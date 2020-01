Válková: Odmítnu nominaci na post veřejné ochránkyně práv

Helena Válková (ANO) v pátek večer oznámila, že odmítne nominaci na post veřejné ochránkyně práv. „Dodatečně odmítnu tu nominaci,“ prohlásila Válková. Stalo se tak po kauze Urválek, kterou otevřel server Info.cz. Podle něj se měla Válková za minulého režimu podílet na šikaně disidentů. „Zvážím proti němu právní kroky,“ řekla ve čtvrtek v rozhovoru pro iROZHLAS. Aktualizováno Praha 22:35 10. 1. 2020 (Aktualizováno: 23:06 10. 1. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková odmítne nominaci na post ombudsmanky. | Foto: Ladislav Křivan / Mafra | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Válková v pátek večer sdělila, že se vzdá nominace na ombudsmanku. „Doufám, že se na mě pan prezident nebude zlobit. Myslím si, že institut veřejného ochránce práv by neměl být ohrožen jakoukoli pochybností o morální integritě spočívající v tom, že byl někdo v komunistické straně. Proto dodatečně odmítnu tu nominaci a doufám, že mi vyhoví,“ uvedla Válková v pořadu České televize Události, komentáře.

„Doufám, že mě pan prezident nebude přemlouvat, protože, jak ho znám a média ho nemají ráda, je to člověk, který nechává vždycky svobodnou vůli. Takže doufám, že to bude respektovat,“ pokračovala Válková.

Zároveň připustila možnost, že Miloš Zeman její odmítnutí respektovat nebude. „Já řeknu, že to odmítnu a on může zase odmítnout to mé odmítnutí. Já to prostě odmítnu,“ řekla bývalá ministryně spravedlnosti.

KAUZA URVÁLEK Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) podle serveru Info.cz obhajovala v článcích ze 70. a 80. let zákony, které zneužíval komunistický režim proti disidentům. Zástupci opozice si myslí, že pokud se tvrzení prokážou, její kandidatura na ombudsmanku je bezpředmětná. Oproti tomu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) čeká, jak se Válková k nařčením postaví.

Helena Válková vinu odmítá. „Je to nehorázná lež. Politicky jsem se neangažovala, měla jsem tenkrát knížku KSČ, tedy byla jsem členkou komunistické strany, nicméně to bylo vše,“ odpověděla v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz na otázku, jaká je její reakce na čtvrteční článek.

Premiér Andrej Babiš (ANO) deníku Právo řekl, že obvinění vůči Válkové jsou závažná a musí je vysvětlit. Nechtěl spekulovat, zda by měla stáhnout svoji kandidaturu na veřejnou ochránkyni práv. Na ni ji sněmovně v prosinci navrhl prezident Miloš Zeman.



Bývalá ministryně spravedlnosti a nynější vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková už dříve oznámila, že by se byla ochotna vzdát kandidatury na veřejnou ochránkyni práv, pokud by části veřejnosti vadilo její členství v KSČ před rokem 1989. Kvůli článkům z minulosti, v nichž podle serveru Info.cz hájila zákony namířené proti disidentům, o tom neuvažuje.

Válková uvedla, že na členství v KSČ není pyšná. „Pokud by to mělo snižovat hodnotu, důstojnost, to že jsem byla v KSČ, byť jsem tam nebyla jako funkcionářka, tak si myslím, že ta instituce si to nezaslouží a musí tam být někdo, kdo je čistý jako padlý sníh a dělá agendu také dlouhodobě,“ řekla.

Odborné výzkumy

Server Info.cz ve čtvrtek zveřejnil texty, v nichž Válková popisuje nutnost resocializace pachatelů trestných činů. U jednoho z článků je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, který mimo jiné poslal v roce 1950 na smrt právničku a političku Miladu Horákovou. Válková ve čtvrtek uvedla, že se proti textu bude bránit soudní cestou. Tvrzení webu, že se podílela na šikaně disidentů, označila za absolutní a urážlivou lež.

Své výzkumy z té doby považuje za odborné, nikoli politické. Kvůli nim by se o funkci ucházet nepřestala, řekla. Prezidentovi chce ukázat danou odbornou publikaci. Chce, aby stejně jako všichni její kolegové a kolegyně, kteří ji znají, věřil, že se zabývala výzkumem, nikoli politickou šikanou disidentů, uvedla.