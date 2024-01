Zakážeme HHC a objeví se jiné, silnější látky. Rodiče se o to musí zajímat, říká protidrogový koordinátor

Policie prověřuje otravu několika žáků základní školy v Karlovarském kraji, kteří se předávkovali želé bonbony s obsahem látky HHC, tedy kanabinoidem. Stejná látka se vyskytuje v konopí a v Česku není zakázaná. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila (ODS) je řešením větší kontrola státu. „Nekonečné zákazy se neukazují jako účinné,“ řekl pro Radiožurnál. O situaci by podle něj měli vědět především rodiče. Rozhovor Praha 16:28 30. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žáci základní školy se předávkovali bonbony s obsahem látky HHC (ilustrační foto) | Foto: Tim Samuel | Zdroj: Pexels / Pixabay

Karlovarská nemocnice letos eviduje pět dětí předávkovaných HHC. Máte informace o tom, kolik podobných případů je ve zbytku republiky? Jak vážný problém aktuálně v Česku to je?



Lékaři by měli to hlášení dělat. Ale včera jsem si kontroloval, jestli nějaká hlášení máme v našem systému včasného varování, a moc tam nejsou.

Spíš se to řekne do médií, než aby se to hlásilo tam, kam má. To je škoda. Ty statistiky nejsou tak, jak bychom potřebovali.

Jaké zdravotní potíže HHC u dětí způsobuje? Karlovarská nemocnice uváděla i poruchy vědomí. Jak vážné ty následky mohou být?

Především předávkování u nezkušeného uživatele je podobné jako u jiných látek. Kromě toho, že je může bolet hlava a být jim třeba špatně od žaludku, tak ale mohou nastat i úzkostné stavy, nespavost, děti se mohou dostat do paniky.

Řešil jsem to i v jiných případech, třeba přímo v terapii. Tady následkem předávkování nebývá úmrtí, jako například u heroinu nebo alkoholu. Ale to, že je někdo v takovém stavu, kdy se kromě spánku nedokáže na nic soustředit a dostává se do úzkostného stavu, to samozřejmě problém je.

Dá se říci, kolik těch bonbonů musí děti sníst, aby se do tohoto stavu dostaly?

Velmi záleží na tom, jaká je koncentrace té látky. Není to dostatečně prozkoumáno, abychom přesně věděli. Velké množství to ale samozřejmě není.

Takže ve chvíli, kdy je to volně dostupné v šedé zóně, v kratomatu, tak to riziko je. Kdykoli si to kdokoli koupí, nemají o tom žádné informace, žádnou zkušenost, nebo jim to předává kamarád.

V loňském roce ministerstvo zdravotnictví navrhlo, aby byl zakázán volný prodej HHC. Vláda to neschválila. Piráti tehdy na sociálních sítích psali, že se jim podařilo přesvědčit koaliční partnery, že tupá prohibice není řešením. Neukazuje se, že to byla chyba?

V tu chvíli už byl na stole návrh zákona o psychomodulačních látkách, který jsme připravili a už je od začátku podzimu ve Sněmovně. Akorát se tam trochu natahuje. Teď už by byl schválený a všechno by bylo z trhu pryč. Měli bychom to pod lepší kontrolou, ne stoprocentní, to se nedá udělat, ale pod výrazně lepší kontrolou státu.

Úvaha nekonečných zákazů se bohužel neukazuje jako účinná. Ve chvíli, kdy zakážeme HCC, přijdou – a na trhu už jsou – jiné, ještě silnější látky, které dáme na seznam.

Ovlivňují vědomí, ale ne tak jako tvrdé drogy. Česká vláda řeší, jak naložit s kratomem, CBD a HHC Číst článek

To není náhoda, je to organizované velkými skupinami. Stojí za tím i některé totalitní státy, které to mají jako program. V těch výzkumech a high-tech laboratořích jsou miliardy dolarů.

Jediné řešení je dostat to pod kontrolu státu a kontrolu finančních toků jinak, než pocitem, že jsme vytvořili nějakou kouřovou clonu, aby se to vyřešilo a ono se to nevyřešilo.

Co byste doporučil rodičům?

Rodiče se o tom hlavně musí nějak dozvědět, proto jsem o tom začal mluvit minulý týden a díky vám médiím, že jste to zvedli.

Rodiče netuší, že se něco takového děje. Jak jsem říkal, ono se to zakáže a přijde zase něco jiného, o čem nebudou vědět. Musí se o ta témata zajímat, protože to je tak zrychlené, jako to nikdy nebylo.

Těch látek je na trhu hodně, tento týden policie přinese do skupiny včasného varování 140 látek k diskuzi, jen za tento rok.