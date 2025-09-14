Heraltice na Třebíčsku mají novou dominantu. Z balvanu místní umělci vytvořili fontánu
Heraltice na Třebíčsku mají novou fontánu, kterou navrhli místní. Jde o jeden velký kámen, který tvarem připomíná srdce. A z ručně vysekané prohlubně v něm od soboty tryská voda z lokálních pramenišť.
Fontána nejdříve dostala požehnání od místního kněze, teď sklízí obdiv od zhruba stovky lidí.
Heraltice na Třebíčsku mají na návsi novou dominantu. Z obyčejného balvanu vznikla fontána, kterou navrhli místní. Podívat se na ni byla Veronika Bartes Vohralíková.
„Je to krásný, moc hezký, moc se nám to líbí. Je to fakt paráda. Určitě to pozvedne prostranství toho městysu,“ kochají se manželé Málkovi.
„Je to i krásné místo pro setkávání rodičů s dětmi nebo jen tak na posezení. Třeba konečně vylezou i ti starší z rodinných domečků, aby si šli zrovna posedět tady k fontánce,“ ukazují i na nové lavičky, které jsou rozmístěné kolem fontány.
Sedí na nich Karel s přáteli. „Je to krásný, jsme rádi, že to tady je! Sice jsme se na tom nadřeli, ale je to krásný,“ říká a dodává, že usazovali kámen do betonu. „Jeřábník tenkrát říkal, že má kolem pěti tun,“ doplňuje Karel.
Práce na fontáně prováděli místní lidé. Kámen vybral před rokem městys, během roku se na něm podílela například sochařka Aneta Schütz. „Umělecký kovář je z nedalekého Chlístova. Kámen je z blízkého okolí a já jsem rodák z Heraltic, takže opravdu jsme to vytvořili společnými silami místních obyvatel,“ vyzdvihuje.
Z boku fontány je umístěná cedule. Na ní je napsáno: „Z kamene a vody vzešlo dílo, které odráží sílu krajiny i ducha místních lidí. Tato fontána je poctou přírodnímu bohatství Heraltic a všem lidem, kteří zde žijí. Ať slouží k odpočinku, potěše a setkání. Vytvořeno společnými silami.“