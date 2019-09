Přehled tisku: omezení firemních benefitů, virtuální realita v Česku a petice proti klecovému chovu

Čtvrtina českých firem podle Hospodářské komory kvůli zrušení karenční doby omezí benefity pro své zaměstnance, píše deník E15. Češi jsou ve světové špičce ve vývoji virtuální reality. Místní projekty podle Eura pomáhají i pacientům s úzkostmi. Ochránci sesbírali jeden a půl milionu podpisů pod petici o zákazu chovu zvířat v klecích v EU. Návrh tak asi bude řešit Evropská komise, píše Právo. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:11 9. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sbírat podpisy můžou ochránci přírody do 11. září, tedy do středy. (ilustrační foto) | Foto: Paulo Whitaker | Zdroj: Reuters

MF DNES

Čeští designéři i firmy hledají způsoby, jak dál zužitkovat už nepotřebné věci, dočtete se v Mladé frontě DNES. Místo toho, aby je vyhodili, a pak třeba zrecyklovali, se raději snaží pro už nevyužívané předměty najít novou funkci.

Přes 40 procent vytříděných PET lahví se nerecykluje. Zavedení záloh by pomohlo, říká ekolog Číst článek

Šperky z kávových kapslí, šaty z látek, které zbyly textilním továrnám, nebo osvětlení z odsávací hadice. Třeba to jsou výrobky některých českých designérů, o kterých píše MF DNES.

Umělci se snaží myslet ekologicky a chtějí omezit likvidaci velkého množství materiálu při samotné výrobě, ale taky poté, co se už produkt nedá dál používat k jeho prvotnímu účelu.

Podobně uvažuje i umělec Martin Pác, který ve své dílně za Prahou dává nový dech starým gramofonovým deskám - frézkou z nich ručně vyřezává třeba portréty, které si pak lidé kupují jako dekorace nebo je darují. Ročně Pác vyrobí 250 designových kousků.

Hospodářské noviny

Nákupním centrům se v Česku daří, všímají si pondělní Hospodářské noviny. V celé republice jim rostou obraty, a přestože je u nás nákupních komplexů dostatek, investoři chtějí stavět další. Nejúspěšnější jsou obchodní centra v Praze.

Velká nákupní centra zažívají podle Hospodářských novin jedno z nejlepších období vůbec. Jak uvedl Český statistický úřad, tržby obchodníkům rostou hlavně díky nízké nezaměstnanosti a vysokým mzdám. Především v Praze pak v nákupních centrech utrácejí taky turisté.

Příkladem může být pražské Obchodní centrum Chodov, které je se svými třemi stovkami obchodů největší v Česku. Tržby z prodeje tam loni vzrostly téměř o 30 procent na 1,3 miliardy korun. Daří se i centrům v dalších městech - třeba Paláci Pardubice nebo Fóru Nová Karolína v Ostravě.

E15

Čtvrtina českých firem podle Hospodářské komory omezí benefity pro své zaměstnance, píše pondělní deník E15. Důvodem je například zrušení karenční doby. Soukromí zaměstnavatelé se ale obávají i třeba toho, že by v budoucnu mohlo být v Česku uzákoněných 5 týdnů dovolené.

Nepohodu v práci podle průzkumu pociťuje 90 procent Čechů. Pomohla by dovolená i kratší pracovní doba Číst článek

Důvodů, proč zaměstnavatelé chtějí s benefity šetřit, je podle deníku víc - kromě toho, že už dva měsíce mají Češi opět proplacené první tři dny nemocenské, se soukromý sektor obává i třeba zvýšení minimální mzdy, které chce prosadit ČSSD.

Dalším možným důvodem je obava z uzákonění pěti týdnů dovolené, které navrhuje KSČM. Pět týdnů volna by podniky, které je zatím neposkytují, stály podle Hospodářské komory 35 miliard ročně. Znovuzavedení karenční doby pak vychází na pět miliard ročně, dodává list.

Lidové noviny

Sucha a horko svědčí výrobcům minerálek, s tímto titulkem otevírají své pondělní vydání Lidové noviny. Výrobci balených minerálních vod hlásí rekordní prodej. Prameny, odkud se voda stáčí, zůstávají v dobré kvalitě, lidé navíc díky konjunktuře víc nakupují, doplňuje deník.

Přestože loni kvůli suchu hladiny podzemích padly na dosud nejnižší hodnoty, jsou hlubinné prameny v dobré kondici, píšou Lidové noviny. Je to tím, že vody do lahví se berou z opravdu velkých hloubek, často i víc než sto metrů. Jednička v prodeji minerálek - Karlovarské minerální vody - loni vyrobila víc než miliardu lahví a zvýšila meziročně tržby o šest procent.

Regionální deník

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková z ANO by se mohla stát příští ombudsmankou. Pro Regionální deník potvrdila, že prezidentovi Miloši Zemanovi řekla, že má o funkci zájem. Podpořit by ji podle deníku mohl premiér Andrej Babiš z ANO, proti by byli třeba opoziční Piráti.

S prezidentem o kandidatuře na post ochránkyně pro lidská práva mluvila i ministryně spravedlnosti Marie Benešová za ANO. Současnou ombudsmanku Annu Šabatovou by měl její nástupce vystřídat v únoru roku 2020, kdy skončí její šestileté funkční období.

Právo

Deník Právo píše, že už jeden a půl milionu podpisů sesbírali ochránci zvířat pod petici, která volá po zákazu chovu zvířat v klecích v rámci Evropské unie. Překročili tak minimální limit milionu podpisů a návrhem se proto zřejmě bude zabývat Evropská komise. Politici upozorňují, že zákaz klecových chovů by mohl mít vliv na cenu masa.

Stovky lidí v Praze pochodovaly za práva zvířat. Ochránci kritizují nízké tresty za týrání i množírny Číst článek

Sbírat podpisy můžou ochránci přírody do 11. září, tedy do středy. Podpisy pak musí projít kontrolou a ověřením, to může trvat až do konce ledna, informuje Právo.

Až po kontrole pak dokument může putovat k Evropské komisi. Ta ho může buď podpořit a předložit europarlamentu nebo Radě Evropské unie, nebo ho sama může odmítnout.

Podle ochránců zvířat se v Evropské unii chová v nevyhovujících podmínkách zhruba 120 milionů králíků, 290 milionů slepic nebo 13 milionů prasnic. Zvířata podle autorů petice nemají v klecích dostatečnou možnost pohybu, a proto fyzicky strádají.

Euro

Češi patří ke světové špičce ve virtuální realitě. To je téma týdeníku Euro. Přestože není mnoho technických oborů, ve kterých bychom patřili mezi světovou extratřídu, u virtuální reality jsme zahraniční soupeře dokonce předčili. České projekty virtuální reality třeba pomáhají pacientům s úzkostmi.

Unikátní projekt z české dílny teď mají k dispozici pacienti v Národním ústavu pro duševní zdraví. Expoziční terapii podle EURA zatím testuje prvních pár pacientů. Ocitají se v prostředí virtuálního domu, kde jsou v různé míře vystavovaní situacím, které v nich budí úzkost. Virtuální realita je pro pacienty s psychickým onemocněním snesitelnějším prostředím, než kdyby museli s terapeutem v rámci léčby navštívit reálná místa.

V budoucnu by mohl vzniknout další podobné projekt pro seniory - s černými brýlemi na očích by ve virtuální realitě trénovali paměť a orientaci.