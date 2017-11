Hejtmani, radní i náměstkyně. Poslanci z ANO i přes nelibost vedení hnutí dál kumulují funkce

„Vyberte si.“ Takový vzkaz poslalo po volbách širší vedení ANO v čele s Andrejem Babišem svým hejtmanům, kteří se dostali do sněmovny. Ze čtveřice funkcionářů hnutí výzvu dosud uposlechla jen středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, zbytek si zatím ponechává obě křesla. Nejde přitom jen o záležitost poslanců z hnutí ANO, funkce na nižších pozicích kumulují i zástupci ČSSD či ODS. Původní zpráva Praha 16:35 23. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově zvolení poslanci náměstkyně jihomoravského hejtmana Taťána Malá (uprostřed) a olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (oba ANO) si zatím ponechají i obě funkce | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Obě funkce v žádném případě vykonávat nebudu,“ prohlašovala ještě na začátku listopadu hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, která se do Poslanecké sněmovny dostala díky preferenčním hlasům.

Teď ale otočila: ponechá si křeslo hejtmanky i poslankyně, vzdá se ale podle svých slov hejtmanského platu. „Chci během nějakého období nejprve zjistit, jestli jsem vůbec časově schopná obě pozice zastávat," uvedl Vildumetzová, která je současně i předsedkyní Asociace krajů ČR.

Podobně bude souběh funkcí testovat také moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Pro radu si podle svých slov šel třeba k hejtmanovi Vysočiny Jiřímu Běhounkovi (za ČSSD), který byl současně poslancem už v minulém volebním období. „Samozřejmě hodně lidí mluví o tom, že se to nedá stihnout. Ptal jsem se ho, zda-li se to dá, a on tvrdí, že se to dá,“ popsal serveru iROZHLAS.cz.

Vondrák má už i sestavený tým lidí, který mu bude pomáhat. Výjimku si domluvil přímo se šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. „Dohodli jsme se na tom, že to zkusím. Dovolil jsem si požádat o čas, který potřebuji k tomu, abych to dokázal ověřit,“ uvedl dále.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (za ANO) si souběh funkcí domluvil přímo s šédem ANO Andrejem Babišem | Foto: Adolf Horsinka / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

I on je ochoten vzdát se části svého platu. „Nabídl jsem také, že minimálně část poslaneckého platu dám na charitu. Kdybych to dělal kvůli penězům, tak bych nešel vůbec do politiky,“ doplnil. Poslanci si přijdou měsíčně na minimálně 71 tisíc korun, hejtmani pak kolem 100 tisíc korun.

Poslaneckého mandátu se zatím neplánuje vzdát ani olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk, ten obě funkce držel už v minulém volebním období. „Zvládal jsem to a problémy jsem neměl. Pro pořádek si to chci ale znovu všechno zmapovat,“ vysvětlil.

Jak s funkcemi naloží, se definitivně rozhodne až po sestavení vlády. „Uvidí se, jestli se podaří postavit vládu. Jak bude vládnout, jestli bude mít důvěru, nebude mít důvěru. Pak padne moje definitivní rozhodnutí,“ pokračoval Okleštěk, kterého už hnutí ANO vyslalo do mandátového a imunitního výboru.

„S hejtmany jsem o tom diskutoval několikrát a nesouhlasím s tím, aby vykonávali obě funkce. Na druhou stranu chápu, že je lidé zvolili, dali jim preferenční hlasy, a tedy velkou důvěru. A ta se neodmítá. Pevně ale doufám, že si hejtmani časem vyberou jen jednu funkci a tu budou vykonávat.“ Andrej Babiš pro ČTK (předseda hnutí ANO)

Celostátní výbor ANO přitom na začátku listopadu rozhodl, že by si jeho hejtmani měli vybrat pouze jednu funkci. Sám šéf hnutí Andrej Babiš se nechal slyšet, že s kumulací funkcí nesouhlasí. „Je to samozřejmě názor pana předsedy, on je autorita a já se k tomu musím nějak postavit,“ doplnil k tomu hejtman Okleštěk.

Podle čerstvého předsedy sněmovny z ANO Radka Vondráčka by mělo hnutí téma znovu otevřít: „My jsme je vyzvali, tím mandátem disponuje ale každý sám. Paní Vildumetzová to vyřešila tak, že se stala asi první neuvolněnou hejtmankou vůbec. Mělo by se to znovu nadnést, na předsednictvu nebo výboru to určitě probereme.“

Rezignaci na poslanecký mandát už naopak avizovala středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO či liberecký hejtman Martin Půta (STAN). „U mě platí, že zůstanu hejtmanem. Jsem zvyklý dělat věci naplno, neuměl bych být hejtman na půl úvazku,“ vysvětlil Půta.

