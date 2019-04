Exministryně spravedlnosti Válková: Státní zástupci reformu potřebují, Benešovou bych v tom podpořila

Ministr spravedlnosti nesmí zasahovat v živých kauzách, říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu poslankyně za hnutí ANO a bývalá šéfka resortu spravedlnosti Helena Válková. Co znamená poslední vývoj v kauze Čapí hnízdo? Jaké úkoly čekají na novou ministryni spravedlnosti Marii Benešovou? A jak by se měl zachovat premiér Andrej Babiš (ANO), pokud bude obžalován? Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:00 23. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Helena Válková (ANO) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Paní poslankyně, překvapila vás rezignace Jana Kněžínka oznámená těsně před Velikonoci?

Nezaskočilo mě tolik ten samotný fakt rezignace, spíš načasování a to, že to už bylo teď. Byla jsem u toho, když se narychlo hledala nějaká náhrada za paní ministryni (Taťánu) Malou, protože, jak víte, ta kauza s plagiátorstvím - respektive s tou diskusí, co je a co není plagiátorství - a její následné odstoupení, vedlo k velkému tlaku na to, najít vhodného kandidáta. A tenkrát jsme byli moc rádi, že tu nabídku z rukou pana premiéra přijal pan Kněžínek.

Pan doktor Kněžínek je uznávaný odborník a já sama jsem byla velmi ráda. Ale vím, protože jsem se u toho pohybovala tak blízko, že můžu posluchačům potvrdit, že to nikdy nebylo na celé volební období. Počítalo se s tím, že ve funkci ministra bude určitou dobu.

Ano, ale řekla jste, že vás překvapilo, že k tomu došlo teď. Proč vás překvapil právě ten moment? Co vás na něm překvapilo?

No, tak stejně jako asi posluchače nebo vás.

Vy jste myslela, že to bude později?

Já jsem si myslela, že to bude tak po roce. On sám myslím říkal někde v nějakém rozhovoru, v tom létě a až se najde pečlivě ta náhrada. Tak se asi našla v mezidobí. Já jsem o tom informovaná. Věděla jsem, že se někdo hledá, ale nevěděla jsem kdy. A myslela jsem si, že k tomu dojde spíš později. To, že k tomu došlo teď, mě překvapilo.

Je šťastné, paní poslankyně, že k tomu došlo den poté, co bylo oznámeno, že policisté podali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo?

Ne, tomu se říká takzvaná návodná otázka. Čekáte, že řeknu, že to není šťastné. Ne, tady bych chtěla jenom vysvětlit...

To popravdě ani nečekám, ale zajímá mě vaše odpověď.

Jako bývalá ministryně spravedlnosti vím, že státní zástupci se mě natrápili velmi moc. Musím říci, že v mnoha směrech – když jsme jednali o návrhu nového zákona o státním zastupitelství, pak jsme zvažovali novelizaci, to potom měl na starosti můj nástupce ve funkci, pan doktor (Robert) Pelikán.

Takže já je znám velmi dobře a také velmi dobře vím, že když jako ministryně spravedlnosti i malilinko překročíte svoji kompetenci a zeptáte se na něco, co by - když to přeženu - jenom částečně připomínalo živou kauzu, okamžitě řeknou, že vám do toho nic není. Že vám žádný informace ani jako ministryni spravedlnosti poskytovat nebudou.

Takže jestli se k paní ministryni Benešové budou chovat státní zástupci - speciálně vyšší státní zástupci, vrchní státní zástupce, nejvyšší státní zástupce - tak, jako se chovali ke mně, když jsem se zájmem zeptala, jak vypadá třeba kauza XY, jestli v té věci je nějaký pokrok a odpověď, kterou jsem dostala, byla jednoznačná, že mi do toho nic není, tak se nemusíme ničeho bát.

To je přístup, který na druhé straně respektuji. Každý má své hranice. Ministr spravedlnosti může navrhovat novelizaci zákona o státním zastupitelství nebo dokonce nový zákon a prostřednictvím tohoto nástroje může výrazně ovlivnit činnost státního zastupitelství. Ale nesmí zasahovat v živých kauzách.

Že by si dovolila paní ministryně Benešová zeptat se vrchní státní zástupkyně, jak to dopadne s Babišovou kauzou s Čapím hnízdem, to v podstatě vylučuju.

