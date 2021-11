Langšádlová: Jmenování nové vlády je zásadní, nejzazším termínem je polovina prosince

Potřebujeme zvláštní ministerstvo pro vědu a výzkum? Jak velký by mělo mít aparát? Co je potřeba změnit ve financování těchto oblastí? A kdy by mohla začít fungovat nová vláda? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byla poslankyně a kandidátka na ministryni pro vědu a výzkum Helena Langšádlová z TOP 09. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 7:15 27. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslankyně a kandidátka na ministryni pro vědu a výzkum Helena Langšádlová z TOP 09 | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Je možné, že jméno, které na seznamu nominovaných ministrů vadí prezidentu Miloši Zemanovi, je vaše?

To asi ví jen pan prezident a pan premiér.

K vám se nic nedoneslo? Prezident Zeman totiž neřekl jméno kandidáta, ale citoval jeho výroky, které se ho dotkly. Kolegové ze serveru iROZHLAS udělali rešerši a zjistili, že korespondují s mnoha vašimi vyjádřeními.

Může tomu tak být. Nicméně v tuto chvíli je náš ústavní systém postaven na tom principu, že prezident nemá prostor zamítat nominovanému předsedovi vlády jeho personální nominaci.

Proces jmenování vlády se zřejmě prodlouží. Prezident Zeman se bohužel kvůli onemocnění covidem-19 musel vrátit do nemocnice. Teď to vypadá, že předsedu ODS Petra Fialu zřejmě premiérem jmenuje v neděli. Kdy myslíte, že by mohl být nový kabinet plně funkční?

Je těžké o tom diskutovat, protože před chvílí jsem četla zprávu, že proti tomu je hlavní hygienička, což je de facto důkaz našeho právního státu, kdy pravidla platí úplně pro všechny. Pro nás je naprosto zásadní, aby tomu tak bylo co nejdříve, protože jako země řešíme a procházíme několika krizemi.

Vedle té koronavirové je to otázka rozpočtu, fiskální krize, rostoucí inflace, rostoucích cen energie, přípravy předsednictví. Petr Fiala jasně deklaroval, že by chtěl mít vládu do poloviny prosince a já si myslím, že to je nejzazší termín.

Miloš Zeman chce osobně mluvit s každým kandidátem na ministra. Je to podle vás za současných okolností nutné?

To je na rozhodnutí pana prezidenta. Já si myslím, že pokud si to tak bude přát, tak je možné je dostat do kratšího časového úseku. Pokud by pan prezident měl ještě pořád podezření ohledně nákazy koronavirem, tak mohou podle mě proběhnout i distančně.

