Ostravské herny omezují provoz automatů. Z města zmizí posledních 250 výherních přístrojů

Posledních 250 automatů musí z Ostravy do konce června. Herny tak postupně ukončují jejich provoz. Nařizuje jim to tři roky stará vyhláška, která reguluje hazard ve městě. Některé městské obvody tento krok vítají, jiné by ale místo úplného zrušení automatů přistoupily spíše k omezení. Ostrava 10:43 12. května 2022

Prezident asociace kasin Tomáš Kment chápe, že města mají možnost hazard na svém území regulovat, na druhou stranu upozorňuje, že jde o typ podnikání. „Jednou je v České republice hazard povolený, je to oficiálně povolené podnikání. Kdokoliv se na to může dívat skrz prsty, víceméně chápu i názory, že u některých lidí s tím můžou vznikat problémy – jsou to gambleři. Ale bohužel nabídka nemůže za poptávku,“ říká Kment.

V Ostravě tak brzy skončí provoz zbylých 247 herních automatů. „Konec automatů bude bez výjimky k 30. červnu, kdy končí povolení u všech automatů. Město i po tomto datu bude inkasovat příjmy z živých a internetových her,“ říká mluvčí magistrátu Petr Havránek.

Město letos i díky tomu přijde o čtvrtinu příjmů z hazardu za minulý rok, což je více než 30 milionů korun.

Regulaci uvítaly i některé obvody. Třeba radnice Ostravy-Jihu si myslí, že to povede třeba ke snížení kriminality. Pro centrální obvod ale konec automatů znamená mnohamilionový výpadek z rozpočtu.

„Já osobně bych byla spíš příznivcem, kdyby se našlo místo, kde by byly ty licence uděleny, byly by tam k dispozici i ty hrací automaty, ale bylo by to kontrolované místo,“ dodává místostarostka Valentina Vaňková (ODS).