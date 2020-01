Válková k nařčení, že šikanovala disidenty: Někdo mě chce politicky poškodit, zvažuji žalobu

Exministryně spravedlnosti a kandidátka na ombudsmanku Helena Válková z ANO označila za lež, že by se podílela na šikaně disidentů, jak uvedl server Info.cz. Zváží proti němu právní kroky, říká v rozhovoru pro iROZHLAS. Válková dle Infa za komunismu hájila zákony mířené proti disidentům. Důkazem má být článek o ochranném dohledu, který sepsala s Josefem Urválkem, prokurátorem z procesu s Miladou Horákovou. Valková tvrdí, že jeho minulost neznala. Rozhovor Praha 15:38 9. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládní zmocněnkyně pro lidská práva a exministryně spravedlnosti Helena Válková | Zdroj: Úřad vlády ČR

Viděla jste článek serveru Info.cz, který píše, že jste se za komunismu podílela na šikaně disidentů a hájila zákony jako ochranný dohled namířené proti nim? Mohla byste na něj zareagovat?

Je to nehorázná lež. Politicky jsem se neangažovala, měla jsem tenkrát knížku KSČ, tedy byla jsem členkou komunistické strany, nicméně to bylo vše. Na politickém pronásledování jsem se nepodílela, je to nesmysl, lež. Zvažuji žalobu, protože to překročilo normální mez.

Pracovala jsem tehdy na Výzkumném ústavu kriminologickém mimo jiné s Josefem Urválkem, o kterém jsem vůbec netušila, co dělal v padesátých letech, kdy jsem se narodila. Setkala jsem se s ním jako s řadou dalších lidí.

Ochranným dohledem jste se ale zabývala.

Dala jsem si téma zacházení s recidivními delikventy majetkové a násilné trestné činnosti, kterým se ukládá ochranný dohled. Bylo to opatření, které vykonávala Veřejná bezpečnost a sociální kurátoři, kteří po určitou dobu takovou osobu kontrolovali. Je to problematika, která mě celoživotně zajímá. A po roce 1990 jsem se pak podílela na založení probační a mediační služby.

Věděla jste, že se dohled zneužíval?

Vůbec jsme nevěděli, že se ochranný dohled zneužívá, nepohybovali jsme se v tom, nevěděla jsem to. Nebyla jsem ve styku s StB nebo policií, díky bohu za to.

O řadě věcí, které se děly – zneužívaly se – například nepodmíněné tresty odnětí svobody, že se odsuzovali lidé, kteří se podíleli na něčem jiném než na tehdejším rozvracení republiky, se šuškalo, ale nikdy se to oficiálně nevědělo, natož aby se o tom psalo nebo odborně a výzkumně bádalo. Totéž o ochranném dohledu.

Byl to institut legislativně zaměřený pouze na sledování chování nebezpečných recidivních delikventů. Považuji to tedy za sprosté zjednodušení, a to je ještě mírný výraz. To, co Info udělalo, je důkazem, že se neštítí dezinterpretovat a překroutit smysl odborných prací v zájmu poškození nějaké osoby z politického hlediska. Myslím, že je to jejich špatnou vizitkou. Jsem rozhořčená. Myslela jsem, že v právním státě se toto stát nemůže.

Zmiňovala jste žalobu. Zvažujete po zveřejnění tohoto článku nějaké právní kroky?

Každý rozumný člověk pochopí, že šlo o ne zrovna chytrý útok na mě jako na politickou osobnost. Je to bezprostředně před volbou veřejné ochránkyně práv, takže je mi jasné, že některé kruhy si zásadně nepřejí, abych se stala veřejnou ochránkyní, a nebudou se štítit použití jakýchkoli prostředků. Chci je ujistit, že musí být chytřejší a že tímto způsobem asi opravdu důkazy o tom, že nejsem pro tuto pozici vhodná, nezískají. Navíc je to tajná volba. Jsem navíc spokojená i v současné pozici vládní zmocněnkyně pro lidská práva, takže ať už to dopadne jakkoli, tak to nedopadne špatně. To je další vzkaz.

A ty právní kroky?

Musím to zvážit, mám na tyto věci svého právníka specialistu. Jsem politická osoba, musím si ledasco nechat líbit, ale myslím, že ne lži a dezinformace tohoto demonstrujícího charakteru. To už překročilo míru. Ale možná, že můj právník řekne, že si politik musí nechat líbit všechno.

Nepopíráte tedy, že komunistický režim ochranný dohled zneužíval například při kontrolování disidentů.

Teď už vím, že se zneužíval nepodmíněný trest i ochranný dohled. Všechny trestní sankce se zneužívaly vůči politickým disidentům, ale delikventům, kterým byly podle zákona určeny, se ukládaly oprávněně.

