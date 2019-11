100 milionů na hokej za povolení hazardu ve městě. Jihlavští zastupitelé jednají o prolomení vyhlášky

V Jihlavě váhají, jestli mají přijmout nabídku 100 milionů korun. Suma by městu pomohla jako příspěvek při chystané stavbě nové multifunkční haly. Peníze ale nabízí provozovatel kasin Rebuy Stars. Na oplátku požaduje možnost vybudovat ve městě svou hernu. To by ovšem znamenalo prolomení vyhlášky, která ve městě hazard zakazuje. Jihlava 11:55 22. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilegální herna, hrací automat | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Sto milionů korun na výstavbu hokejové haly a dalších třicet milionů do hokejové Dukly chce v Jihlavě investovat provozovatel kasin. „Byl by to v každém případě největší partner a byla by v každém případě škoda ho odmítnout,“ potvrzuje pro Radiožurnál jednatel Dukly Bedřich Šcerban.

A právě hokejový klub společnost Rebuy Stars oslovil. Plánovali, že by nové kasino mohlo vzniknout přímo v nové hale. Město, které je majitelem Dukly, ale o hernu v širším centru Jihlavy nestálo. Nyní se proto uvažuje o jeho umístění do připraveného obchodního centra na západním okraji města.

„To je kompromis, který pokud by to záleželo na mně, tak už bych měl smlouvu dávno podepsanou,“ dodává.

Zastupitelé váhají

Politici ale se svým podpisem váhají, ve městě totiž pátým rokem platí zákaz hazardu. Například lídr opozičního ANO Radek Popelka nevidí důvod, proč ho rušit. „Prolomovat vyhlášku kvůli jedné konkrétní vyhlášce mi nepřipadá úplně účelné,“ řekl.

Jednotní nejsou ani zástupci koaličních stran, například radní pro oblast školství, sportu a sociálních věcí Daniel Škarka (Fórum Jihlava) je k nabídce zdrženlivý. „Díky tomu, že mám za sebou kariéru v sociálních službách, tak tam zohledňuju primárně tohle hledisko,“ vysvětlil.

Zastupitel Vítězslav Schrek (ODS) by se stavbě kasina za určitých podmínek nebránil. „Chci mít jistotu, že tam lidé nebudou prohrávat sociální dávky a že to neprohloubí chudobu,“ vyjmenovává své podmínky. Marketingový manažer Rebuy Stars Michal Krčmář ale ubezpečuje, že plánuje prestižní kasino pro prestižní klientelu. „Zakládáme si na tom, aby to byl styl Las Vegas. Aby tam byl personál, krupiéři, americká ruleta, black jack a různé varianty pokeru,“ upřesňuje.

S nabídkou od kasina se jihlavští zastupitelé seznámili za zavřenými dveřmi poprvé tento týden ve středu. O tom, jak rozhodnou, mohou jednat na řádném zasedání 16. prosince.