To vylučujete kvůli tomu, že čekáte, že by se velmi bránili státní zástupci. Že by si to nenechali líbit a…

Státní zástupkyně by se na ni podívala, usmála by se a řekla by, jestli to myslí vážně. Tak by měla znít její odpověď. A paní ministryně Benešová by musela říct: „Pardon, mě to jenom zajímalo.“

Ovšem samozřejmě se dá činnost státního zastupitelství velmi významně ovlivnit a velmi legálně, protože to už je kompetence ministra spravedlnosti. Tím, že dáte například návrh, v rámci kterého buď zřídíte, nebo nezřídíte specializované státní zastupitelství, které je odpovědné, nebo není odpovědné vládě. Já jsem to například nechtěla, protože státní zástupci by neměli…

Že vám do toho vstupuji, ale dostali jsme se o několik témat dál.

Dobře.

Máte nějaké informace o tom, že by se na ministerstvu spravedlnosti nebo snad v kanceláří Marie Benešové, protože ona se justici už v tuto chvíli věnuje coby poradkyně prezidenta Miloše Zemana, chystal nějaký návrh na organizační změny v soustavě státního zastupitelství?

Na to zase odpovím takzvaně zeširoka, abych to vysvětlila i posluchačům. My (poslanci, pozn. red.) a příslušné resorty, které to připomínkují, jsme teď dostali do připomínkového řízení poměrně zásadní novelu zákona o soudech a soudcích a kárných řízeních a já jsem předpokládala, nebo jsem si myslela, jestli tam nebude náhodou také novela zákona o státním zastupitelství. Čili to jde ještě za ministrem Kněžínkem, protože to samozřejmě dělal. To je vládní návrh, nebo měl by to být vládní návrh a musí to dělat vládní legislativa. Ten u toho nebyl.

Takže předpokládám, že když se připravuje celková reforma, tu jsme měli všichni, každý ministr, ve svém plánu, tak že tam bude i tato část, která se týká státního zastupitelství. A protože to pan ministr Kněžínek očividně nestihl, předpokládám, že v tom bude pokračovat paní ministryně Benešová.

Nepochybně, ale paní ministryně by si to samozřejmě mohla přizpůsobit svému pohledu…

Mohla.

… na práci nebo fungování státního zastupitelství.

A to dělá každý ministr.

Jak by v tomhle mohla postupovat tak, aby to mohlo dopadnout právě na státní zástupce, třeba i na tu soustavu státního zastupitelství, která v tuto chvíli rozhoduje o obžalobě premiéra Andreje Babiše? A jenom připomínám do souvislostí, že Marie Benešová zpracovala pro prezidentskou kancelář analýzu o tom, zda je v Česku možné objednat si trestní stíhání. Analýza nebyla zveřejněná, ale Marie Benešová Deníku N, který na to upozornil, řekla, že připustila, že to možné je. Je tudíž velmi kritická k soustavě státního zastupitelství. Jaké změny proto od ní očekáváte třeba s ohledem na to, co by mohlo dopadnout na kauzu Čapí hnízdo?

Teď vám neřeknu, co očekávám, protože jsem byla překvapená jejím jmenováním, ale pokud by chtěla, já bych jí ráda svým názorem a radou pomohla. Takže jí to mediálně vzkazuju, protože si myslím, že státní zástupci skutečně reformu potřebují. Že by bylo dobré stanovit tam pevná funkční období pro funkcionáře státního zastupitelství - od nejvyššího státního zástupce až po okresní státní zástupce. Takový návrh tu koneckonců, myslím byl z dílny TOP 09, teď vám přesně neřeknu, ale opoziční asi před dvěma lety.

Takže zkrátka: vy byste ji podpořila, pokud se vydala směrem k omezení nebo ke stanovení funkčního období státních zástupců?

Já bych ji podpořila, samozřejmě to, a kárná zodpovědnost. To, co jsem chtěla a už jsem neměla čas dodělat. Rezignovala jsem kromě jiného proto, že jsem po roce nepředložila nový zákon o státním zastupitelství, který zaváděl můj návrh, nebo zaváděl zpřísnění odpovědnosti státních zástupců.

A jak by to mohlo dopadnout na současného nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana nebo vrchní státní zástupkyni v Praze Lenku Bradáčovou? Ti bývají nejčastěji zmiňováni v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo.

