Hejtman Půta nebude kandidovat do Sněmovny. ‚Zůstávám v regionální politice,‘ vysvětlil

Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), kterého soud ve středu uznal částečně vinným v korupční kauze, nebude kandidovat v letošních sněmovních volbách. Řekl to v pátek v Interview ČT24. Domnívá se proto, že jeho kauza hnutí STAN ve volbách do Poslanecké sněmovny neuškodí. Půtu soud nepravomocně potrestal za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 000 korun a jednal ve prospěch svého známého. Praha 21:18 7. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věřím tomu, že krajské zastupitelstvo podpoří moje setrvání v pozici hejtmana, řekl Půta | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Nebudu ve volbách kandidovat a budu se věnovat své regionální práci hejtmana,“ řekl Půta. Zopakoval, že na hejtmanský post rezignovat nehodlá. Jeho rezignaci nikdo nenavrhl ani na čtvrtečním zasedání užšího vedení Starostů a nezávislých, nevyzval ho k ní ani předseda hnutí Vít Rakušan.

Půta v pátek uvedl, že hlavní důsledky pro celostátní politiku vyvodil hned na začátku své kauzy, která trvá déle než deset let. „Vzdal jsem se pozice předsedy STAN. Od té doby zůstávám v regionální politice. Pevně věřím, že voliči ten rozdíl chápou a porozumí mu,“ řekl Půta.

Půta na pozici předsedy Starostů vystřídal v březnu 2014 Petra Gazdíka a v listopadu téhož roku, kdy ho policie obvinila z přijetí úplatku, ohlásil odchod z čela hnutí.

Starostové pro Liberecký kraj jsou dlouholetými partnery hnutí STAN, jsou pouze v Libereckém kraji, mají vlastní právní subjektivitu. Voliči v Libereckém kraji budou v letošních sněmovních volbách podle Půty nepochybně hlasovat pro kandidáty STAN.

„A to i přesto, že já zůstanu v politice. Protože věřím tomu, že krajské zastupitelstvo podpoří moje setrvání v pozici hejtmana,“ dodal. Podle volebních modelů agentur by hnutí STAN v lednu získalo ve volbách od 10,6 do třinácti procent hlasů.

Přijetí úplatku

Policie Půtu obvinila v listopadu 2014. Hejtman byl o tři roky později na kandidátce STAN pro sněmovní volby v Libereckém kraji. Z posledního místa kandidátní listiny ho tehdy do dolní komory Parlamentu poslaly preferenční hlasy. Mandátu se ale na ustavující schůzi vzdal. V roce 2021 již ve sněmovních volbách nekandidoval.

V korupční kauze spojené se dvěma projekty společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO) v Liberci se Půty týkala menší část. Soud ho tento týden uznal částečně vinným, odsouzen byl za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 000 korun a jednal ve prospěch svého známého.

Uložil mu roční podmíněný trest s dvouletou zkušební lhůtou a peněžitý trest 50 000 korun. Půta se odvolal, tvrdí, že nic nezákonného neudělal.

V hlavní části kauzy související s rekonstrukcí libereckého kostela z evropských peněz soud považuje za neprokázané, že by Půtu upláceli pracovníci Metrostavu 800 000 korunami. Soud shledal vinu u všech dalších obžalovaných – osmi lidí a pěti firem včetně Metrostavu. Potrestal je od podmínek po sedm let vězení, za mříže poslal pět obžalovaných.