Brno chce být Mekkou počítačových her. Herní inkubátor propojuje mladé talenty s profesionály

Český herní průmysl dál roste. Loni se jeho obrat zvedl na 5,3 miliardy korun, jak vyplývá z dat Asociace českých herních vývojářů. Jihomoravský kraj proto jde stoupajícímu zájmu naproti. V Brně otevírá první herní inkubátor, který propojí nováčky a matadory z oboru. Ty úplně nejmladší rekrutuje už na střední škole v krajském městě. Brno 5:55 30. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Brně vznikl středoškolský obor zaměřený na herní design (ilustrační snímek) | Foto: Anna Kottová

„Hra se odehrává ve viktoriánské Anglii. Z hráčů se stávají moroví doktoři, kteří se snaží zachránit ostrov a dostat zdravé lidi do bezpečí. Podílela jsem se na mechanikách hry, jak by to mělo fungovat, sepisovala jsem pravidla a vytvářela zadní strany karet,“ popisuje Marie Kuklíková stolní hru, kterou vyráběla se spolužáky.

Stát chce pomoct českým herním vývojářům. ‚Pro Česko je to obrovská příležitost,‘ říká Zaorálek Číst článek

Marie právě dokončuje první ročník nového středoškolského oboru zaměřeného na herní design. V prvním ročníku je s dalšími dvanácti žáky. Splnit museli talentové zkoušky. „Bavilo mě kreslit a animovat, tak jsem objevila tuhle školu. Máma byla v pohodě, táta není fanoušek počítačových her, ale když jsem mu řekla, že je to i o tvorbě a umění, začalo se mu to taky líbit,“ vysvětluje mladá studentka.

V prvním pololetí vyrobili žáci celkem pět deskových her, dělali na nich téměř úplně sami. Některé mají velmi detailní kresbu, jiné zase spoustu trojrozměrných figurek – třeba jako hra s dřevěnými židlemi, stoly nebo sudem. „Cílem je porazit všechny ostatní a zůstat poslední. Je to vlastně hospodská bitka,“ říká učitel Filip Dufka.

Herní inkubátor

Momentálně už učitelé pracují na počítačových adventurách (druh počítačové hry, ve které hlavní hrdina řeší rozličné úkoly, pozn. red.), cílem je prý naučit studenty základní interakce v digitálním prostředí. Studenti dostávají zpětnou vazbu nejen od učitelů, ale i od profesionálů v oboru. V Brně sídlí asi 40 firem a 800 vývojářů, kteří se zabývají hrami.

Zájem o tento středoškolský obor stále roste. Z kapacitních důvodů nemůže škola vzít všechny zájemce. Studenti, kteří se na obor hlásí, už za sebou mají hotové hry, jsou schopní programátoři. Škola z nich pak vybírá ty nejlepší.

I proto vzniká první herní inkubátor právě v Brně. Jeho otcem-zakladatelem je Jakub Bedecs. „Chceme z Brna udělat herní město, inspirací je nám Montreal nebo třeba Malmö. Náš herní inkubátor podporuje vznik nových start-upů v jednom prostředí,“ říká Bedecs. V inkubátoru se potkají začátečníci s profesionály a získají nejen cenné know-how, ale i kontakty. Inkubátor bude provázaný i s vysokoškolskými obory, které se hrám věnují.