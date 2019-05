Válková: konec Kněžínka přišel moc brzo, trestní stíhání premiéra Babiše to ale neovlivní

Poslankyně ANO a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková míní, že výměna v čele ministerstva spravedlnosti nebyla šťastně načasovaná. Je ale přesvědčená o tom, že na trestním stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) tato změna nemůže nic změnit. Řekla to v nedělní Partii televize Prima. Praha 13:02 26. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslankyně ANO a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková míní, že výměna v čele ministerstva spravedlnosti nebyla šťastně načasovaná (ilustrační snímek) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Proti nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové (ANO) se v Česku konaly až desetitisícové demonstrace, zaznívají obavy o nezávislost justice. Válková uvedla, že ministr Jan Kněžínek měl zůstat podle původních plánů v čele úřadu „určitě rok“, jeho činnost se měla vyhodnotit v létě.

Co zdržuje vyšetřování Babiše? Auditoři z Bruselu si vyžádali od českých úřadů další dokumenty Číst článek

Premiér si ale podle ní myslel, že změny ve vládě, v níž se vyměnili i ministři dopravy a průmyslu a obchodu, bude lepší udělat najednou. „Já jsem si myslela, že by bylo lepší v tomto případě počkat do léta, protože to vyvolá tyhle nesmyslnosti,“ uvedla Válková.

Demonstrace

„Výměna na postu ministra spravedlnosti absolutně nemůže nic změnit na trestním stíhání Andreje Babiše,“ řekla poslankyně ANO, která byla v minulém volebním období od ledna 2014 do března 2015 ministryní spravedlnosti.

Soudí, že státní zástupce by měl do konce června rozhodnout, jak naloží s policejním návrhem na obžalobu Babiše a dalších lidí v případu Čapí hnízdo. Může ji podat, vrátit k došetření, případně stíhání zastavit, dodala.

Místopředsedkyně opoziční ODS Alexandra Udženija na Primě uvedla, že obavy a nejistotu demonstrujících lidí chápe. Babiš podle ní výměnu na ministerstvu spravedlnosti dostatečně nevysvětlil, navíc Benešová začala ihned mluvit o možných změnách ve struktuře státního zastupitelství.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

Místopředseda koaliční ČSSD Michal Šmarda se domnívá, že v nynějším volebním období koncepční změny v justici docílit nelze.

Kabinet ANO a ČSSD čeká také výměna ministra kultury, místo patří sociální demokracii. Šmarda se v neděli nevyjádřil k tomu, zda dostal nabídku nahradit Antonína Staňka (ČSSD). Předseda sociální demokracie Jan Hamáček sdělí podle Šmardy jméno sám, připomněl, že Hamáček již uvedl, že půjde o politickou figuru. Regionální příslušnost nebude hrát podle Šmardy roli.