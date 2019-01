Nezaznamenala jsem, že by justice byla nějak ovlivněna, říká exministryně Válková k schůzkám Hradu se soudci

Od minulého týdne se ze všech stran probírají schůzky Miloše Zemana s vysoce postavenými zástupci naší justice, například s bývalým předsedou Nejvyššího správního soudu (NSS) Josefem Baxou. Zasahuje ale skutečně prezident a jeho lidé do tuzemského soudnictví? Bývalá ministryně spravedlnosti a právnička Helena Válková pro Český rozhlas Plus uvedla, že justice nebyla ovlivněna. Interview Plus Praha 19:25 21. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ‚Když jsem pozvaná na Hrad, tak tam hned naklušu. Protože si myslím, že mám šanci ho (Zemana) ovlivnit smysluplným směrem,‘ říká Helena Válková. | Foto: Filip Jandourek

Poslankyně hnutí ANO a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková přiznává, že čas od času dotaz „Kdy už to budete soudit?“ položila taky. „Ale jako právník jsem si velmi dávala pozor i na formulaci takového dotazu, aby mne nikdo nemohl chytit za slovo,“ říká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby

Tlak na soudce si ale představuje jako jasně formulovaný požadavek nějakého politika, aby jeho rozhodování dopadlo nějakým konkrétním způsobem. Dokud si s dotyčnými nepromluví, chce zůstat zcela nestranná. Zároveň si prý ale nechala provést analýzu, o jaké kauzy by mohlo jít.

„Nezaznamenala jsem, že by česká justice byla nějak ovlivněna. Proto to všechno považuji jen za mediální záležitost. Kdyby ale šlo o zásah do justice, tak by to musel ohlásit i předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa.“

Klusání na Hrad

Celou kauzu rozvířil právě bývalý předseda NSS Baxa. „Měl jsem několik málo příležitostí se s prezidentem setkat − a on nevybočil ze svého stylu. Jednak kritizoval, jednak poučoval, ale málokdy naslouchal tomu, jak přenastavit fungování soudů tak, aby plnily roli, kvůli které existují. Natožpak, aby se zeptal,“ řekl pro Deník N.

Soudce Baxa: Prezident dával najevo, jak máme rozhodnout. Jeho chování k justici je zklamáním Číst článek

Podle Válkové šlo ale spíš o nějaký bilanční Baxův rozhovor, „nebo povzdechnutí, ze kterého je teď toto. Ve chvíli, kdy řešíme tak důležité legislativní změny mi to připadá jako mrhání docela drahého času poslanců.“

Válková se prý s prezidentem Zemanem čas od času sama schází. „Asi má vůči mně nějaký respekt, protože jsem z akademické sféry, protože mne moc nepřerušuje,“ odpovídá na dotaz, jestli jí prezident naslouchá.

„Prezident je odkázaný na lidi, které má kolem sebe, a on, jako neprávník, se řídí ne tím, co by mohlo být nejpřesnější, ale tím co mu doporučí. Taky proto, když jsem pozvaná na Hrad, tak tam hned naklušu. Protože si myslím, že mám šanci ho ovlivnit smysluplným směrem,“ přiznává.

Předseda nezasahuje

Nejvíc ji ale překvapila informace, podle které by měl Miloš Zeman Josefu Baxovi tvrdit, že on je šéf a že to má zařídit. „To je výrok, který by ale prezident neměl nikdy pronést. Nebyla jsem u toho, ale mně se nikdy nic podobného nestalo.“

„Předsedové jakéhokoli soudu v Česku podle všech právních předpisů nemohou jakkoli zasahovat do práce svých podřízených, kteří vlastně ani podřízení nejsou. Někdy se s nadsázkou říká, že jsou možná až moc nezávislí, ale naše opravné instance je samozřejmě srovnají, protože jim to vrátí. Že by se ale předseda opovážil zasáhnout do rozhodování svých kolegů nebo kolegyň, je naprosto absurdní,“ dodává.

Politické otázky

Politiky prý ale soudní rozhodnutí ovlivňují téměř na každém kroku. „Kdybych třeba znala rozhodnutí NSS, které bylo až o dva roky později, tak bych taky generála Petra Dohnala neodvolávala speciálním zákonem, ale podle správního řádu. Do té doby ale takové rozhodnutí nebylo. A pak se ukázalo, že to mé rozhodnutí dobré nebylo," říká Válková.

„Ale pochybují, že vám nějaký politik řekne, pokud tedy nelže nebo není licoměrný, že ctí nestrannost justice a že jen jako buchta čeká na nějaké rozhodnutí, aniž by se dotazoval: ‚Už to bude?‘" dodává.

Politici prý soudce obvykle a napřímo nekontaktují, ale mají spoustu neformálních příležitostí. „Zákon ale jednoznačně říká, jak se má soudce chovat, a to i v osobním životě. Hlavně soudce si tak na to musí dávat velký pozor. A politici? Ti, pokud překročí tu pomyslnou hranici, riskují, že se stanou předmětem mediálních problému. Podobně, jako se to teď stalo Hradu,“ tvrdí bývalá ministryně spravedlnosti.