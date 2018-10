Vláda podpořila snížení platů starostům a hejtmanům z řad zákonodárců

Nižší platy by mohli brát komunální zastupitelé, kteří jsou zároveň členy vlády nebo Parlamentu. Vláda podpořila návrh, který vypracovali poslanci hnutí ANO. Podle novely by takoví zastupitelé brali jen 40 procent svého současného platu. Zbytek peněz by šel do rozpočtu obce nebo města. Návrh musí ještě posoudit sněmovna.

