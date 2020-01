Jsou to závažná obvinění. Musí je vysvětlit, říká premiér Babiš o nařčeních proti Válkové

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) podle serveru Info.cz obhajovala v článcích ze 70. a 80. let zákony, které zneužíval komunistický režim proti disidentům. Zástupci opozice si myslí, že pokud se tvrzení prokážou, její kandidatura na ombudsmanku je bezpředmětná. Oproti tomu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) čeká, jak se Válková k nařčením postaví. Reakce Praha 17:17 9. 1. 2020 (Aktualizováno: 18:19 9. 1. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Zdroj: Profimedia

Helena Válková vinu odmítá. „Je to nehorázná lež. Politicky jsem se neangažovala, měla jsem tenkrát knížku KSČ, tedy byla jsem členkou komunistické strany, nicméně to bylo vše,“ odpověděla v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz na otázku, jaká je její reakce na čtvrteční článek.

Premiér Andrej Babiš (ANO) deníku Právo řekl, že obvinění vůči Válkové jsou závažná a musí je vysvětlit. Nechtěl spekulovat, zda by měla stáhnout svoji kandidaturu na veřejnou ochránkyni práv. Na ni ji sněmovně v prosinci navrhl prezident Miloš Zeman.

Současná šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová je ale toho názoru, že pokud se nařčení potvrdí, „je na místě vyvození odpovědnosti.“ „Její kandidatura na ombudsmanku a funkce zmocněnkyně vlády pro lidská práva je výsměchem všem slušným lidem,“ podotkla na twitteru.

Souhlasí s ní i její stranický kolega a europoslanec Jiří Pospíšil. „Nejlepší by bylo, kdyby od kandidatury sama odstoupila,“ napsal na twitter.

Že by nyní Válková zastávala funkci ombudsmanky, si neumí představit ani předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Pokud Babišova profesorka Válková skutečně spolupracovala s prokurátorem Urválkem, neumím si vůbec představit, že by měla zastávat funkci veřejné ochránkyně práv,“ sdělil na twitteru.

Válková totiž jeden ze článků na obhajobu institutu ochranného dohledu, který využívala StB k šikaně disidentů, napsala s Josefem Urválkem, který je nechvalně známý jako prokurátor z procesu s Miladou Horákovou, kterou komunistický režim nechal po vykonstruovaném procesu popravit. Urválek se podílel i na dalších justičních vraždách v padesátých letech 20. století.

Působení Válkové před rokem 1989 ve čtvrtek v tiskové zprávě kritizovala i poslankyně Miroslava Němcová (ODS).

„To, že Helena Válková zastává funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva a oznamuje kandidaturu do funkce veřejné ochránkyně práv, je ve světle informací o jejím působení před rokem 1989 skandální. Je výsměchem všem odpůrcům a obětem komunistického režimu v naší zemi,“ napsala s tím, že jde o „o další mimořádné selhání premiéra i prezidenta, kteří ji podporují“.

‚Šance na vysvětlení‘

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) chce ale dát Válkové prostor k vyjádření před tím, než bude zaujímat nějaké stanovisko k její kandidatuře na ombudsmanku.

„Je to něco, co mě znepokojuje, protože jméno prokurátora Urválka je nechvalně známé z politických procesů. Určitě to neprospěje image toho úřadu. Ale nechci nikoho soudit bez toho, abych mu dal šanci situaci vysvětlit. Očekávám, že paní profesorka se k tomu vyjádří, a až poté budeme moci zaujímat nějaká stanoviska,“ řekl Hamáček v České televizi.