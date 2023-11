Odkaz Kissingera v diplomacii je zosobnění chladných pragmatických úvah, říká Lipavský

Henry Kissinger, bývalý americký ministr zahraničí a bezpečnostní poradce dvou amerických prezidentů, zemřel ve středu ve věku 100 let. „Myslím si, že byl skutečnou osobností mezinárodních vztahů, a to především v 70. a 80. letech, kdy měl možnost aktivně vytvářet zahraniční politiku Spojených států amerických,“ vzpomíná na Kissingera ministr zahraničí Jan Lipavský. Rozhovor Praha/Washington 11:36 30. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Lipavský | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaký je podle vás největší přínos Henryho Kissingera pro diplomacii?

Odkaz Henryho Kissingera v diplomacii je zosobnění reálpolitiky a chladných pragmatických úvah při tvorbě mezinárodních vztahů. On nejenomže zahraniční politiku vykonával, ale také se jí akademicky věnoval a je autorem celé řady knih, které jsou velmi populární.

Setkali jste se někdy osobně? Máte na něj nějakou osobní vzpomínku? Nedávno vám napsal dopis.

Osobní vzpomínku nemám. Neměl jsem možnost se s ním setkat, ale dopis mi samozřejmě udělal velkou radost. Myslím si, že byl skutečnou osobností mezinárodních vztahů, a to především v 70. a 80. letech, kdy měl možnost aktivně vytvářet zahraniční politiku Spojených států amerických. Tam zanechal skutečně vlastní stopu. Jde především o často zmiňované přiblížení vztahů mezi Spojenými státy a Čínou, kdy zasadil klín mezi Sovětský svaz a Čínu, a i o ukončení války ve Vietnamu.

Před pár měsíci mi Henry Kissinger napsal, že pozorně sleduje úsilí Česka v evropském příběhu. Jeho přínos diplomacii nesporně formoval světovou scénu a o jeho odkazu se bude mluvit ještě dlouhá léta. Upřímnou soustrast blízkým. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) November 30, 2023

Byl pro vás něčím inspirativní, nebo se s jeho postupy v diplomacii neztotožňujete?

Pro moji práci je důležité se inspirovat prací ostatních. Politika Spojených státu samozřejmě byla a vždy bude politikou velmocenskou. To znamená, že je tam široký manévrovací prostor. Nicméně ten základní princip toho, že je čas od času potřeba se na věci podívat zcela pragmaticky, popřemýšlet o nich z hlediska zájmů, to je něco, co si z toho odnáší úplně každý.