Poslanci z řad primátorů a náměstků

Funkce se ale kumulují i na nižších postech. V nově uspořádané sněmovně tak zasedne třeba náměstkyně jihomoravského hejtmana Taťána Malá (rovněž ANO). Stejně jako řada jejích stranických kolegů se funkce na kraji zatím zbavovat nebude. „V tuto chvíli to určitě neplánuji. Říkala jsem to ale i v době, kdy jsem žádala o podporu do Poslanecké sněmovny. Chci to zkusit a věřím, že to je možné zvládnout. Myslím, že tu energii mám,“ popsala.

Náměstkyně jihomoravského hejtmana a nově zvolená poslankyně Taťána Malá z hnutí ANO | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Ve stejné pozici je i nově zvolený poslanec ODS a bývalý primátor Plzně Martin Baxa. Ten však už oznámil, že se postu náměstka plzeňského hejtmana vzdá. Baxa však současně působí i jako náměstek primátora Plzně, tuto funkci si podle svých slov ponechá do příštích komunálních voleb.

„Na jednání vedení krajské organizace ODS jsem oznámil, že počátkem příštího roku odstoupím z funkce náměstka hejtmana Plzeňského kraje. Budu vykonávat poslanecký mandát a vedle toho mám v plánu dokončit volební období v Plzni, kde vykonávám náměstka primátor pro oblast kultury,“ uvedl Baxa.

Oproti tomu nově zvolení poslanci Klára Dostálová a Milan Feranec, dosud ministerští náměstci za ANO, se svých funkcí museli vzdát. Souběh funkcí v jejich případě neumožňuje zákon o státní službě.

„Já jsem byla odbornou náměstkyní pod státní službou a tam zákon jasně hovoří o tom, že pokud se stanu poslankyní, tak musím být postavena mimo službu, ale pořád jsem zaměstnankyní ministerstva pro místní rozvoj. Až mi mandát skončí, tak se můžu vrátit na ministerstvo,“ popsala Dostálová.

Starostové a radní Funkci starosty města si zatím naopak podrží Vít Rakušan (STAN) z Kolína, Adam Kalous (ANO) z Jeseníku či Jaroslav Martinů (ODS) z Poličky. Radním v Brně zůstává Pavel Staněk, ve městě Svitavy pak Jaroslav Kytýr (oba ANO). Na dvou židlích bude nově sedět také lidovecký starosta Prahy 7 Jan Čižinský, kterého do sněmovny dostaly preferenční hlasy. Právě i odpovědnost vůči voličům je podle něho důvod, proč se jedné z funkcí vzdát nechce. „Já jsem slíbil, že se nic nezmění, že zůstanu starostou. Mimo jiné i proto, že kroužky, které mě do sněmovny dostaly, byly většinou z Prahy 7,“ řekl. Řada dalších poslanců pak současně působí na postech v krajském nebo městském zastupitelstvu.

Neklidné komunály

Do podzimních voleb do zastupitelstev měst a obcí ve své druhé funkci setrvá i jeho stranický kolega a primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl: „Avizoval jsem dopředu, že mandát chci dotáhnout. Než bude ustanovena vláda, tak bude do voleb skutečně zbývat jen několik měsíců. Komunály bývají několik měsíců před volbami někdy neklidné a já bych byl rád, aby jablonecké zastupitelstvo fungovalo až do konce.“

Za sociální demokracii vedle hejtmana Běhounka funkce zatím kumuluje také náměstek pražské primátorky Petr Dolínek. Už dříve prohlásil, že do ustavující schůze sněmovny si obě funkce ponechá. Jak s nimi dále naloží, není zatím jasné. Dolínek nezvedal telefon, nereagoval ani na SMS.

Opačný postoj zaujal primátor Karviné Tomáš Hanzel z ČSSD. Postu v čele města se podle svých slov v dohledné době vzdá: „Já jsem přesvědčen o tom, že vykonávat dlouhodobě takto dvě exponované funkce nejde.“

Obdobný postoj zastává poslanec hnutí ANO Robert Králíček, který působí jako radní Prahy 12: „Nejsem příznivcem kumulace funkcí a myslím, že pokud se chce člověk věnovat právě těmto oblastem, tak by se tomu měl věnovat naplno.“