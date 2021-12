Soudkyně Králová jde do důchodu. Nedokončí případ takzvaných trafik pro někdejší poslance ODS

Koronavirus omezuje výuku. Pozitivně testovaných žáků je od září dvakrát víc, než předtím za rok a půl

Celkem mělo za dobu pandemie pozitivní test 24 % dětí od šesti do osmnácti let. Z toho 11 % jen za letošní podzim. Kvůli nákaze musí žáci i učitelé často do karantén a izolací, což komplikuje výuku.