Jak se volí ombudsman? Pokud Zeman ani Válková nominaci nestáhnou, zůstává poslankyně ve hře

Nominace kandidátů na funkci ombudsmana se můžou měnit až do 31. ledna, potvrdil Radiožurnálu předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník (ANO). Senát schválil nominace Jana Matyse a Víta Alexandra Schorma. Prezident Miloš Zeman do funkce navrhl bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou, která však po vlně kritiky kvůli spolupráci s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem oznámila, že se kandidatury vzdá. Praha 17:42 13. ledna 2020

Prvním krokem by nyní mělo být formální stažení nominace Válkové. Buď poslankyně a vládní zmocněnkyně pro lidská práva sama zašle oficiální dopis volební komisi, že se kandidatury vzdává, anebo přijde podobný dokument z Hradu. Podle Kolovatníka zatím nic takového do sněmovny nedorazilo.

Válková a kauza Urválek Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) a prezidentská kandidátka na post ombudsmanky podle serveru Info.cz obhajovala v článcích ze 70. a 80. let zákony, které zneužíval komunistický režim proti disidentům. Například tzv. ochranný dohled.

Válková vinu odmítá. „Je to nehorázná lež. Politicky jsem se neangažovala, měla jsem tenkrát knížku KSČ, tedy byla jsem členkou komunistické strany, nicméně to bylo vše,“ odpověděla v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz na otázku, jaká je její reakce na zjištění.

Premiér Andrej Babiš (ANO) deníku Právo řekl, že obvinění vůči Válkové jsou závažná a musí je vysvětlit. O víkendu pro TV Prima uvedl, že by se o post ombudsmanky neměla ucházet. „To je (Urválek) komunistický esesák, to je zrůda a bohužel ona (Válková) má smůlu, že měli ten společný článek. To se nedá obhájit,“ řekl Babiš.

Prezident Miloš Zeman v neděli v rozohvoru pro Blesk řekl, že si váží toho, že se Válková hodlá nominace vzdát. Podle něj je zlehčování role Josefa Urválka závažný důvod, proč by ombudsmankou neměla být.

Prezident má stejně jako Senát nárok na předložení dvou kandidátů na post veřejného ochránce práv. Zatímco horní komora parlamentu své nominace schválila v prosinci loňského roku, prezident zatím s nikým jiným než s Válkovou nepřišel.

Pokud by situace do konce ledna, kdy jsou uzávěrky nominací, zůstala stejná, budou poslanci na jedné z únorových schůzí vybírat jen ze dvou senátních návrhů. „Volba je plánována na týden od 10. února, protože šestiletý mandát stávající ombudsmanky Anny Šabatové končí 18. února,“ přibližuje Kolovratník.

A co když nominace Válkové stažena nebude? Poslankyně v pátek večer v pořadu Události, komentáře uvedla, že doufá, že její rozhodnutí vzdát se nominace bude prezident respektovat a nebude se na ní zlobit. „Já řeknu, že to odmítnu a on může zase odmítnout to mé odmítnutí,“ uvedla.

Zeman na to reagoval v nedělním rozhovoru pro Blesk, kde uvedl, že z jeho strany není potřeba stahovat nominaci: „Jestliže nominaci odmítla, není potřeba ji stahovat,“ řekl k tomu s tím, že předpokládá, že poslanci o Válkové hlasovat nebudou.

Jestli by ale k oficiálnímu stažení ani z jedné strany nedošlo, podle Kolovratníka by bylo jméno Válkové při únorové volbě sněmovně předloženo k hlasování.

„Pokud by to formálně zůstalo tak, jak je to dnes – byla by to pouze mediální prohlášení bez oficiálních kroků – tak by v teoretické rovině mohla být ombudsmankou zvolena. Její jméno by bylo na volebních lístcích.“

Ombudsmanka Valachová?

Za předpokladu, že ale Válková či Zeman oficiálně nominaci stáhnou, má prezident další dva pokusy.

S případnou kandidaturou poslankyně a bývalé ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD), kterou zmínil jako vhodnou kandidátku, by tak nemusel čekat na případnou druhou volbu. K té by došlo, kdyby nebyl žádný z kandidátů v dvoukolové volbě zvolen.

Valachová si na twitter napsala, že by svou případnou kandidaturu chtěla s prezidentem konzultovat. Její stranický šéf a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ale v nedělních Otázkách Václava Moravce řekl, že by byla vhodnou kandidátkou.

„Kateřina Valachová splňuje veškeré předpoklady či požadavky na výkon funkce ombudsmanky. S problematikou má dlouholetou zkušenost, spolupracovala s Otakarem Motejlem, poté i v Senátu a v legislativě. Jsem připraven o tom s panem prezidentem jednat a budeme o tom jednat i ve vedení ČSSD,“ říká Hamáček.

Hamáček zároveň prohlásil, že sociální demokracie nebude podporovat ani jednoho z kandidátů Senátu, protože je horní komora „pravicová“.

Proti tomu se ohradil senátor ČSSD Jiří Dientsbier, který sám navrhnul na ombudsmana Víta Alexandera Schorma. „Při posuzování kandidátů na veřejného ochránce by nemělo být kritérium, jaké je politické složení Senátu, ale jaká je kvalita navržených osobností,“ řekl Radiožurnálu.

Dienstbier si však myslí, že dobrou kandidátkou by byla i Valachová. Podle něj by ale nyní měla sněmovna posoudit jen kandidáty Senátu.

Nominanti Senátu Víta Alexandera Schorma nominovala trojice senátorů – Miluše Horská (KDU-ČSL a nestraníci), Václav Láska (Senátor 21) a Jiří Dienstbier (ČSSD). V letech 1996–98 byl poradcem předsedy Nejvyššího soudu Otakara Motejla, který se poté stal prvním českým ombudsmanem. V letech 1998-2000 působil jako vedoucí kanceláře místopředsedy vlády Pavla Rychetského. Od roku 2002 působí jako vládní zmocněnec pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

Advokáta Jana Matyse navrhl českokrumlovský senátor Tomáš Jirsa (ODS). O kandidaturu se Matys neúspěšně ucházel už v roce 2010.