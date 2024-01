Ruské helikoptéry Armády České republiky pomalu dosluhují. Nahradí je moderní americké stroje

Do konce letošního roku dostane česká armáda dvacet moderních vrtulníků americké výroby. Deset jich bude typu Viper a deset Venom. Stroje postupně nahradí ruské helikoptéry, které pozvolna dosluhují a potřebují servisní zásahy. Jejich údržbu provádí Letecké opravny Malešice (LOM Praha), kde právě technici opravují transportní vrtulník Mi-171 Š. Praha 17:21 25. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní podnik Letecké opravny Malešice, známý spíše jako LOM Praha, má teď v hangáru devět strojů, jak potvrzuje ředitel Jiří Protiva | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

„Levá sedačka je hlavní pilot, pravá sedačka je druhý pilot. A ještě tady máme k těm dvěma pilotům palubního technika, který lítá s nimi a je jim k ruce,“ popisuje vedoucí provozu letadel Jaroslav Hrdina kokpit vrtulníku.

Technik Petr Hýroš právě připojil vrtulník na elektřinu a zapíná neuvěřitelné množství přístrojů. Co všechno je tedy třeba zapnout? „Momentálně jsme spustili protipožární ochranu a klapky 19 19 na ústrojí odmrazování vstupu motoru,“ komentuje postup technik.

Generální oprava vrtulníku se skládá ze tří etap. „Začínáme první etapou, kdy vrtulníky rozebereme, tedy co jde, a založíme do renovačních kontejnerů. Mezitím probíhají nálezy vrtulníků, jak drakové, tak klempířské a elektro nálezy. Potom se to všechno zrepasuje. Co je v pořádku, se dá zpátky. Co ne, tak se musí zrekonstruovat a pak se to na stroji všechno spojí.“

Státní podnik Letecké opravny Malešice, známý spíše jako LOM Praha, má teď v hangáru devět strojů, jak potvrzuje ředitel Jiří Protiva. Za rok jsou schopni předat zákazníkům tři až čtyři opravené a průběžně probíhají další opravy.

„Z toho jsou dva stroje ze Severní Makedonie, jeden stroj z Bulharska. Pak jsou tu stroje z Armády České republiky, jeden stroj je tu náš vlastní z leteckého výcviku Pardubice a je tady i jeden muzejní exponát do Vojenského historického ústavu, který repasujeme.“

A jaké konkrétní stroje opravují? „Jak modernizuje armáda a přezbrojují se vzdušné síly Armády ČR, tak my zároveň transformujeme naše schopnosti. V současné době se nevěnujeme už jenom té východní platformě, to znamená vrtulníkům řady Mi, ale zapojili jsme se významným způsobem do platformy H1, to znamená u vrtulníků Viper a a Venom,“ uvádí ředitel.

Kolik vrtulníků teď naše armáda má, vojáci nezveřejňují. Do konce tohoto roku jich ale budou mít dvacet nových nebo modernizovaných ze Spojených států amerických. Deset typu Venom a stejný počet tipu Viper. Dvanáct jich bude úplně nových za více než sedmnáct miliard korun. Osm modernizovaných dostanou vojáci jako ocenění za pomoc Ukrajině zdarma.