To si vůbec nedovedu představit, protože u každé kultivované normy máte vždycky přechodné ustanovení, že se stanoví funkční období deset let nebo sedm let. To by se už nemělo opakovat. To znamená, že já jsem proti opakování. Když jste deset let ve funkci nejvyššího státního zástupce, tak si myslím, že to je dost, aby člověk prokázal, jestli je na vhodném místě a jestli dobře vedl své podřízené státní zástupce, ale je tam přechodné…

Vyměnila byste nejvyššího státního zástupce?

Počkejte, já jenom dokončím, že to přechodné ustanovení potom stanoví, že ti, kteří jsou ve funkci, mají ještě určitou dobu, než si to vymění. Třeba dva roky, čtyři roky, víc ne. Já bych tam dala dva až tři roky a za tu dobu se ta soustava může na ty změny připravit. A to si myslím, že je transparentní a v právním státě velmi žádoucí.

Vyměnila byste nejvyššího státního zástupce?

Já bych to takhle nepoložila. Spíš bych si položila otázku, jak je tam dlouho. A tu bych porovnala třeba se životností předcházejících státních zástupců. Ty se pohybovaly kolem pěti, šesti, čtyř roků, pokud jsem se dívala.

Pavel Zeman je tam déle.

A ten je tam zhruba osm roků, nebo přes osm roků. Tak vidíte. A dva roky přechodné období. Já bych neřekla, že je nutnost ho měnit. Já bych ho neměnila, ale zavedla bych pravidlo, respektive novelizovala bych zákon o státním zastupitelství tak, aby třeba dostal šanci někdo jiný. Ale rozhodně zatím není důvod ho odvolávat tak, jak jsem četla spekulace médií. Zatím tu svoji funkci vykonává způsobem, který, tedy alespoň z mého pohledu, by neměl vést k nějakému dramatickému odvolání.

Paní poslankyně, novou ministryní spravedlnosti se má stát bývalá členka sociální demokracie Marie Benešová, současná poradkyně prezidenta Miloše Zemana, jak už jsme zmínili. To je resort, který podle koaliční smlouvy patří hnutí ANO. Řekněte mi, proč se premiér rozhodl právě pro paní Benešovou? Vy v ANO nemáte experty na justici?

No, to mě právě trošku překvapilo, protože ona už nepatří do tábora sociální demokracie, jak víte. Tam nebyla zvolená jako poslankyně, myslím, že ani nekandidovala za ČSSD. Nicméně zřejmě potom, když (Andrej Babiš, pozn. red.) zvážil další možnosti nominantů, asi v tom rozhodování převážilo, že ona má tu nesmírnou výhodu, že byla jak ministryní spravedlnosti, tak nejvyšší státní zástupkyní, a tím pádem nashromáždila řadu poznatků a zkušeností. A navrhl ji jmenovat.

Všichni, to je veřejným tajemstvím, ví, že má velmi pozitivní vztah k prezidentovi, takže tam lze očekávat, že její jmenování bude schválené. Také se, myslím, v tom smyslu už pan prezident vyjádřil, nebo jsem to aspoň někde četla, že s ní nemá žádný problém. Takže nevím, co ještě víc bych k tomu řekla. Snad jedině tolik, že jak jsem ji poznala, je skutečně zkušená, někdy má osobitý styl i vyjadřování a myslím si, že nejde daleko pro slovo a někdy i drsnější. V oblasti justice to někdy může být spíše výhodou než nedostatkem.

Řekněte mi, Marie Benešová má za svoji kariéru v minulosti kroky, kterými, řekněme, zasáhla ve prospěch mocných. Když bych řekla jeden příklad, tak je například případ miliardáře Pavla Tykače, který čelil obžalobě nebo obnově svého stíhání v kauze vytunelované miliardy z CS fondů a paní Benešová coby ministryně spravedlnosti tehdejší Rusnokovy vlády podala stížnost pro porušení zákona právě ve prospěch pana Tykače. Řekněte mi, není možné, že by se něco takového opakovalo a znovu se vracím ke kauze Čapí hnízdo?

No, tak já nevím, já jsem ji potom stáhla, jak víte.

Ano, to vím, že vy jste ji stáhla.

A právě jsem vyhodnotila, že tam ty argumenty nejsou dostatečné, aspoň mně tak připadaly. Tam šlo hodně o zhodnocení právních důvodů pro podání stížnosti pro porušení zákona, a dokonce jsem měla i možnost to vysvětlit panu Tykačovi, kterého jsem jednou náhodně potkala a on mi říkal, proč jsem to udělala. A já jsem mu řekla: „Abych dala průchod procesu. Řádnému procesu, který vás buď očistí, nebo ne.“ A to se skutečně stalo.

