Na zdražování energií doplácejí hendikepovaní, varuje Národní rada osob se zdravotním postižením

Prudký růst cen energií výrazně dopadl na lidi se zdravotními obtížemi a hendikepem, kteří se neobejdou bez podpory přístrojů s vyšší spotřebou elektřiny. Výdaje se jim tak zvedly víc než ostatním. Týká se to více než 10 000 lidí, řekl předseda Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Václav Krása. Praha 21:26 20. ledna 2022

Například dýchací přístroj podle údajů rady denně používá na 6000 lidí, další hendikepovaní používají různé ventilátory či jiné aparáty s vyšší spotřebou.

„Dýchací přístroje mají příkon kolem 300 wattů. Člověk je používá denně třeba deset hodin. Za den jsou to tři kilowatty. To lidé platí navíc, bez toho ale nemohou být. Domníváme se, že mají tak enormní náklady na energie, že je potřeba jejich problém řešit,“ uvedl Krása.

Podotkl, že řada hendikepovaných žije z invalidního důchodu. „Jsou to většinou lidé, kteří mohou pracovat jen minimálně. Situace je pro ně tak velmi složitá,“ dodal šéf rady.

O problému a jeho možném řešení chce jednat s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL).

Příspěvek na bydlení

Vyšší výdaje na energie má domácnostem pomoci dorovnat příspěvek na bydlení. Parlament schválil pro letošek jeho jednorázové navýšení, aby se v dávce zdražení zohlednilo. Normu dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Podle rady by ale pro skupinu postižených, kteří se bez podpory náročnějších přístrojů neobejdou, bylo potřeba zvláštní řešení. Rada navrhuje navýšení příspěvku na mobilitu, do něhož by se zvýšené náklady na elektřinu promítly.

Informace o situaci lidí s hendikepem dostal i sněmovní sociální výbor. Jurečka na jeho jednání řekl, že se jeho úřad na skupiny se zvýšenou energetickou náročností podívá a posoudí, jak by se problém dal řešit.

Podle šéfky ministerského odboru dávek Kateřiny Jirkové by lidé mohli případně získat i dávku mimořádné okamžité pomoci. Ta je ale jen pro osoby v hmotné nouzi. „Navíc je to jednorázová dávka, není opakovaná. Lidé mají zvýšené výdaje každý měsíc,“ dodal Krása.