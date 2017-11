Hejtman Půta poslancem nebude. Chce dokončit práci v Libereckém kraji

Liberecký hejtman Martin Půta v Poslanecké sněmovně za Starosty a nezávislé nezasedne. Jak to bude možné, mandátu se vzdá a nahradí ho někdejší starosta Jindřichovic pod Smrkem Petr Pávek. „Nechci přejíždět mezi Libercem a Prahou a chci dokončit práci pro Liberecký kraj tak, jak jsem to sliboval před krajskými volbami svým voličům," řekl v pondělí Půta. Liberec 12:42 6. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít STAN, Starostové a Nezávislí, Martin Půta | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Hejtman byl na kandidátce STAN v Libereckém kraji na posledním 17. místě, do sněmovny ho poslaly preferenční hlasy, kterých mu voliči dali 4470. Půta se rozhodl mandátu vzdát i přes to, že poslanecká imunita by ho mohla chránit před soudním stíháním v případu korupce. Před třemi lety byl obviněn z přijetí statisícového úplatku a ze zneužití pravomoci v souvislosti s rekonstrukcí kostela v Liberci.

Hnutí STAN šlo do sněmovních voleb poprvé samo, před čtyřmi lety byli starostové na kandidátkách TOP 09. Volby v kraji vyhrálo ANO se ziskem 29,83 procenta hlasů. Ve sněmovně získalo čtyři mandáty, což je polovina křesel, která se v Libereckém kraji rozdělovala.

Druzí byli starostové, dostali 12,82 procenta hlasů. Je to nejlepší výsledek hnutí ze všech krajů. Získali jeden mandát, stejně jako Piráti, SPD Tomia Okamury a ODS.