Jestli není na místě obávat se, že paní Benešová udělá něco podobného v kauze Čapí hnízdo. Pan Tykač, řekněme, má nějaké blízké vztahy s prezidentem Milošem Zemanem, v tuto chvíli nebo v nejbližších hodinách s ním odjíždí mimochodem na cestu do Číny, tak jestli se nemáme obávat podobné ingerence...

Zapomínáte na to, že ta stížnost pro porušení zákona se dává, když je pravomocně skončený mimořádně opravný prostředek. V současné době máme stav, kdy vlastně ani nevíme, bude podaná obžaloba, nebude podaná obžaloba? Za sebe si myslím, že za celou komunitu právníků jsme všichni rádi, že se to konečně dostalo do stádia, kdy policie po zhruba třech letech uzavřela vyšetřování a posunula to státnímu zástupci - padni komu padni.

V tomhle respektuju principy právního státu a ten musí rozhodnout: obžalovat, neobžalovat, vrátit k došetření... A na to čekáme. Ale že by do toho teď mohla mohla paní ministryně spravedlnosti vstoupit, mně připadá jako absurdní a nedovedu si to představit. I z toho právního hlediska nevím, proti čemu by podávala stížnost pro porušení zákona.

Pojďme tedy k té samotné kauze Čapího hnízda. Jak zásadní podle vás je to, pokud bude premiér skutečně obžalován, pokud státní zástupce pošle premiéra k soudu?

Ano, a tak co?

Jak je to zásadní posun v trestním řízení?

To je samozřejmě velmi zásadní posun, protože tím ten státní zástupce bere odpovědnost za to, že má tolik argumentů, že si to v rámci hlavního líčení před soudem obhájí. Takhle by to aspoň mělo být. Ty zprošťující rozsudky někdy říkají a ukazují, viz třeba kauza Postoloprty a podobně, že to tak není. Ale on by si měl být jistý tím, že když postaví někoho před soud, že potom, pokud nevypluje něco nového mimořádného najevo, tak že bude ten pachatel odsouzený. Na druhé straně ta obhajoba si je zase v tom případě jistá, nebo se snaží prokázat, že je nevinný.

Ale když je to tak závažný krok, tak mi řekněte, jak se ve vašem vnímání mění to, jestli je pro Andreje Babiše udržitelné, aby za té situace zůstal premiérem?

Já si myslím, že ty důsledky si musí vyvodit sám.

To je mi jasné. Já se ptám na váš názor.

Tak já vám odpovím trošku vyhýbavě, protože si pomůžu tím prastarým principem presumpce neviny: dokud není odsouzený pravomocně, tak tedy platí, že je nevinný.

Ty zprošťující rozsudky, které padají, zvláště v těch hospodářských kauzách, nám spíš signalizují to, že bychom měli být, řekněme, trošku zdrženliví. Na druhé straně je otázka, protože předpokládám, že mediální tlak bude velký, jestli to takzvaně „ustojí“. Jestli, kdyby byla podána obžaloba, řekl, že zůstává dál premiérem, jestli by to vnímání tohoto faktu veřejností bylo pro něj dlouhodobě únosné.

Je to vyloženě jeho záležitost a jeho odpovědnost, takže já za něj nebudu mluvit. Já jsem úplně jiný typ a já bych to asi už neunesla, ale jsou lidi, kteří jsou daleko silnější osobnosti a unesou to.

Mohla by pak veřejnost věřit takovému procesu, kdy obžalovaný je premiér? Kdy skutečně před soudcem stojí premiér této země?

Tak já myslím, že podle Ústavy jsme si před soudem všichni rovni.

Podle Ústavy ano.

Ale já z toho vycházím. Ten soudce, který to bude soudit - teď se mi chce říct, to mu nezávidím -, jistě nesoudí premiéra každý den. Na druhé straně, pokud k tomu skutečně došlo, tak musí být nestranný a určitě bude. Tam bude veřejnost, budou tam média, já tomu věřím. Soudy jsou u nás velmi nezávislé, čili dovedou říci „ne“ a vynést zprošťující rozsudek, anebo taky odsuzující.

