Vildumetzová zůstane hejtmankou i poslankyní. 'Občané mi píšou, abych neodcházela.'

Jana Vildumetzová

V letech 2006-2013 starostka Horního Slavkova na Sokolovsku a členka ODS v letech 2008-2014. V komunálních volbách 2014 za ODS neúspěšně kandidovala do zastupitelstva Karlových Varů. Od prosince 2014 do listopadu 2016 byla náměstkyní ministra vnitra ČR. Od roku 2015 je členkou hnutí ANO a po krajských volbách na podzim 2016 se stala hejtmankou Karlovarského kraje a předsedkyní Asociace krajů ČR. V říjnových volbách do Poslanecké sněmovny získala poslanecký mandát.