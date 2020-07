V Sopřečském rybníce u Přelouče veterináři objevili nákazu herpesvirem. Ryby budou muset utratit

Veterináři letos zaznamenali první nákazu herpesvirem u ryb, jde o Sopřečský rybník u Přelouče, řekl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Letošní studenější počasí dává naději, že nebude choroba tolik rozšířená jako loni, kdy byla potvrzena v 11 ohniscích na 18 rybnících. Utraceno muselo být asi 200 000 ryb. Rybník je několik kilometrů vzdálený od rybníku Buňkova, kde byla choroba loni. Praha 7:06 27. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veterináři letos zaznamenali první nákazu herpesvirem u ryb (ilustrační foto). | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

Sopřečský rybník je posledním ze soustavy rybníků, jeho vypuštění a vyčištění by bylo podle Semeráda komplikované. Proto bude pomalu vypuštěn, rybáři z něj budou sbírat uhynulé ryby. Ryby v rybnících výše proti po proudu se vyšetří, pokud u nich nebude virus zjištěný, budou se moci prodávat do tržní sítě. Ty ze Sopřečského rybníka se utratí, celá akce bude možná trvat až do října.

Jediný stoprocentně účinný způsob, jak chorobě předcházet, by podle Semeráda mít umělý chov ryb a dezinfikování vody. „V okamžiku, kdy je to v přírodě a jsou tam přítoky, tak se to úplně uhlídat nedá,“ dodal ředitel. V rybníce se ryby nyní nesmí lovit, majitel za ně dostane odškodné.

Nákaza herpesvirem byla loni i jinde v republice. Státní podnik Povodí Odry loni v srpnu oznámil, že musí kvůli virové infekci zlikvidovat až 60 tun ryb chovaných v Petrově rybníce v Krnově na Bruntálsku.

Herpesvirus je nebezpečný pro kapry a koi kapry, nákaza není léčitelná, ryby ji zpravidla nepřežijí. Lidé se virem nakazit nemohou. Herpesvirus může být v hostiteli měsíce až roky, aniž by na něm byly patrné příznaky nákazy. Pak stačí jako spouštěč stres.