Zajímá mě v téhle věci ještě jedna věc. Vy jste v rozhovoru pro DVTV 4. prosince 2018 řekla, že máte informace ukazující na to, že trestní stíhání vůči Andreji Babišovi bude zastaveno. Stejně jako bylo zastaveno v minulosti proti Jaroslavu Faltýnkovi.

Já jsem to řekla. Ano.

Jak se díváte na to, že k tomu nedošlo? Že jsme se dostali do jiné fáze?

No, počkejte, zatím.

To nevíme, může k tomu ještě dojít.

K tomu může dojít. Tak já to řeknu jinak, protože i za to jsem byla dost kritizována svými kolegy a kolegyněmi právníky, jak to můžu vědět.

To by mě také zajímalo, jak jste to věděla?

Samozřejmě, já, když mám tu možnost, tak si prostuduju spis. A já jsem členkou mandátového a imunitního výboru, a navíc dělám trestní právo, takže jsem si prostudovala spis.

Takže to byl váš odhad ze spisu?

To byl můj odhad, ale já jsem vázána mlčenlivostí a nesmím říkat, proč jsem si ten odhad takový udělala. A já, kdybych byla na místě té státní zástupkyně nebo státního zástupce, co teda má unést tíhu důkazů v neprospěch Andreje Babiše a podat obžalobu, no, tak to bude mít dost náročný úkol a neříkám, že se ho nelze zhostit.

Takže zkrátka to, co jste před těmi čtyřmi měsíci říkala, byl jenom váš právní odhad? Ono to znělo, jako kdybyste měla informace, že víte.

Ano, to tomu už přisuzovala média, možná, že jsem to vyjádřila příliš razantně, ale já jsem chtěla poslat vzkaz, zaprvé ctím presumpci neviny a za druhé, opravdu to byl můj odhad. Já jsem zvědavá, jestli jsem se mýlila, uvidíme.

Poslanci hnutí ANO často říkají, že jste pro ně právní autoritou. Paní poslankyně, změnila se na poslaneckém klubu hnutí ANO nějak atmosféra právě s tím podaným návrhem na obžalobu premiéra? Je to už něco, co pro někoho z vás je…

On právě zatím nebyl podaný. Ta obžaloba nebyla zatím ještě podaná.

Návrh na podání obžaloby.

A ten návrh vyvolal samozřejmě řadu dotazů i některé mé kolegové a kolegyně se mě ptali. Já jsem vysvětlovala ty fáze trestního řízení a došli jsme k závěru, že teď je na místě opravdu trpělivost, protože já odhaduji, a zase se můžu mýlit, samozřejmě, že to bude trvat tak měsíc, protože tuhle kauzu, když ji teď předložili, ten státní zástupce musí pečlivě zvážit a těch scénářů je několik, on to také může ne zastavit, ale může ji vrátit k došetření. Může říci – ano, vypadá to sice…

A nemáte teď nějaké informace o tom, jak to bude?

Ne, to nemám. A musím říci, kdybych měla, tak bych je neměla mít. A já je nemám.

Ještě na závěr k jinému tématu by mě zajímalo, chcete se stát ombudsmankou?

Myslíte veřejnou ochránkyní práv?

Ano.

Už jsem to říkala. To absolutně není na místě. Musí vás někdo navrhnout. Buď pan prezident, nebo Senát. A řekla jsem….

Myslela jsem, že ten návrh řeknete.

Když už to říkáte takhle spekulativně: kdyby mi to někdo navrhl, tak určitě neřeknu ne. Na druhé straně, je to tajná volba a kandidáti jsou čtyři. A víte, já už jsem jednou kandidovala a moc jsem si přála být senátorkou v ústavněprávním výboru. V prvním kole jsem hravě všechny porazila a ve druhém kole se všichni, ta opozice, všechny ostatní strany sjednotily a samozřejmě jsem to druhé kolo prohrála, protože není možné jedna strana proti všem, takže nikdy nevíte.

Čili já si myslím, že, a to jsem už ale říkala, nikdy žádný právník, nebo nevím o nikom, že by odmítl nabídku jako je stát se veřejným ochráncem práv, viz Motejl (Otakar Motejl byl první český veřejný ochránce práv, pozn. red.) a další, nebo soudce Ústavního soudu. To jsou tak prestižní posty a vyžaduje se už taková erudice a zkušenost, že si nedovedu představit, že by to člověk mohl odmítnout. Na druhé straně mnoho zájemců, ale výsledek potom nemusí být takový, jaký by si třeba člověk přál.