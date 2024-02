HHC může být na seznamu návykových látek už tento týden. Zákaz bude kontrolovat hygiena, říká Fošum

Želé a další výrobky s HHC budou v Česku nejspíš brzy zakázané. Vláda ve středu rozhodne o zařazení chemikálie na seznam návykových látek. Podle Toxikologického informačního střediska skončilo za posledních dvacet měsíců kvůli předávkování HHC v nemocnicích asi 170 dětí a mladistvých. „Je hlavní, aby látka, u které na sto procent víme, že není zdravá, na trhu nebyla,“ řekl pro Radiožurnál ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum. Rozhovor Praha 10:51 14. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Naším cílem je, aby dva dozorové orgány začaly dominantně kontrolovat trh a aby se řeklo, že není možné tuto chemickou látku dál nabízet,“ říká Fošum (ilustrační foto) | Foto: Tim Samuel | Zdroj: Pexels / Pixabay

Od kdy bude HHC zakázané? Co se předtím musí stát?

Ten režim by se měl spustit dnes (ve středu). Pokud vláda schválí, aby látka HHC a jí podobné acetáty, včetně látky THC, byla zařazena na seznam návykových látek. V ten moment máme jednoznačnou deklaraci o tom, že vláda a stát se chtějí proti látce chránit a je možné ji zařadit na seznam.

Co se týká účinnosti nařízení vlády, čeká se na souhlas technické notifikace Evropské komise. Pokud souhlas přijde v průběhu tohoto týdne, tak bude možné zařadit HHC na seznam návykových látek už tento týden.

Kdo bude kontrolovat, jestli bonbony nebo další pochutiny s HHC z obchodů, e-shopů a také automatů opravdu zmizely? Chystáte nějakou kontrolní akci hned poté, co zákaz začne platit?

V rámci přípravy na to, že vláda opravdu schválí, aby THC a HHC bylo zařazeno na seznam návykových látek, počítáme se dvěma kontrolními orgány.

V rámci státní správy je to Státní zemědělská a potravinářská inspekce a orgány ochrany veřejného zdraví. Chronicky jsou známé jako krajské hygienické stanice.

V létě zákaz HHC vláda odmítla. Proč tedy teď mění názor? Je to pod tlakem přibývajících případů předávkování dětí a mladistvých?

Dá se říct, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) jde s tímto návrhem na jednání vlády podruhé. Jedna z těch premisí jsou počty a zejména věk osob, které končí ve zdravotnických zařízeních, na jednotkách intenzivní péče a na anesteziologicko-resuscitačních odděleních.

Těch klíčových momentů je samozřejmě více. Můžeme vycházet například z hodnocení rizik, které provádělo Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislosti. Ta otázka se vyvíjí a otazníků je tam více, než abychom mohli říci, že látka HHC je zdravá.

Další otazník se týká obchodníků, kteří vládě loni v létě uvěřili a HHC mají naskladněné. Nebojíte se žalob z jejich strany?

Řídím odbor ochrany veřejného zdraví a z mého pohledu je dominantní, aby česká společnost, mladiství v rámci České republiky byli v bezpečí. Pro nás je hlavní, aby látka, u které na sto procent víme, že není zdravá, na trhu nebyla.

Připouštíte ale, že ty žaloby mohou padnout?

Ano, samozřejmě.

Co když má někdo balíčky cukrovinek nebo náplní do elektronických cigaret s HHC doma? Může se například stát, že policie bude lidem zboží zabavovat a posílat je k soudu?

Ve chvíli, kdy se látka zařadí na seznam návykových látek, tak je automaticky zakázáno její držení. Takže ano, v tom nejhorším scénáři je možné se do takové situace dostat.

Jak jsem ale už naznačil, naším cílem je, aby dva dozorové orgány začaly dominantně kontrolovat trh a aby se řeklo, že není možné tuto chemickou látku dál nabízet.

Proti ohlášenému zákazu HHC se ohradil Pacientský spolek pro léčbu konopím. Podle něj zákaz zhorší situaci nemocných, kteří užívají konopné produkty k úlevě. Organizace se bojí také trestního stíhání pacientů. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS) chce vládě předložit návrh s možností zajištění abolice, tedy zastavení stíhání v podobných případech. S tím byste na ministerstvu zdravotnictví souhlasili?

Tady je ještě důležité, kam bude ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) navrhovat, aby se HHC zařadilo. Automaticky vycházíme z premise, že tu máme seznam návykových látek, ale i v rámci toho nařízení je možné látku zařadit na konkrétní přílohu.

V případě látky HHC jdeme cestou přílohy číslo čtyři, kde jsou nastavená určitá pravidla – a za regulovaných pravidel je možné látku používat.