Ochranný dohled se ale tedy používal proti disidentům, šuškalo se o tom, ale tvrdíte, že jste o tom nevěděla.

Nevím, možná se o tom šuškalo, ale sama jsem to nevěděla. Jestli někdo říká, že se to vědělo, tak měl asi informace od StB nebo od postižených tímto opatřením, které bylo zneužito.

Historik Petr Blažek pro Info.cz uvedl, že jste o používání ochranného dohledu proti oponentům musela vědět, protože o těchto případech vznikla řada interních dokumentů v rámci komunistického bezpečnostního aparátu.

Ano, ale neměla jsem k nim přístup. Tyto materiály jsem nikdy nečetla. Nikdy jsem nebyla tím členem strany, který byl v nějaké funkcionářské struktuře, který by měl k tomuhle přístup. On něco předpokládá, ale já jsem tyto informace neměla. Že jsem něco musela vědět, nemusela a nevěděla. Měl by si jako historik nastudovat, kdo měl k takovým materiálům přístup. Nebyla jsem hrdinkou, ale nenechám si plivat do obličeje, že jsem se na něčem účastnila. Měli jsme tu kriminální populaci a já jsem se tím zabývala.

Když jste se ochranným dohledem podrobně zabývala, nenarazila jste na to, že byl zneužíván proti disidentům nebo politickým oponentům?

Měla jsem recidivisty násilné majetkové trestné činnosti. Myslíte si, že jsem věděla, že nějakému politickému disidentovi byl uložen politický dohled? Vždyť by mi ho do toho výzkumného vzorku nezařadili.

Nevěděla jsem, s kým pracuji

Ještě se chci zeptat na Josefa Urválka, který stejně jako vy pracoval ve Výzkumném ústavu kriminologickém. Jako komunistický prokurátor se účastnil procesu s Miladou Horákovou. Říkala jste, že jste o tom nevěděla.

Ne. Myslím, že jsme o tom nikdo nevěděli. Možná že to někdo věděl, ale já ne. Byl to pracovník, který tam byl, mám pocit, jen určitou dobu. Byl starší, já byla tenkrát mladá, bylo mi kolem třiceti. Vím, že se tam podílel na nějakých výzkumech, ale neměli jsme důvod pátrat a lustrovat ho. Nevěděla jsem, o koho jde, s kým pracuji. Až později jsem se dozvěděla, o koho šlo, a říkala jsem: „Představte si to, že u nás pracoval Urválek a vypadal tak normálně.“ Protože jsem byla šokovaná.

Případ Horákové Případem Milady Horákové se zabýval Nejvyšší soud už v roce 1968. Ve svém verdiktu tehdy konstatoval, že v procesu s Horákovou bylo řada nezákonností. Horáková byla jedinou ženou, kterou komunisté po vykonstruovaných procesech v padesátých letech popravili pro její názory. Národněsocialistická politička byla 27. 6. 1950 na dvoře pankrácké věznice oběšena.

Ale sepsala jste s ním článek týkající se ochranného dohledu, na který odkazuje Info.cz?

Ano, to nezpochybňuji. Článků jsem publikovala spousty, desítky článků, s nejrůznějšími autory včetně něj. Ale není to tak, že bych publikovala zejména s ním, a už vůbec ne v souvislosti s politikou. To je právě ta sprosťárna a zkratka, to se mi nelíbí. Takovýmto způsobem jdou na moji odbornost, které si u sebe nejvíce vážím.

Zmínila jste post ombudsmana, na který vás nominoval prezident Miloš Zeman. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na twitteru uvedla, že pokud se potvrdí, že jste šikanovala disidenty a spolupracovala s prokurátorem, který má podíl na vraždě Horákové, měla byste vyvodit osobní zodpovědnost. Vaše kandidatura na ombudsmanku je prý výsměchem všem slušným lidem. Zvažujete, že byste se kandidatury vzdala?

Výsměchem je spíše to, co dělají média. Je tady zřejmě nějaký hon na čarodějnice. Nemůže se to potvrdit, protože to není pravda. Je to úplná blbost. Nevidím důvod, proč bych to měla udělat, když se tohle nestalo, když to není pravda.

Pokud se potvrdí, že Helena Válková šikanovala disidenty a spolupracovala s prokurátorem, který má podíl na vraždě Milady Horákové, je na místě vyvození odpovědnosti.



Její kandidatura na ombudsmanku a funkce zmocněnkyně vlády pro lidská práva, je výsměchem všem slušným lidem. — Markéta Adamová (@market_a) January 9, 2020