalic neuspělo. „ANO vyhrálo, ale je demokratické, že se daly dohromady jiné strany. Nebylo to o rychlosti složení koalic, bylo to o komplotu,“ shrnul dosavadní olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) pro Český rozhlas Plus svůj postoj.

